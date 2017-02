"Hatte mir die Arbeit anders vorgestellt"

CFC-Geschäftsführer Dirk Kall über ein großes Finanzloch, harte Wochen in Chemnitz und seinen vorzeitigen Abschied von den Himmelblauen

erschienen am 25.02.2017



Er war vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Mathias Hänel geholt worden, um professio- nellere Personalstrukturen beim Chemnitzer FC zu schaffen. Dirk Kall, Ex-Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf, nahm Mitte Juli 2016 seine Arbeit als kaufmännischer Geschäftsführer bei den Himmelblauen auf - nicht ahnend, dass er schon bald ein riesiges Finanzloch beim CFC entdecken würde. Mario Schmidt sprach mit dem 49-Jährigen über seine Zeit in Chemnitz, die nächste Woche, und damit früher als erwartet, zu Ende geht.

Freie Presse: Wie würden Sie die derzeitige finanzielle Situation des Chemnitzer FC beschreiben?

Dirk Kall: Dank der Unterstützung von Eins, der Stadt und auch den Fans sind die größten aktuellen finanziellen Probleme gelöst. Der CFC ist bis zum Ende dieser Saison durchfinanziert. Wir befinden uns aber weiterhin auf einem Sanierungsweg, müssen Kosten minimieren und die Einnahmen erhöhen.

Kann man auf volkstümliche Weise erklären, wie ein Klub innerhalb weniger Monate in ein Minus von fast drei Millionen Euro rutschen kann?

Der Zeitraum war deutlich länger. Wir müssen über zwei bis drei Jahre sprechen, in denen jeweils zu optimistisch geplant wurde, wodurch sich ein großes Defizit aufgebaut hat. Die Ausgaben waren höher als die Erträge. Das ist jedoch erst mit meinem Einstieg in den Verein im vergangenen Sommer deutlich geworden.

Über welche Zahlen reden wir?

Die Saison 2015/16 ist mit einem Verlust von 1,2 Millionen Euro abgeschlossen worden. Diese Schulden wurden ins Spieljahr 2016/17 mit- geschleppt, wobei sich für diese Saison schon wieder ein Minus von 800.000 Euro abzeichnet. Solche Summen kann man im operativen Geschäft nicht ausgleichen.

Wie war Ihre Reaktion, als Ihnen bei der Prüfung der Unterlagen das ganze Dilemma bewusst wurde?

Ich habe einen großen Schreck bekommen, da ich mit diesem Ausmaß nicht gerechnet hatte. Zur Aufsichtsratssitzung am 29. August habe ich die Misere aufgezeigt, und wir haben über mögliche Lösungen gesprochen.

Gab es Überlegungen, die Krise vorerst so gut es geht geheim zu halten, intern nach Lösungen zu suchen und mit diesen dann an die Öffentlichkeit zu gehen?

Wir haben zunächst intern und dann gemeinsam mit der Stadt die Situation analysiert und nach Lösungen gesucht. Die städtische Hilfe von 1,26 Millionen Euro aus dem Abkauf des Erbpacht-Vertrags für das alte Stadion musste jedoch vom Stadtrat beschlossen werden, sodass diese Lösung damit in die Öffentlichkeit musste.

Wie wichtig waren die Fans in dieser schweren Situation?

Enorm wichtig. Die Anhänger haben knapp 50.000 Euro für den CFC gespendet. Das war auch ein ganz wichtiges Zeichen an den Stadtrat vor dessen Entscheidung über das Hilfspaket für den Verein. Ein großes Kompliment verdienen aber auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Profi-Mannschaft mit Trainer- und Funktionsteam, die in dieser schweren und sehr unruhigen Phase erfolgreich Fußball gespielt hat - eine tolle Leistung. Spieler und Trainer haben weiter pünktlich ihr Gehalt und die Prämien erhalten. Das war uns sehr wichtig.

Ein Aushängeschild der Himmelblauen ist das Nachwuchs- leistungszentrum. A- und B-Junioren haben die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen. Sind in diesem Bereich Einschnitte zu befürchten?

Geplant ist, den Nachwuchsbereich mindestens in der Größenordnung weiter zu finanzieren, wie das bisher der Fall war. Der Chemnitzer FC investiert pro Saison mittlerweile deutlich über 500.000 Euro in die Jugendarbeit.

"Der Aufstieg wäre ein wirtschaftlicher Quantensprung für den Verein."

Stimmt es, dass A-Junioren-Trainer Kay-Uwe Jendrossek keinen Vollzeit-Arbeitsvertrag mit dem Verein hat?

Das ist richtig und der finanziellen Situation geschuldet. Herr Jendrossek erhält lediglich eine Aufwandsentschädigung. Das wird bis zum Ende dieser Saison so bleiben. Ab Sommer wird er eine Festanstellung bekommen.

Wird eine nachhaltige Sanierung des CFC nur durch den Aufstieg der Profi-Mannschaft in die 2. Bundesliga möglich sein?

Der Aufstieg wäre ein wirtschaftlicher Quantensprung für den Verein. Das wird vor allem bei den Fernsehgeldern deutlich: Während wir in Liga drei zurzeit 711.000 Euro für eine Saison erhalten, wären es in der 2. Bundesliga mindestens 6,5 Millionen Euro. Das Sanierungskonzept zielt aber auf einen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb in der 3. Liga.

Den eventuellen Sprung in Liga zwei werden Sie nicht mehr als Geschäftsführer der Himmelblauen erleben. Warum verlassen Sie Chemnitz nach siebeneinhalb Monaten bereits wieder?

Die Entscheidung darüber ist Ende November/Anfang Dezember gefallen, in einer auch persönlich harten Phase. Meine Familie in Düsseldorf hat sich Sorgen um mich gemacht, die Kinder haben mir zu verstehen gegeben, dass sie unter der Situation ohne ihren Vater leiden. Hinzu kommt, dass ich mir meine Arbeit beim CFC anders vorgestellt hatte.

Inwiefern?

Vom Typ her bin ich kein Sanierer, sondern ein Marketingmensch, der gern gestaltet. Die Zeit in Chemnitz ist dennoch eine wertvolle Erfahrung gewesen.

Wie war die Reaktion im Verein, als Sie Ihren frühzeitigen Abschied angekündigt haben?

Ich bin auf viel Verständnis gestoßen, und mir wurden auch keine Steine in den Weg gelegt. Dafür möchte ich mich bei allen Verantwortlichen bedanken.

Gibt es eine Botschaft, die Sie der neuen Führungsriege des Klubs mit auf den Weg geben wollen?

Die gibt es. Und sie lautet: Man muss so einen Klub in wirtschaftlicher Hinsicht wie ein Unternehmen führen. Ansonsten ist der Verein aber kein Unternehmen und nicht nur als Zahlenwerk zu betrachten. Auch oder gerade der CFC lebt von seinen Fans, Mitgliedern und Partnern, die man mitnehmen, in Entscheidungen einbeziehen muss. Der Fokus sollte darüber hinaus auf dem Sport mit all seinen Emotionen liegen.

Was machen Sie künftig?

Ich gehe zurück nach Düsseldorf und arbeite dort als Geschäftsführer einer Marketing-Agenturgruppe. Damit bekleide ich erstmals seit 2003 keine Funktion mehr im Fußball. Das wird schmerzhaft sein.