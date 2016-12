Letztes Spiel im CFC-Trikot: Stefano Cincotta vor Wechsel

Der Nationalspieler Guatemalas schaut sich nach einem anderen Verein um. Der Trainer der Himmelblauen vertraut vor dem letzten Spiel des Jahres in Rostock dennoch auf ihn.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 17.12.2016



Flexibilität ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die Sven Köhler in dieser Saison braucht. Fast wöchentlich muss der Trainer des Chemnitzer FC seine Mannschaft wegen Ausfällen von Spielern umstellen. So auch heute Nachmittag. Beim Auswärtsspiel in Rostock fehlen fünf Akteure. Fabian Stenzel, Marc Endres und Tom Scheffel sind verletzt, Björn Jopek (fünfte gelbe Karte) und Alexander Bittroff (rote Karte) gesperrt. Und so könnte ein Spieler auflaufen, der in dieser Saison unter seinen eigenen Erwartungen blieb - und den Verein deswegen verlassen will: Stefano Cincotta.

Cincotta, der in seiner Jugend bei Eintracht Frankfurt und später unter anderem bei den Kickers Offenbach und Wacker Burghausen gespielt hat, war im Sommer 2014 nach Chemnitz gewechselt. Seitdem lief er in der dritten Liga 53 Mal für die Himmelblauen auf und erzielte dabei sechs Tore. Der Lohn dafür: Cincotta wurde mehrmals für die Nationalmannschaft Guatemalas nominiert. Er wurde in dem lateinamerikanischen Land geboren. Seine Mutter stammt von dort, der Vater ist Italiener. Mit der National-Elf gelang ihm dieses Jahr unter anderem ein überraschender Sieg gegen das Team der USA - ein Höhepunkt seiner sportlichen Karriere.

In Chemnitz läuft es indes seit dem Sommer nicht mehr so gut. In den ersten fünf Partien der Saison kam er überhaupt nicht zum Einsatz, spielte dann aber vier Mal in Folge von Beginn an. Seit dem neunten Spieltag standen aber nur noch zwei Einwechslungen für Cincotta zu Buche. Der Trainer begründet das mit der starken Konkurrenz auf Cincottas Position. "Ich habe eben mehr auf Dennis Grote und Dennis Mast gesetzt", sagt Köhler.

Cincotta selbst ist enttäuscht. Während der Erfolgsserie der Himmelblauen in diesem Frühjahr sei er noch Stammspieler gewesen. "Dass ich jetzt auf einmal gar keine Rolle mehr spiele, obwohl mein Vertrag im Sommer um ein Jahr verlängert wurde, ist natürlich nicht schön. Aber das muss ich hinnehmen. Fußball ist eben so." Er wolle unbedingt wieder regelmäßig zum Einsatz kommen, ergänzt der 25-Jährige. Deswegen strebe er einen Vereinswechsel in der Winterpause an.

Schon vor einigen Wochen habe ihn Cincotta über diese Absichten informiert, sagt CFC-Sportchef Stephan Beutel. Er und Trainer Sven Köhler seien sich darin einig, dass sie "Cico" keine Steine in den Weg legen wollen. "Er ist nicht mehr ganz jung und braucht Spielpraxis. Wir verstehen, dass er mit seiner persönlichen Situation unzufrieden ist", sagt Beutel. Zugleich bedauert der Sportchef die Entscheidung. "Er ist ein toller und sehr ehrgeiziger Junge, der recht lange hier war", so Beutel. Sollte sich jedoch ein Verein finden, der ihn aufnimmt, werde man dem Wechsel zustimmen.

Der Außenverteidiger hat sich indes schon um andere Clubs bemüht. Zuletzt wurde er mit dem niederländischen Zweitligisten VVV Venlo in Verbindung gebracht. Ja, das sei eine Option, sagt Cincotta. "Es gibt aber einen weiteren Verein in Deutschland, der in Frage kommt." Näheres wolle er kommende Woche bekannt geben. Auf alle Fälle, so sagt der Noch-Himmelblaue, wolle er in Mitteleuropa bleiben. Für einen Wechsel auf einen anderen Kontinent - beispielsweise nach Südamerika - sei es zu früh. "Ich brauche die Nähe zu meiner Familie in Deutschland und ich fühle mich sehr wohl hier."

Bevor er seine Koffer packt, geht Cincotta auf Abschiedstournee. Heute Nachmittag steht für ihn und seine CFC-Mannschaftskollegen die Partie bei Hansa Rostock auf dem Programm "Ich freue mich auf das letzte Spiel mit dem CFC", sagt er. Dass er gegen die Hansestädter zum Einsatz kommt, bezeichnete Köhler als "sehr wahrscheinlich". Angst, dass der 25-Jährige aufgrund seiner Wechselabsichten nicht mehr richtig bei der Sache ist, hat der Coach nicht. "Ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der auch, wenn er unzufrieden ist, immer alles gibt, sobald er auf dem Platz steht."