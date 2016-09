"Meine Mission ist noch nicht erfÃ¼llt"

"Meine Mission ist noch nicht erfüllt"

Mathias Hänel über zehn Jahre als CFC-Chef, den angeblich zweitteuersten Spielerkader der Liga und seine nächsten Ziele

erschienen am 01.10.2016



Am Montag ist er genau zehn Jahre im Amt: Mathias Hänel hatte am 3. Oktober 2006 den Vorstands-Vorsitz beim damals krisengeschüttelten Chemnitzer FC übernommen. Mario Schmidt sprach mit dem 52-jährigen Chefarzt über das Jubiläum, die derzeitige Situation und manch nervenaufreibende Phase als Präsident der Himmelblauen.

Freie Presse: Glückwunsch zum Jubiläum. Hat es die Mannschaft des CFC mit Ihren jüngsten sportlichen Auftritten versüßt?

Mathias Hänel: Danke, aber das erfolgreiche Spiel gegen Osnabrück ist bereits wieder Geschichte. Jetzt sollten wir uns besser darauf konzentrieren, in Duisburg zu punkten, um endlich in die obere Tabellenhälfte zu kommen.

Zum "Zehnjährigen" können Sie doch ruhig einmal verkünden, dass Sie am liebsten schon in dieser Saison aufsteigen würden.

Mit dem Aufstieg liebäugeln vor jeder Saison mindestens zehn bis zwölf Drittligisten. Allerdings ist niemandem damit gedient, sich ans Fenster zu stellen und hohe Ziele zu verkünden, obwohl das wirtschaftliche Rückgrat nicht vor- handen ist. Wir wollen zunächst möglichst erfolgreich die Winterpause erreichen, danach sehen wir weiter.

Moment: In verschiedenen Veröffentlichungen, unter anderem bei "transfermarkt.de", wird der CFC als Klub mit dem zweitteuersten Profi-Kader der Liga hinter Mainz II geführt. 6,2 Millionen Euro sind angegeben. Wie passt das zusammen?

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher diese Zahlen kommen. Mehr als sechs Millionen Euro für unser Profi-Aufgebot sind völliger Blödsinn. Finanziell bewegen wir uns eher im Mittelfeld der Dritten Liga - heißt im Umkehrschluss, dass wir in den vergangenen Jahren sportlich besser waren, als wir es wirtschaftlich hätten sein dürfen.

Wie teuer ist der Chemnitzer Kader denn tatsächlich?

Circa 3,4 Millionen Euro, wie auf der vorjährigen Mitgliederversammlung berichtet.

Gehen wir in den Herbst 2006 zurück. Der CFC war in die Oberliga abgestürzt und im hohen sechsstelligen Bereich verschuldet. Warum haben Sie sich damals vor den Karren gespannt?

Ich hatte in der Abstiegssaison dem Vorstand angehört und somit den Abstieg auch mit zu verantworten. In dieser Phase waren relativ wenige Mitstreiter wie Uwe Reißmann und Eberhard Langer übrig geblieben. Unser gemeinsames Ziel war es, für einen Neuanfang zu sorgen.

Wie nahe war der Club an der Insolvenz?

Die Situation war sehr schwierig, allerdings nicht nur finanziell und im sportlichen Bereich. Am schlimmsten waren der Vertrauensverlust, die öffentliche Wahrnehmung des CFC.

Was war ausschlaggebend für die Rettung des Clubs?

Es gab nicht den einen großen Schritt, sondern wir mussten viele kleine Schritte gehen. Wichtig war, dass in Vorstand und Aufsichtsrat trotz mancher kontroverser Diskussionen die Chemie stimmte und jeder fest entschlossen war, das rettende Ufer zu erreichen.

Wann konnte man sagen: Wir sind über'n Berg?

Die Qualifikation für die Regional- liga 2008/2009 war überlebens- wichtig, auch für das Nachwuchsleistungszentrum. Damit waren auch die Voraussetzungen gegeben, einen anerkannten Trainer wie Gerd Schädlich für den CFC zu gewinnen.

Ein Meilenstein in Ihrer bis- herigen Amtszeit war sicher der Aufstieg in die Dritte Liga 2011.

Mit dem Aufstieg hatten wir endlich unser erstes großes Ziel erreicht, die Rückkehr in den bezahlten Fußball. Ohne die Dritte Liga wäre das neue Stadion undenkbar gewesen.

Hätten Sie die Finger davon gelassen, wenn Sie gewusst hätten, wie viele Nerven der Komplettumbau der Spielstätte kostet?

Nein, das neue Stadion war alternativlos. Ohne diese moderne Spielstätte hätten wir uns vom Profi-Fußball abmelden können. Das Projekt hat allen beteiligten Vertretern von Stadt und Verein jede Menge Kraft und Nerven gekostet, oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit.

Wem sind Sie rückblickend am meisten dankbar?

Das ist schwierig zu beantworten. Es besteht die Gefahr, jemanden zu vergessen. Unstrittig ist jedoch, dass es trotz Drittliga-Aufstieg 2011 den Stadionneubau nicht gegeben hätte ohne das hohe persönliche Engagement von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Sie hat viele, auch anfangs skeptische Menschen von der Notwendigkeit des Stadionneubaus überzeugt und das Projekt zu jedem Zeitpunkt intensiv begleitet.

Was würden Sie als größten Fehler Ihrer Amtszeit bezeichnen?

Wer so ein Amt zehn Jahre bekleidet, macht natürlich Fehler. Wie viele Fehler größerer Natur dabei waren, das müssen andere beurteilen.

Wann würden Sie Ihre Mission als Vereins-Chef der Himmelblauen als erfüllt betrachten?

Zurzeit jedenfalls noch nicht. Unser Ziel bleibt die 2. Bundesliga. Sollten wir das schaffen, müssen wir uns erst mal etablieren können. Aber das ist zur Zeit noch Zukunftsmusik.

Sollte das Amt des Vorstands-vorsitzenden beim CFC eines Tages hauptamtlich und gut bezahlt sein: Würden Sie dafür den Arztberuf aufgeben?

Nein, auf keinen Fall.

Was ist Ihr größter Wunsch für die nächsten zehn Jahre als Vereins-Chef?

Das ist natürlich die Zweite Liga - und dass wir uns dort dann auch stabil behaupten können. Chemnitz hat das Potenzial für mehr als Dritte Liga. Die hiesige Wirtschaftskraft ist stärker als in den meisten anderen Städten Ostdeutschlands. Parallel dazu muss sich aber auch der CFC entwickeln. Wir haben ein tolles Stadion und bauen jetzt die personellen Strukturen aus.