Kulturhauptstadt-Bewerbung: Auch Sportszene soll mitspielen

Projekt-Chef Ferenc Csák wirbt für das Vorhaben auch um die Mitarbeit des Stadtsportbundes. Ideen seien gefragt - gern auch verrückte.

Von Mario Schmidt

erschienen am 01.04.2017



Bei einem Thema verfinstert sich die Miene des sonst so freundlichen jungen Herrn aus Ungarn. "Kultur und Sport werden gegeneinander ausgespielt, wenn es um Förder- gelder geht", sagt Ferenc Csák, Leiter des Kulturbetriebes der Stadt Chemnitz. Dieses Gegeneinander der beiden Bereiche, die eigentlich untrennbar zusammengehören, müsse dringend aufgelöst werden, findet der 42-Jährige. "Sport ist schließlich Kultur", ergänzt Csák.

Eine Gelegenheit, Missgunst und Neid aus dem Weg zu räumen und füreinander Verständnis zu bekommen, sei die Bewerbung von Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025. Csák hat dafür den Hut auf und stellt klar: "Es geht nicht um teure Ausstellungen oder Theateraufführungen. Auch ein neues Museum soll nicht gebaut werden." Wichtig seien vielmehr neue Ideen - gern auch verrückte - für die Stadtentwicklung und das Alltagsleben. Man müsse der Frage nachgehen, was die Chemnitzer vermissen.

Fest stehe, dass für eine erfolg- reiche Bewerbung als Kulturhauptstadt auch die Sportszene gebraucht wird. Csák weiß, wovon er spricht: 2010 war er als Beauftragter der Regierung Ungarns in der damaligen Europäischen Kulturhauptstadt Pecz tätig. "Dort gab es vor Punktspielen im Fußball, Handball oder Basketball Hip-Hop-Konzerte, bei denen das Thema Kulturhauptstadt aufgegriffen wurde", nennt Csák ein Beispiel. Ähnliche Aktionen kann er sich auch in Chemnitz vorstellen. Genauso gut könne man Sportanlagen für künstlerische bzw. kulturelle Zwecke nutzen. Dem gebürtigen Ungarn fällt spontan die Eissporthalle am Küchwald ein, deren Fassade von Künstlern gestaltet werden könnte. Angetan zeigt sich Csák auch vom Marathonturm im Sportforum, der in nächster Zeit saniert wird. Warum dort nicht ein Sportmuseum einrichten? Kreativität sei gefragt, betont der Kulturbetriebsleiter. Obwohl seine Figur den Anschein erweckt, als würde er alle vier Wochen einen Marathon laufen, hat Csák mit sportlichen Aktivitäten nicht viel am Hut. "In meiner Jugend war ich mal Säbelfechter", erzählt er. Heute beschränke er sich auf Schach, Angeln und Segeln.

Beim Stadtsportbund (SSB) steht man der Bewerbung als Kulturhauptstadt nicht ablehnend gegenüber, sagt Janette Berndt. Das war nicht von Anfang an der Fall, räumt die Geschäftsführerin ein. "Die Kommune hatte dringend notwendige Investitionen in den Sport vor sich hergeschoben. Deshalb haben wir diese Bewerbung zunächst kritisch gesehen", sagt Berndt. Inzwischen sei man froh, dass die Sanierung bzw. der Umbau von Sportstätten wie dem Hauptstadion im Sportforum beschlossen wurden. Gern sei man jetzt bereit, sich in Sachen Kulturhauptstadt zu engagieren.

Die Bewerbung biete dem städtischen Sport die Chance, seinen Stellenwert deutlicher herauszuheben. "Wir stehen bei dem Versuch, Ideen zu entwickeln, allerdings am Anfang. Bisher ist auch niemand an uns herangetreten", sagt Janette Berndt. Eine Möglichkeit, sich zu beteiligen, sieht sie in größeren Veranstaltungen in zentraler Lage. "Beachvolleyball oder Beachsoccer in der Innenstadt wäre sicher spannend", so die SSB-Geschäftsführerin. Dies stehe und falle mit Personen, die bereit sind, solche Highlights zu organisieren. "Es fällt jedoch immer schwerer, Helfer zu rekrutieren", sagt Berndt.

Ferenc Csák nimmt erfreut zur Kenntnis, dass sich der Stadtsportbund in die Kulturhauptstadt-Bewerbung einbringen will. "Ich lade Frau Berndt gern mal zum Kaffee ein, um Details zu besprechen", sagt Csák - und bietet einen zusätzlichen Anreiz: "Wir haben finanzielle Möglichkeiten, um Aktionen zu unterstützen." Mit seinem Ja zur Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt hatte der Stadtrat für die Jahre 2017 bis 2020 Haushaltmittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro beschlossen. Die Entscheidung darüber, wer Kulturhauptstadt Europas 2025 wird, fällt laut Csák 2020.

Kontakt Ideen rund um die Bewerbung nimmt das Kulturhauptstadt-Sekretariat entgegen. Ansprechpartnerin ist Simone Becht, Telefon: 0371 4884126; E-Mail: chemnitz2025@stadt-chemnitz.de