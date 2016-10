Niners-Jugend startet in schwierige Saison

Die Nachwuchsabteilung der Chemnitzer Basket- baller, die mit zwei Mannschaften in der Bundesliga vertreten ist, muss kurzfristig auf einen Trainer verzichten. Das ist nicht das einzige personelle Problem.

Von Mario Schmidt

erschienen am 12.10.2016



Christian Meichsner ist ein fröhlicher Mensch, der Zuversicht ausstrahlt. Seine optimistische Grundeinstellung wird der Leiter der Niners Academy, dem Nachwuchsprogramm von Basketball-Zweit- ligist BV Chemnitz, in der neuen Saison besonders gut gebrauchen können. Die zehn Jahre von einem anonymen Sponsor großzügig unterstützte Jugend-Abteilung ist in ein schwieriges Spieljahr gestartet. Von den vier hauptamtlichen Trainern fällt einer kurzfristig aus: Martin Schuster, der wegen eines Achillessehnenrisses zurzeit außer Gefecht ist, hat aus familiären Gründen nicht nur seinen Rückzug als Vereinspräsident angekündigt. "Er wird auch seine Tätigkeit als Nachwuchstrainer bei uns aufgeben", sagt Christian Meichsner.

Ersatz gebe es noch nicht. "Wir lassen uns mit der Suche nach einem neuen Trainer Zeit", betont der Nachwuchs-Chef. Während der Saison einen geeigneten Kandidaten zu finden, sei sowieso schwer. "Und wenn jemand mitten im Spieljahr zu haben ist, muss man die Frage stellen, warum das so ist", sagt Meichsner. Als Interimslösung werde Rico Gottwald aus dem verbliebenen Trainer-Trio die Jungs der Altersklasse U 12, die Martin Schuster bisher betreute, mit übernehmen.

Sorgen bereitet den Verantwort- lichen auch das U-16-Bundesligateam. "Neun von 14 Spielern, darunter viele Leistungsträger, haben die Mannschaft altersbedingt verlassen", berichtet Meichsner, der die Mannschaft selbst trainiert. Dem diesjährigen Kader fehle es leider an Qualität und Körpergröße. "Wir müssen kleine Brötchen backen und trotzdem den Klassenerhalt schaffen", betont der 31-Jährige. Die Jugend-Bundesliga sei für die Entwicklung eigener Talente, wie es die Vereinsphilosophie vorsieht, unerlässlich. Im Falle eines Abstiegs müssten die Niners in Sachsen auf niedrigem Niveau spielen.

Laut Meichsner ist es nicht in Frage gekommen, für das U-16-Team Neuzugänge aus dem gesamten Bundesgebiet zusammenzukaufen, um eine gute Rolle zu spielen. "Lieber sollen die eigenen Talente Lehrgeld zahlen, sich aber auf hohem Niveau präsentieren können", erklärt der Nachwuchsleiter. Zu den wenigen Neuzugängen von außerhalb gehört Julius Hoge aus Markkleeberg. Der 15-Jährige gesteht ehrlich ein: "Ich hätte gedacht, in eine stärkere Mannschaft zu kommen, deren Spieler in ihrer Entwicklung schon weiter sind." Er hatte die Befürchtung, sich hinten anstellen und langsam nach oben arbeiten zu müssen. "Nein, er muss vorangehen", sagt Trainer Meichsner.

Hauptgrund für den Wechsel von Julius Hoge zu den Niners ist, dass er in Chemnitz Schule und Sport besser vereinbaren könne. "Außerdem habe ich mich in Leipzig, wo ich trainierte, menschlich mit dem Trainer nicht verstanden", erzählt der bereits 1,91 Meter große Korbjäger, der das Sportgymnasium besucht. Sein Ziel als Basketballer? "Ich wäre überglücklich, wenn ich später den Sprung ins Profi-Team schaffen würde", sagt der gebürtige Magdeburger. Wenn es nichts mit einer Basketball-Karriere wird, will er in die Gastronomie gehen - "als Koch oder Barkeeper".

Deutlich besser sieht es in der Niners-Academy im Altersbereich U 19 aus. Die Schützlinge von Coach Sascha Prötzig sollen in der Nachwuchs-Bundesliga den Erfolg des Vorjahres wiederholen, als erstmals die Qualifikation für die Playoffs gelang. Kopf der Mannschaft ist Noah Berge. "Ich bin im Februar 2013 von den Uni-Riesen Leipzig zur BV gewechselt. Das war der beste Schritt, den ich machen konnte", unterstreicht der 18-Jährige. Er habe sich bei den Niners sehr gut weiterentwickelt. "Ein Beleg dafür ist, dass ich dieses Jahr in den erweiterten Kader des Zweitliga-Teams auf- genommen wurde und vor der Saison schon öfter mit den Profis trainiert habe", sagt Noah Berge, dessen Mutter Deutsche ist und der Vater aus Tansania kommt.

Führungsspieler zu sein, bedeute für ihn nicht vordergründig, immer viele Punkte beizusteuern. "Es heißt in erster Linie, diejenigen Mitspieler anzutreiben, denen der Antrieb fehlt - und in engen Spielen kühlen Kopf zu bewahren." Gerade das fällt ihm selbst nicht immer leicht. Er habe das afrikanische Temperament seines Vaters geerbt. "Ich bin sehr emotional, eine Kämpfernatur. Auf dem Spielfeld geht es ohne Rücksicht auf Verluste zur Sache", bemerkt der 18-Jährige, dessen bester Kumpel ein Fußballer ist: Richard Arnold von den A-Junioren des CFC.

Noah Berge, der vor seinem Abitur steht und danach Sport/Englisch auf Lehramt studieren möchte, hat in diesem Sommer seinen Vater besucht, der in Sansibar lebt. "Die nächste Reise nach Tansania ist für 2017 schon gebucht. Dann geht es auf Safari", erzählt der 18-Jährige. Zudem habe er sich vorgenommen, in der Heimat seines Vaters irgendwann den Kilimandscharo zu besteigen. "Das ist eine Erfahrung, die sicherlich nicht schaden kann", bemerkt Berge. Den richtigen Nachnamen für Vorhaben dieser Art hat er schon mal.