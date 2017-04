Hänel: Nach oben ist noch alles drin

Der CFC-Vorstandsvorsitzende über die sportliche Situation, Cheftrainer Sven Köhler und die Finanzlage des Clubs

erschienen am 11.04.2017



Mit jedem weiteren enttäuschenden Ergebnis wird es für den Chemnitzer FC schwerer, sein Ziel zu erreichen. Noch sechs Spiele sind zu bestreiten. Fest steht: Die Himmelblauen müssen einen ganz starken Schlussspurt hin- legen, wollen sie den Zweitliga-Aufstieg doch noch schaffen. Über die Situation des CFC sprach Mario Schmidt gestern mit Vereins-Chef Mathias Hänel.

Freie Presse: Gibt es nach der Englischen Woche mit dem abschließenden 0:0 bei Werder Bremen II noch eine kleine Hoffnung auf den Aufstieg?

Mathias Hänel: Die Liga ist beständig unbeständig. Trotz unserer nicht befriedigenden Ergebnisse sind es nur sechs Punkte nach oben, da ist nach wie vor alles drin. Allerdings müssten wir uns dafür ganz schnell und sehr deutlich steigern, wenn wir das Ziel Aufstieg noch erreichen wollen.

Was fehlt dem CFC-Team derzeit, zum Beispiel im Vergleich zum FSV Zwickau?

Die Siege - und demzufolge die Punkte.

Muss Cheftrainer Sven Köhler im Sommer gehen und wenn ja, warum?

Bei Aufstieg verlängert sich sein Vertrag automatisch, bei Nichtaufstieg werden die Gremien dieses Thema beraten.

Ist nicht eher die Mannschaft gefordert als der Trainer?

Trainer und Mannschaft sind gemeinsam gefordert, das sollte man nicht trennen. Zu den Aufstiegsplätzen fehlen uns sechs Punkte und die Teilnahme am nächstjährigen DFB-Pokal wird auch nicht einfach. Das betrifft sowohl die Qualifikation durch Platz vier in der Dritten Liga als auch den Gewinn des Landespokals. Wir müssen uns deutlich straffen, sonst stehen wir am Ende dieser Saison mit leeren Händen da.

Sollte man versuchen, den jetzigen Spielerkader nach der Saison zu halten oder sich lieber von einigen Profis trennen?

Das muss man im Sommer beurteilen, in Abhängigkeit der sportlichen Bilanz 2016/2017 und der Vertrags- situation. Entscheidend wird aber die wirtschaftliche Basis sein.

Bei Nichtaufstieg soll der Etat für den sportlichen Bereich um 400.000 Euro gekürzt werden. Ist der Sprung in Liga zwei damit auf Jahre hin illusorisch?

Illusorisch nicht, aber es wird deutlich schwieriger. Realistisch betrachtet, geht es dann erst mal um die ominösen 45 Punkte und damit um den Klassenerhalt. Alles andere wäre Träumerei.

Wie stellt sich die aktuelle Finanzlage des CFC dar?

Die aktuelle Saison ist dank der Unterstützung der Stadt, vom Versorger Eins sowie den Fans durch- finanziert. Dass wir unabhängig davon das Sanierungsgutachten umsetzen müssen, versteht sich von selbst.