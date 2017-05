Manfred Hambeck: Der Meister-Torwart des FCK mit den schnellsten Händen der DDR

Wenn der CFC am Sonntag in der Dritten Liga auf Preußen Münster trifft, sitzen einige ältere Herren mit großen Verdiensten für den Club auf der Tribüne: Helden der FCK-Meistermannschaft von 1967. Einer von ihnen ist Manfred Hambeck - ein Torwart, der aus Aue kam.

Von Thomas Scholze

erschienen am 05.05.2017



Chemnitz. "Ja, auch wir hatten damals unsere Superstars: Dieter Erler und Matz Vogel zum Beispiel. Aber stark gemacht hat uns der Zusammenhalt, die gute Mischung der verschiedensten Charaktere." So sieht es Manfred Hambeck, heute 78 Jahre alt und Torwart der Meistermannschaft des FC Karl-Marx-Stadt in der Saison 1966/67. 50 Jahre ist es her, dass die himmelblauen Jungs nach einer feuchtfröhlichen Bahnfahrt von Rostock heim gen Sachsen an einem Montagmorgen am Hauptbahnhof Karl-Marx-Stadt von Tausenden Fans begeistert empfangen wurden. Manfred Lienemann hatte am Vortag mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg in der Partie beim FC Hansa den ersten und bis heute einzigen Meistertitel des Clubs perfekt gemacht - am 7. Mai 1967.

"Wir waren überwältigt", erinnert sich Hambeck an die Szenen auf dem Bahnhofsvorplatz. "Dass etwas im Busch ist, hatten wir geahnt, aber mit solchen Menschenmassen hatte keiner gerechnet." Durchschnittlich 22.538 Zuschauer hatten die FCK-Heimspiele in jener Saison verfolgt, mehr sogar als bei Dynamo Dresden (20.537), das Doppelte oder Dreifache im Vergleich zu allen anderen Oberligisten. Im Frühjahr 1967 war die Fischerwiese zu klein geworden, man zog ins große Thälmann-Stadion um. "Wir waren auch in den Jahren vor dem Meistertitel immer in der Spitzengruppe, das Interesse der Zuschauer an uns ist stetig gewachsen", weiß Hambeck.

Das hatte auch viel mit dem Trainer zu tun. Horst Scherbaum, in der 1960er-Jahren in seinen 40ern, war ein höchstmoderner Coach, ein Analytiker und akribischer Arbeiter. Heute wäre er wohl ein Laptoptrainer. Laptops gab es vor 50 Jahren nicht. Aber Karteikarten. "Die Stürmer mussten darauf nach einem Spiel notieren, wie genau sie zu ihrem Torerfolg gekommen waren, welche Pässe vorausgegangen, mit welcher Technik sie zum Abschluss gekommen waren. Ich musste aufschreiben, auf welchem Weg ein Gegentor passiert war: Hatte ich falsch gestanden? War der Ball vielleicht abgefälscht?", erklärt Hambeck. Scherbaum zwang die Spieler so zur Analyse des eigenen Verhaltens, konnte die Wiederholung von Fehlern reduzieren.

Nur 23-mal musste Manfred Hambeck in der Meistersaison etwas auf einer Karteikarte notieren, mehr Gegentore hatte er in den 26 Spielen - der gebürtige Erzgebirger stand in allen Partien im Kasten - nicht hinnehmen müssen. "Das war nicht nur mein Verdienst", sagt er bescheiden, "wir hatten auch eine starke Abwehr und mit Fritz Feister einen wirklich herausragenden Libero." Zu seinen eigenen Fähigkeiten erklärt er: "Ich hatte Probleme in der Strafraumbeherrschung, war dafür stark auf der Linie, hatte flinke Hände. Zu meiner besten Zeit galt ich als reaktionsschnellster Torwart der DDR. Aus zwei Gründen: dem schon damals ausgeklügelten, einzigartigen Torwarttraining in Aue und meiner Stippvisite zu den Feldhandballern. Beim Fußball muss man sich in einem Spiel acht- oder zehnmal in eine Ecke hechten, beim Handball alle zwei Minuten." Hambecks beste Zeit war die ein paar Jahre vor dem großen Karl-Marx-Städter Meisterjubel. Als dritter Auer Torwart (damals noch Wismut Karl-Marx-Stadt) ging er in die Saison 1961/62. Als Nummer 1 und 2 sich verletzten, war seine Bewährungsprobe bekommen. Der Jungspund bestand sie mit Bravour, wurde schon im September 1961 von DDR-Nationaltrainer Károly Sós in den Auswahlkader berufen. "Ich war sehr stolz", sagt Hambeck heute, "als ich das erste Mal den Trainingsanzug mit dem DDR-Wappen anzog - es war ein erhabenes Gefühl." Nach Moskau und Belgrad reiste der Sachse im Frühjahr 1962 als DDR-Ersatztorwart, auch beim Match gegen die Dänen in Leipzig saß er auf der Bank. Ein Länderspiel bestritt Hambeck nie - weil er in Trainingspartien nicht immer seine Bestleistung abrufen konnte und weil er sich im Juni 1962 am Knie verletzte. Das kostete ihn auch seinen Stammplatz im Wismut-Tor (22-mal hielt er für die Auer in der Oberliga) und führte nach einer Spielzeit ohne Einsatz in der ersten Mannschaft im Sommer 1963 zum Wechsel nach Karl-Marx-Stadt. Mit ihm gingen Dieter Erler und Albrecht Müller. "In Aue galten wir als Verräter. Ein Fehler war der Wechsel aber nicht", betont Hambeck, "zum Beispiel bekam ich für mich und meine junge Familie auch eine schöne Wohnung zugewiesen." In der - nah am Chemnitzer Goetheplatz - sind Manfred und Ehefrau Ingrid Hambeck noch heute zu Hause. 60 Jahre sind beide ein Paar.