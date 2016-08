Niners-Neuzugang Carter: Vom Schwarzen Meer an die Chemnitz

Der Basketballer aus den USA geht in seine erste Saison in Deutschland. Zuletzt war er in einem von Krieg gezeichneten Land im Einsatz.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 29.08.2016



Rund 30 Grad im Schatten, die Sonne brennt und dann noch die Hitze des Grills: Der Durchschnitts-Mitteleuropäer verliert da schnell seine Lust. Nicht so Chris Carter: "Genau mein Wetter", sagt der Neuzugang des Basketball-Zweitligisten BV Chemnitz am Rande eines öffentlichen Empfangs mit Barbecue für das Team am Wochenende.

Das ist wenig verwunderlich. Carter wurde zwar in New York geboren, zog mit seiner Familie aber später nach Florida. Mit sieben hatte er mit Basketball begonnen und das im Sonnenschein-Staat intensiviert. Nach der Schulzeit besuchte er für zwei Jahre eine Air Force Academy. Diese Zeit nennt er "einen Versuch". Militärische Ausbildung, Unterricht und Basketball-Training standen jeden Tag auf dem Programm. "Einige meiner Freunde aus dieser Zeit sind heute Piloten. Aber ich habe gemerkt, dass das nichts für mich ist",, sagt Carter. Er wechselte an die Florida Tech University und absolvierte ein Wirtschaftsstudium.

Danach ging es für den 1,96 Meter großen und 91 Kilogramm schweren US-Amerikaner auf Reisen. Ein Team aus dem ukrainischen Odessa zeigte Interesse an ihm. "Das war mich der Türöffner nach Europa und in den Profi-Basketball", sagt er. Vor einem Jahr heuerte er bei dem Erstligisten in der Stadt am Schwarzen Meer an - und musste sich umstellen. "Ich war der einzige US-Amerikaner. Nur zwei Mitspieler sprachen Englisch. Also habe ich Russisch gelernt", berichtet er.

Während seiner Zeit in der Ukraine flammte auch der Konflikt im Osten des Landes immer wieder auf. Zwar seien dort keine Spiele ausgetragen worden, weil die Teams in den umkämpften Gebieten ihren Spielbetrieb schon länger eingestellt hatten, sagt Carter. Im alltäglichen Leben sei der Konflikt aber präsent gewesen, berichtet der Niners-Neuzugang. "In Zügen waren immer sehr viele Soldaten unterwegs. Und die Wirtschaft des Landes liegt sichtbar am Boden." Aus sportlicher Sicht sei das Jahr dennoch ein Erfolg für ihn gewesen. Carter erzielte im Durchschnitt 14 Punkte und fünf Rebounds pro Partie und zog so die Aufmerksamkeit anderer europäischer Teams auf sich. Neben der BV Chemnitz sei auch eine Mannschaft aus Belgien an ihm interessiert gewesen. Carter entschied sich aber für Deutschland. "Unter US-Amerikanern gilt Deutschland als eine gute Adresse im Profi-Basketball."

Chemnitz habe er zuvor allerdings nicht gekannt, gibt er zu. Carter recherchierte vor seinem Wechsel im Internet, stieß dabei vor allem auf Videos von Niners-Heimspielen, zu denen im Durchschnitt fast 2000 Fans kommen. "In der Ukraine haben nur einige hundert Anhänger die Partien besucht. Ich kann das erste Niners-Heimspiel kaum erwarten", sagt der 24-Jährige. Seit drei Wochen ist er mittlerweile in Chemnitz. "Ich habe auch schon mein erstes Foto am Karl-Marx-Kopf geschossen. Das gehört einfach dazu", sagt er und lacht.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore hält große Stücke auf den Aufbauspieler. "Er hat seine Stärken vor allem im Zug zum Korb, kann aber auch aus größerer Entfernung treffen", sagt der Coach und lobt die Vielseitigkeit und Verteidigungs-Qualitäten des US-Amerikaners. Der nimmt das gerne auf. Er wolle viele Bälle erkämpfen und in der BV-Defensive eine Führungsrolle einnehmen, sagt Carter. "Mein Fokus liegt auf der Verteidigung. Gute Werfer haben wir ohnehin."

Seine neue Mannschaft ist aus seiner Sicht gut aufgestellt. Mit Virgil Matthews gebe es einen starken Führungsspieler, mit Center Joe Lawson einen Kämpfer unter dem Korb. "Und auch die jungen deutschen Spieler sind sehr stark", findet der Neu-Chemnitzer. Allerdings müsse man noch robuster auftreten, fordert Carter: "Aber daran arbeiten wir im Training."