In der Messe gegen Dresden: Niners vor Jahreshöhepunkt

Die Chemnitzer Basketballer spielen morgen zum zweiten Mal in der Arena und erwarten mehr als 5000 Zuschauer. An die Premiere im vergangenen Jahr denkt ein Spieler besonders gern zurück.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 16.12.2016



An den Abend des 19. Dezember 2015 hat Joe Lawson noch sehr gute Erinnerungen. "Als ich das Parkett betrat, waren schon sehr viele Fans da. Es war sehr laut, die Atmosphäre war einfach großartig", berichtet der US-Amerikaner, der seit dem Sommer für Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz auf Korbjagd geht. Vor einem Jahr trug er indes noch das Trikot der Gothaer Mannschaft. Und bei ihrer Auswärtspartie in Chemnitz siegten die Thüringer verdient mit 79:62.

Es war nicht irgendeine Partie, weder für Lawson noch für die Niners. Denn das Ost-Derby fand nicht wie üblich in der 2500 Zuschauer fassenden Hartmannhalle statt, sondern in der Messe. Eine Premiere und - zumindest aus organisatorischer Sicht - eine gelungene. Rund 5200 Zuschauer verfolgten die Partie - Vereinsrekord und Saisonbestwert in Liga zwei.

In Lawsons Erinnerungen sind vor allem die Dimensionen der Halle hängen geblieben. "Wir haben beispielsweise fünf Minuten gebraucht, um von der Kabine zum Spielfeld zu gelangen", berichtet der 24-Jährige. Auch sei es etwas dunkler als in anderen Sporthallen gewesen. Mit diesen Bedingungen kamen die Gäste damals besser klar. Hielten die Niners bis zur Pause noch gut mit, zog Gotha in der Folge davon - auch dank Joe Lawson. Er kam auf 15 Punkte und elf Rebounds. Ein rundum gelungener Auftritt vor einem Riesenpublikum. "Während meiner Uni-Zeit haben wir ein mal vor noch mehr Zuschauern gespielt. Aber das Messe-Spiel war das zweitgrößte für mich. Es hat großen Spaß gemacht", sagt der US-Amerikaner.

Den hat er hoffentlich auch morgen wieder. Dann treten die Niners zum zweiten Mal in der Messe an - mit Lawson in ihren Reihen. Gegner ist ab 19 Uhr das Team der Dresden Titans. Mit nur einem Sieg aus 15 Spielen sind die Landeshauptstädter Tabellenletzter und haben den Kontakt zum rettenden Ufer schon fast verloren. Die Niners gehen als Tabellenvierter als klarer Favorit ins Sachsenderby. "Wir fühlen aber keinen Druck. Wir denken gar nicht an die Tabelle, sondern nur an unser Spiel", sagt Lawson. Etwas aufgeregt sei er schon. "Das gibt sich auf dem Parkett aber nach wenigen Sekunden."

Mit durchschnittlich 14 Punkten pro Partie gehört der Sommer-Neuzugang zu den besten Werfern der Liga. Zufrieden gibt er sich damit aber nicht, er wolle sich schließlich immer verbessern, sagt Lawson. Das sei ihm auch unter seinem neuen Trainer, dem Niners-Coach Rodrigo Pastore gelungen. "Ich erkenne immer besser, wann ich attackieren muss oder wann der richtige Zeitpunkt für einen Pass ist." Die Stärke der Niners sei ihre Ausgeglichenheit und Teammentalität. "Niemand ist eigennützig und schielt auf seine Statistik. Mal erzielt der eine die meisten Punkte, im nächsten Spiel ein anderer", sagt der 2,01 Meter große Power Forward.

Mit fünf Siegen in Folge gehen die Chemnitzer morgen in die letzte Partie des Jahres (siehe Kasten). Der Lohn ist Tabellenrang vier. Ja, man habe so etwas wie einen Lauf, sagt Lawson. Das dürfe man aber nicht überbewerten. Denn vor Beginn der Siegesserie habe man drei Mal in Folge verloren, erinnert der US-Amerikaner. "Und das gegen Teams, die mit uns an der Tabellenspitze stehen. Das haben wir nicht vergessen."