Junger Afrikaner muss beim CFC auf seine Chance warten

Der Innenverteidiger Emmanuel Mbende ist im Sommer aus Birmingham nach Chemnitz gewechselt. Zuletzt stand der Hüne aus Kamerun nicht mal mehr im Kader der Himmelblauen. Was ist los mit ihm?

Von Mario Schmidt

erschienen am 20.09.2016



Er ist das, was man einen Modell-Athleten nennt. Emmanuel Mbende misst 1,96 Meter und bringt annähernd 90 Kilogramm auf die Waage. Kaum vorstellbar, dass ein Gegenspieler Freude daran hat, gegen ihn in den Zweikampf oder in ein Kopfball-Duell zu gehen. Offensichtlich steckt in dem Hünen, der aus Kamerun stammt, jedoch ein sensibles Wesen. Das glaubt zumindest Stephan Beutel, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC.

Beutel erinnerte gestern an den ersten und bisher einzigen Punktspiel-Einsatz von Mbende, der auch zuletzt gegen Zwickau nicht im Kader stand. Am 14. August beim VfR Aalen wurde der Neuzugang in der 80. Minute eingewechselt. Der CFC führte 2:0 und sah wie der sichere Sieger aus. Doch die Partie endete 2:2. "Beim ersten Gegentreffer hing er mit drin. Der Ausgleich war dann längst nicht nur sein Fehler", sagte Beutel im Rückblick. Mbende hatte in der 94. Minute ein Kopfball-Duell gewonnen. Das Spielgerät landete aber beim Aalener Gerrit Wegkamp, der volley mit einem Sonntagsschuss ins rechte untere Eck traf. Dumm gelaufen. "Emmanuel nimmt sich solche Szenen zu sehr zu Herzen, kann das nicht schnell genug abhaken", erklärte der Sport-Geschäftsführer. Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass Mbende erst 20 Jahre alt ist. "Er bringt alle Voraussetzungen für einen hervorragenden Innen- verteidiger mit, ist körperlich robust, schnell und kopfballstark", betonte Beutel.

Ob er sensibel sei, müssten andere beurteilen, sagte Emmanuel Mbende nach dem gestrigen Training im Sportforum. "Das Spiel in Aalen war natürlich kein guter Einstand für mich - wenn man reinkommt und die Mannschaft noch zwei Tore kassiert", so der Innenverteidiger. Er habe sich schon ein paar Gedanken darüber gemacht. "Inzwischen ist das aber abgehakt", versicherte der 20-Jährige, der 2006 nach Deutschland kam und im Ruhrgebiet zur Schule ging. Als Fußballer wurde er in eine Kreisauswahl berufen und schaffte den Sprung in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. Im vergangenen Jahr wechselte Mbende von den Schwarzgelben nach England zur U-21-Mannschaft des Zweitliga-Klubs Birmingham City, wo er allerdings keinen Einsatz hatte.

Seine Verpflichtung durch den CFC in diesem Sommer trug beinahe abenteuerliche Züge. Die Chemnitzer wollten den Afrikaner in einem Spiel der Future League (Talente-Liga) testen, er stand aber noch in Birmingham unter Vertrag. Damit kein Aufsehen erregt und möglichst kein anderer Verein auf ihn aufmerksam wird, spielte der Kameruner unter falschem Namen und hieß für einen Tag Emmanuel Didier. Mit seinem Auftritt konnte er die sportliche Leitung des CFC überzeugen und ist jetzt bis 2018 vertraglich an den Drittligisten gebunden.

Nach dem unglücklichen Kurzeinsatz in Aalen kam der 1,96-Meter-Hüne nicht mehr zum Zuge. "Bis auf ein paar kleinere Wehwehchen bin ich fit und versuche, mich im Training anzubieten", sagte Mbende gestern. Sein Ziel, sich beim CFC durchzusetzen, habe er keinesfalls aus den Augen verloren. Auf seiner Position in der Innenverteidigung sind die Himmelblauen mit Kapitän Kevin Conrad und mit Marc Endres allerdings stark besetzt. "Ich wusste, welche Situation mich hier in Chemnitz erwartet. Mit meiner Vertragsunterschrift habe ich die Herausforderung angenommen", erklärte der Neuzugang. Er sei noch jung und setze sich nicht zu sehr unter Druck. Von Conrad und Endres könne er viel lernen. "Sie sind gute Spieler, aber ich kenne meine Qualitäten und will auf längere Sicht wieder auf dem Platz stehen", so Mbende, der neben einem sehr guten Deutsch auch fließend Englisch und Französisch spricht.

Ein wenig Geduld wird er in Chemnitz noch brauchen. "Er ist hoch motiviert. Wir wollen ihn aber langsam aufbauen", sagte Sport- Geschäftsführer Beutel. Wenn Konrad und Endres stabile Leistungen zeigen, müsse sich der Neuzugang vorerst hinten anstellen. Mbende ging gestern nicht davon aus, dass er die Fahrt zur morgigen Auswärtspartie gegen Paderborn mit antreten wird. "Ich wünsche den Jungs dort natürlich das Beste", sagte der 20-Jährige, der als Afrikaner mit dem jüngsten Schmuddelwetter überhaupt keine Probleme hatte. "Ist doch besser, als wenn einem die Sonne auf die Stirn knallt." Dem Herbst und Winter in Deutschland sieht er gelassen entgegen. "Ich bin ja ein Jahr in Birmingham gewesen. Schlechter als dort kann das Wetter nicht sein", bemerkte Mbende mit einem Schmunzeln. Auch Schneefall kann ihn nicht schocken. "Den kenne ich aus meiner Dortmunder Zeit", sagt der Modell-Athlet aus Kamerun.

Tickets Nach der morgigen Auswärtspartie gegen Paderborn empfängt der Chemnitzer FC am Samstag um 14 Uhr in der Commu- nity4you-Arena an der Gellertstraße den VfL Osnabrück. Eintrittskarten für diese Begegnung sind wie für alle Heimspiele in den Shops der "Freien Presse" erhältlich.