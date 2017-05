Gelungene Generalprobe vor dem heißen Bundesligastart

Die Blindenfußballmannschaft des Chemnitzer FC belegte beim internationalen Turnier um den Eins-Cup Platz zwei. Der Sieger aus St. Pauli schwärmte nicht nur vom Pokal.

Von Martina Martin

erschienen am 15.05.2017



Als der Schlusspfiff ertönte, ließ Jörg Fetzer einen Freudenschrei los. Mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg im letzten Spiel des internationalen Blindenfußballturniers, das über neun Stunden dauerte, hatte sich sein Team des gastgebenden Chemnitzer FC Platz zwei gesichert. Kurz danach an der Bande gab es nicht nur das gegenseitige Schulterklopfen. Sowohl mit den unterlegenen Tschechen als auch mit den Siegern aus St. Pauli wurde sich gleichfalls herzlich umarmt. "Einzig bei Euch können wir bisher mal was mit- nehmen, in der Liga sieht es ja dann immer etwas anders aus", scherzte Wolf Schmidt, der Trainer der Hamburger, mit den Sachsen. Bereits 2012 hatte er mit seiner Truppe die Trophäe der traditionellen Veranstaltung mitgenommen, bei den anderen Auflagen standen stets Spitzenränge zu Buche. Dieses Mal gewannen die Norddeutschen all ihre vier Begegnungen, gegen den CFC mit 2:1. In der Bundesliga gelang ihnen indes noch nie ein Erfolg gegen die Himmelblauen. Wobei die meisten Partien bisher remis endeten, da beide Mannschaften inzwischen auf etwa gleich hohem Niveau - Plätze 2 (CFC) und 3 (St. Pauli) Bundesliga 2016 - agieren.

Ein wenig traurig war Wolf Schmidt trotzdem. Denn mit seinen Schützlingen trat er unmittelbar nach dem Ende die Heimreise an. "Wie bisher immer wären wir gern länger geblieben. Wir haben nicht nur zu Chemnitz, sondern beispielsweise auch zu den Tschechen seit Jahren ein sehr gutes Verhältnis. Da tauscht man sich gerne aus", meinte der Coach, der gestern beim Zweitligaspiel seines Vereins gegen Fürth schon wieder als Blindenreporter im Einsatz sein musste. Ehe er sich verabschiedete, wollte er aber unbedingt noch die Taxifahrer loben, mit denen sie am Vorabend nach der Ankunft in die Jugendherberge nach Adelsberg unterwegs waren. "Wir suchten noch etwas zu essen. Sie halfen uns mit einer Gaststätte, bei der wir dann unkompliziert Nudelgerichte erhielten. Die Leute begegneten uns alle ganz herzlich. Das war so angenehm, ist das Schöne in dieser Stadt", geriet Wolf Schmidt regelrecht ins Schwärmen.

Aus sportlicher Sicht brachte ihm der Aufenthalt in Sachsen gleichfalls viele positive Aspekte, konnte er zudem taktisch einige Varianten ausprobieren. Wie er sprach ebenso Gunnar Kaufmann, Co-Trainer des CFC, von einer gelungenen Generalprobe für die bevorstehende Bundesligaserie, die Ende des Monats beginnt. "Mit Platz zwei sind wir zufrieden, obwohl auch gegen St. Pauli zumindest ein Remis möglich gewesen wäre. Aber für den Saisonauftakt passt es. Es gibt noch Luft nach oben. Da merkt man, dass wegen beruflicher Verpflichtungen nicht immer alle gleichzeitig zum Training kommen", resümierte der 39-Jährige. Aus eben diesen Gründen fehlte Chef Michael Falb, der nur über Telefon informiert werden konnte. Denn er war im SFZ-Förderzentrum an der Flemmingstraße, wo er als Erzieher arbeitet, beim Tag der offenen Tür im Einsatz.

Was Gunnar Kaufmann zudem noch mit Begeisterung registrierte, war die hohe Trefferquote seines Teams. Nach den vier Partien - weitere Siege gegen Krakau (4:1) und Berlin/München (6:0) - standen immerhin 12 Treffer zu Buche. Diese hatten nach teilweise starken Kombinationen oder sehenswerten Solos Robert Matthies (3), David Lippmann (4) sowie Jörg Fetzer (5) erzielt. Der 45-jährige Routinier, der wieder unermüdlich rackerte, staunte selbst: "Sechs Tore in einem Spiel haben wir noch nie geschossen", freute sich Jörg Fetzer. Als Abteilungsleiter gehörte er dabei zu den Hauptorganisatoren und wollte sich deshalb bei den Unterstützern "Eins Energie", dem Sportamt und der USG, auf deren Gelände erstmals das Turnier bei besten Bedingungen stattfand, bedanken.

enDstand: 1. St. Pauli 12 Punkte (Torverhältnis: 13:2), 2. CFC 9 (12:4); 3. Brno 6 (9:5); 4. Krakau 3 (4:7), 5. Berlin/München 0 (0:20).