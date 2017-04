Höhepunkt einer überragenden Saison

Die Handballerinnen des HV Chemnitz sind als Oberliga-Meister ausgezeichnet worden - der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Auf dem Weg in die dritte Liga müssen sie nun noch einige Hürden überwinden.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 24.04.2017



Es war der emotionalste Moment des Tages: Auf Händen trugen die Handballerinnen des HV Chemnitz ihre Torhüterin Sabrina König aufs Spielfeld. König war in der ersten Halbzeit der Begegnung gegen den SC Hoyerswerda am Samstagabend umgeknickt. Der Knöchel schwoll sofort an - vermutlich eine Verletzung der Bänder. Unter normalen Umständen wäre sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus gefahren. Die 24-Jährige biss die Zähne zusammen, blieb in der Sachsenhalle und wurde von ihren Teamkameradinnen unterstützt, wo es nur ging. "Diesen Moment wollte ich auf gar keinen Fall verpassen. Dafür kämpft man die ganze Saison", sagt sie später. Dieser Moment, das war die Siegerehrung nach dem 30:22-Heimsieg gegen Hoyerswerda. Das war zwar erst die vorletzte Begegnung in der Mitteldeutschen Oberliga. Auswirkungen auf den Tabellenstand hat der letzte Spieltag am kommenden Wochenende aber nicht mehr. Die Chemnitzerinnen stehen seit vier Runden als Oberliga-Meister fest. 21 Spiele, 21 Siege - der Staffelleiter Fabian Engel betonte bei der Übergabe der Meisterschale diese makellose Bilanz. Der Vereinsvorsitzende Mario Schmidt nannte die Leistung vor rund 270 Zuschauern schlicht "Wahnsinn". Mehr als eine halbe Stunde lang bedankten sich die Spielerinnen anschließend bei Trainern, Sponsoren und Helfern, betonten dabei immer wieder den großen Zusammenhalt im Verein.

Petra Starcek kann das nur unterschreiben. Die Kroatin hat für Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt, ist sogar für die Nationalmannschaft ihres Landes bei einer Weltmeisterschaft aufgelaufen. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte sie vom Zweitligisten BSV Sachsen Zwickau zum HVC. "Vom ersten Training an habe ich mich wie in einer Familie gefühlt", berichtet die Rückraumspielerin. Sie vermisse ihre Mitspielerinnen, wenn sie sie länger als eine Woche nicht sehe. "Dieses Team ist wie eine Droge für mich", sagt Starcek.

Für ihren Trainer ist der Zusammenhalt nur eine von mehreren Erklärungen. Thomas Sandner hat die Mannschaft 2004 übernommen. "Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass wir aufsteigen. Es ging darum, sich stetig weiterzuentwickeln." Das sei gelungen, indem Strukturen aufgebaut wurden, die Mannschaft verstärkt und die Nachwuchsarbeit intensiviert wurde, erklärt Sandner. "Wir haben zudem Unterstützer gefunden, die sich mit dem Verein identifizieren. Es ist fantastisch, wie wir heute dastehen", sagt der Coach. Im 13. Jahr als Trainer - die 13 ist übrigens seine Glückszahl - gelang nun der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Der Lohn dafür ist das Aufstiegsrecht in die dritte Bundesliga. Die Entscheidung, in der kommenden Saison tatsächlich in der dritthöchsten Spielklasse anzutreten, haben sich die Spielerinnen nicht leicht gemacht. Viele haben einen Beruf und Familie. In der dritten Liga warten zeitaufwendige Auswärtsfahrten auf die Mannschaft. "Ich bin nach Chemnitz gewechselt, weil ich mehr Zeit haben wollte", sagt Starcek, die mittlerweile als Kindergärtnerin arbeitet und ergänzt: "Aber wir mussten aufsteigen. Und den großen Aufwand nehme ich gerne in Kauf, wenn ich weiter mit diesem Team auflaufen kann."

Kommenden Samstag bestreiten die HVC-Damen ihr letztes Saisonspiel in Halle-Neustadt. Im Kopf ist der Trainer allerdings schon weiter. Seitdem der Aufstieg feststehe, denke er an die dritte Liga, sagt Sandner. "Ich frage mich häufig, ob die Leistungen eine Liga höher ausreichen würden." Bange sei ihm nicht vor dem Aufstieg. "Respekt habe ich aber schon", erklärt der Coach. Der Kader soll nicht groß verändert werden, ergänzt Sandner. "Die Spielerinnen haben es sich verdient, in der dritten Liga aufzulaufen." Zwei Verstärkungen wolle man dennoch dazuholen, berichtet Mario Schmidt.

Auf dem Vereins-Chef lastet in den kommenden Wochen und Monaten der Hauptteil der Arbeit. Der HVC muss seinen derzeitigen Etat auf etwa 60.000 Euro verdoppeln. Ein Sechstel davon fehle noch, sagt Schmidt. "Aber wir führen derzeit Gespräche und sind optimistisch", so der Vorsitzende. Ende Mai stünde zudem eine Abnahme der Halle durch den Deutschen Handballbund an. Dabei geht es um Abmessungen, Abstände und die Anzeigetafel in der Spielstätte. Gibt der Verband sein Einverständnis, bekommen die Chemnitzer ab Herbst Drittliga-Handball zu sehen.