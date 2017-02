Handballerinnen vor Sprung in die dritte Liga

Erstmals seit mehr als 20 Jahren könnte es wieder Drittliga-Handball in Chemnitz geben. Der HVC hat sich die Aufstiegs-Entscheidung nicht leicht gemacht - und steht noch vor großen Hürden.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 01.03.2017



So eine Bilanz nennt man makellos: 15 Spiele haben die Handballerinnen vom HV Chemnitz in dieser Saison absolviert und 15-mal gingen sie als Sieger vom Feld. Der Lohn ist die Tabellenführung und bereits zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Rein rechnerisch kann die Mannschaft von Trainer Thomas Sandner zwar noch abgefangen werden, de facto wird sie die Spielzeit aber wohl als Meister beenden.

Der erste Platz würde zum Aufstieg in die dritte Liga berechtigen. Ob die Chemnitzerinnen diesen Schritt auch gehen, darüber haben sie lange nachgedacht. Schließlich stehen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse unter anderem längere Auswärtsfahrten an, die für einige Spielerinnen schwer mit Job und Familie zu vereinbaren sind. Nun sei die Entscheidung gefallen, berichtet der Vereinsvorsitzende Mario Schmidt: "Das Team hat sich für den Aufstieg ausgesprochen."

Die Mannschaft wolle zusammenbleiben, ergänzt der Trainer: "Und die Spielerinnen wollen sich für ihre starken Leistungen belohnen", sagt Sandner. Einige Akteurinnen hätten zwar noch Bauchschmerzen wegen der Mehrbelastung. Die könne man aber hoffentlich ausräumen. Denn der Coach will mit derselben Mannschaft in die nächste Saison gehen, die derzeit in der vierten Liga überzeugt. "Wir werden den Kader nicht umkrempeln. Wenn wir von Ausfällen in großer Zahl verschont bleiben, sind wir jetzt schon stark genug für die dritte Liga", meint Sandner. Schließlich habe man sich bereits diese Saison noch einmal verbessert und dank der Verpflichtung der langjährigen Zweitliga-Spielerin Petra Starcek "im Tempospiel noch einen Zahn zugelegt".

Bis es tatsächlich erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder Drittliga-Handball in Chemnitz gibt, ist es aber noch ein weiter Weg. "Wir kämpfen ums liebe Geld", sagt der Vereinsvorsitzende Mario Schmidt. In der dritten Liga treten aktuell auch Mannschaften aus Hessen und Nordrhein-Westfalen an. Die Kosten für Auswärtsfahrten würden also im Vergleich zur vierten Liga mit Teams aus vor allem Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich steigen. Dazu kommen höhere Honorare für Schiedsrichter. Zudem müsse man sich professioneller aufstellen und in der Geschäftsstelle wohl jemanden gegen Bezahlung anstellen. "Bisher läuft da alles im Ehrenamt. Das ist dann kaum noch zu schaffen", sagt der Vereinsvorsitzende.

Der Saisonetat würde in der dritten Liga deswegen wahrscheinlich auf 60.000 Euro steigen. Das ist das Doppelte des jetzigen Etats, erklärt der Club-Chef. "Das ist extrem viel Geld für uns." Das ließe sich nur aufbringen, wenn vorhandene Sponsoren mehr Geld geben und neue Sponsoren dazukämen. Nach den ersten Gesprächen mit den Unterstützern stehen die Signale weiter auf Aufstieg. "Wir sind verhalten optimistisch, dass wir das schaffen", sagt Schmidt.