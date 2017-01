Neuer Niners-Geschäftsführer: Vision Aufstieg muss man haben

Der Rückkehrer Steffen Herhold will mit dem Basketball-Zweitligisten hoch hinaus. Auf dem Weg dorthin weiß der Wirtschafts-Fachmann aber eine große Hürde vor sich.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 06.01.2017



Jeden Dienstagabend geht in einer Sporthalle nahe dem Schloßteich eine Gruppe von Männern auf Korbjagd. Sie bezeichnen sich selbst als die alten Herren, obwohl das rein vom Alter her übertrieben ist. Zu ihnen gehört seit kurzem einer, der an den Ort zurückgekehrt ist, an dem er das Basketballspielen gelernt hat. Und der nun eine besondere Verantwortung innehat: Steffen Herhold ist neuer hauptamtlicher Geschäftsführer von Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz.

Der gebürtige Karl-Marx-Städter schloss sich im Alter von zehn Jahren der BG Chemnitz an, für deren zweite Mannschaft er später in der Oberliga auf Korbjagd ging. Mit Beginn des Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der TU Chemnitz trat der Sport in den Hintergrund. Nach seinem Examen arbeitete Herhold als Manager bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs- gesellschaft Deloitte in Frankfurt/Main, später wechselte er zu Osram in München.

Zwei Metropolen, zwei renommierte Arbeitgeber, die - das ist kein Geheimnis - höhere Gehälter zahlen können als ein Basketball-Zweitligist. Und doch ist Herhold nun bei den Niners gelandet. Ein Rückschritt für ihn? "Diese Überlegung hat kurz eine Rolle gespielt und ich habe auch daran gedacht, ob das eher was für später ist. Aber die Chance war jetzt da", sagt er. Wichtig sei ihm ohnehin vor allem sein Aufgabenfeld. "Was ich nun tue, ist etwas komplett anderes als vorher, und ich habe Respekt davor. Aber es ist auch eine Herzensangelegenheit." Also kehrte er nach Chemnitz zurück, wo er gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden sechs Monate und drei Jahre alten Söhnen wohnt.

Ganz abgerissen sei der Kontakt zum Verein ohnehin nie, sagt Herhold. Von Frankfurt aus habe er sich ab und an Auswärtsspiele der Niners angeschaut und so die Entwicklung der Chemnitzer beobachtet. Der Verein habe über Jahre "einen kontinuierlichen Aufwärtstrend" erlebt. "Dann ist es irgendwann schwieriger geworden, Schritt zu halten", sagt der 38-Jährige.

Ein Grund dafür ist aus seiner Sicht die begrenzte wirtschaftliche Basis, auf die die Niners bauen können. "Ein ganz starker Mittelstand, wie man ihn in Bayern oder Baden-Württemberg findet, fehlt uns. Das sind aber die Partner, die man braucht, um nach oben zu kommen", erklärt der neue Geschäftsführer. Allein auf einen starken Mäzen zu setzen, sei zwar dank der vor Jahren erfolgten Ausgliederung der Profi-Abteilung möglich, aber nicht ratsam, findet Herhold. "Das ist ein großes Risiko." Zieht sich der Mäzen zurück, werde es schnell schwierig. "Dann steht man von heute auf morgen vor dem Aus. Ich schätze es dagegen, wenn man viele Partner hat - auch wenn das viel Arbeit bedeutet."

Herhold begrüßt zudem den Weg, den die Niners mit der Ein- richtung der Nachwuchs-Abteilung Niners Academy gegangen sind, aus der mit Daniel Mixich und Jonas Richter zwei Talente in die Profi-Mannschaft aufgerückt sind. Damit setze man Zeichen an Fans und mögliche Sponsoren. "Die Spieler kommen ja später auch als Arbeitskräfte für die Firmen in Frage", sagt er.

Auf der sportlichen Seite sei der Verein deswegen "gut aufgestellt", stellt Herhold fest. "Im administrativen Bereich müssen wir noch schärfer und professioneller werden." Er wolle bei der Sponsorensuche noch stärker über den Stadtrand hinaus schauen. "Im Basketball gibt es in unserer Region keinen so großen Wettbewerb wie im Fußball. Das ist eine Chance für uns."

Denn falls man den Schritt in die Bundesliga gehen wolle, müsse man noch viele Hausaufgaben erledigen. Zu den Anforderungen in der höchsten Spielklasse gehört unter anderem, dass man über eine Halle verfügt, die mindestens 3000 Zuschauer fasst. Die Hartmannhalle (im Moment maximal 2500 Gäste) ist also zu klein. "Die Spielstätte ist die größte Herausforderung", sagt der Geschäftsführer. Zudem müsse man eine eigene Trainingshalle vorweisen. Allein mit den Gebäuden sei es aber nicht getan, ergänzt Herhold. Das hat nicht zuletzt das Beispiel des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC gezeigt, der nach dem Stadionbau in wirtschaftliche Schieflage geraten war und von der Stadt gerettet werden musste. "Daraus kann man lernen", sagt Herhold.

Für einen Aufstieg müsse man auch den Etat erheblich anheben. "Um in der BBL eine Rolle zu spielen, braucht man mindestens 1,8 Millionen Euro", rechnet der Wirtschaftswissenschaftler vor. Ist die Erste Liga also gar kein realistisches Ziel für die Niners? Herhold beantwortet das so: "Die Vision vom Aufstieg muss man haben."