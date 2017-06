Nach Abstieg: Junge Niners greifen nach dem Strohhalm

Nach dem verpassten Klassenerhalt in der Bundesliga droht den Chemnitzer U-16-Basketballern ein Jahr ohne Spiele auf höchstem Niveau - ein Rückschlag für die Nachwuchsarbeit. Noch lässt sich das aber verhindern.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 09.06.2017



Das muss man erst mal verdauen: Zwölfmal gingen die U-16-Basketballer der Niners in der Hauptrunde der Jugend-Bundesliga (JBBL) aufs Spielfeld. Zwölfmal standen die Chemnitzer am Ende als Verlierer da. "Das war gerade zu Saisonbeginn sehr schwierig", erinnert sich Spieler Henry Schumann. "Die Ergebnisse waren demotivierend. Wir haben aber trotzdem alles gegeben. Und am Ende der Spielzeit hat man gesehen, dass wir als Team besser zusammengefunden haben", sagt der junge Korbjäger.

In der Relegation schaffte die Mannschaft von Trainer Christian Meichsner zwei Siege gegen Hamburg. Wegen der schlechten Resultate zuvor stand dennoch fest: Die jungen Niners sind sportlich aus der Bundesliga abgestiegen. Der Trainer hatte so etwas schon geahnt. Bereits vor Saisonbeginn hatte Christian Meichsner - zugleich Nachwuchsleiter - von einer schwierigen Spielzeit für die U-16-Korbjäger gesprochen.

Das Problem: Neun von 14 Spielern, darunter viele Leistungsträger, mussten damals die Mannschaft altersbedingt verlassen. Sie verstärkten die U 19, die den Klassenerhalt in der Nachwuchs-Bundesliga geschafft hat. Dem U-16-Kader fehlte es indes an Qualität und Körper- größe. "Wir hatten nur noch einen Spieler, der in der Vorsaison eine tragende Rolle inne hatten", berichtet Meichsner. Gerade in engen Spiel- situationen hätten seine Jungs häufig nicht gewusst, wie sie reagieren sollen, sagt der Coach.

Die Niederlagenserie ist auch an dem 32-Jährigen nicht spurlos vorübergegangen. "Das hat an mir genagt. Ich habe angefangen zu zweifeln. Aber wenn man die Situation realistisch betrachtet, kann man darüber hinwegkommen." Meichsner zollte zudem seinen Spielern Respekt. "Sie haben jede Partie aufs Neue gekämpft." Für die Entwicklung der jungen Sportler könne solch ein sportliches Tal auch gut sein, weil sie lernten, mit Rück- schlägen umzugehen. "Die Saison war nicht schön, aber vielleicht keine ganz schlechte Erfahrung", findet der Coach.

Unterm Strich bleibt dennoch die Gefahr, mindestens ein Jahr ohne Spielbetrieb in der höchsten Spielklasse auskommen zu müssen. Dabei sei die Jugend-Basketball-Bundesliga ein wichtiger Baustein zur Leistungsförderung, sagt Meichsner. "Geregelter Spielbetrieb auf hohem Niveau, Feedback zur eigenen Leistung Woche für Woche - das ist für uns elementar", sagt Meichsner. Die Alternative heißt: Einsätze der Spieler in der Regionalliga oder sächsischen Oberliga plus Turniere mit internationaler Beteiligung.

Das lässt sich allerdings noch vermeiden - dank glücklicher Umstände. Die JBBL wird in der kommenden Saison um acht Mannschaften erweitert. Inklusive der Startplätze, die durch abgestiegene Mannschaften freigeworden sind, werden in den kommenden Tagen 14 Teams ermittelt, die in der höchsten Spielklasse antreten dürfen. Um die 14 Plätze streiten 19 Vereine. Sie treten bei fünf Turnieren an, von denen eins in Chemnitz ausgetragen wird. Meichsners Mannschaft trifft am Wochenende auf die Dresden Titans, Magdeburg und Hannover. Gespielt wird nach dem Modus jeder gegen jeden. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich direkt für die Bundesliga, die beiden Letzten kämpfen eine Woche später mit den Letzten aus den anderen vier Gruppen um sechs weitere Startplätze.

Henry Schumann ist optimistisch, dass sich seine Mannschaft durchsetzt. "Wir sind jetzt schon eingespielter als im vergangenen Sommer", meint der 14-Jährige, der trotz seines jungen Alters schon zu den Leistungsträgen gehört. Christian Meichsner sieht sein Team mit dem der Dresdner auf Augenhöhe. "Bei Magdeburg und Hannover müssen wir uns überraschen lassen." In der Vorbereitung auf die Turniere hat er indes nichts dem Zufall überlassen. Seine Mannschaft trainiert seit Wochen intensiv, zuweilen auch zweimal täglich. Zudem hat sich der Nachwuchsleiter Unterstützung von den Profis geholt. "Malte Ziegenhagen und Michael Fleischmann haben ab und zu mitgemacht, um den Jungs etwas von ihrer Erfahrung mitzugeben."

Spielplan der Niners beim Bundesliga-Qualifikationsturnier in der Hartmannhalle: Morgen, 15.30 Uhr gegen Dresden; Sonntag, 9 Uhr gegen Magdeburg; Sonntag, 14.15 Uhr gegen Hannover.