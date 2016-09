Niners-Spieler: Man sollte eine Ausbildung in der Tasche haben

Neuzugang Stefan Wess bestreitet morgen mit den Chemnitzer Basketballern das erste Saison-Heimspiel. Wenige Tage später folgt ein weiterer Auftritt vor großem Publikum - allerdings an einem anderen Ort.

Von Mario Schmidt

erschienen am 30.09.2016



Er kann kaum erwarten, dass es losgeht. "Ich bin gespannt, wie viele Leute am Samstagabend kommen", sagt Stefan Wess. Der Neuzugang von Basketball-Zweitligist BV Chemnitz bestreitet mit seinen Teamgefährten morgen ab 19 Uhr in der Hartmannhalle das erste Saison-Heimspiel gegen Aufsteiger Ehingen aus Baden-Württemberg. Die Anspannung und Vorfreude beim 22-Jährigen sind verständlich. "Im Sommer habe ich mit der A2-Nationalmannschaft in China vor rund 6000 Zuschauern gespielt. Aber einen Heimauftritt vor so vielen Besuchern hatte ich noch nicht", bemerkt Wess in Anbetracht der zu erwartenden knapp 2000 Fans.

Der wurfstarke Korbjäger stammt aus Münster, wo er schon als Siebenjähriger mit dem Basketballsport begann. Ein Grund dafür dürfte sein Erbgut gewesen sein. "Meine Mutter Roswitha war auch Basketballerin, hat in der Ersten Liga gespielt", berichtet Wess. Zusätz- liche Motivation habe ihm ein Länderspiel in Münster gegeben, bei dem er Dirk Nowitzki in Aktion erlebte. Dennoch frönte der groß- gewachsene Junge lange Zeit einer zweiten Leidenschaft: dem Tennis. "Bis ich 15 Jahre alt war, habe ich beide Sportarten betrieben", erzählt der Neu-Chemnitzer. Er entschied sich für Basketball. Sein Club UBC Münster hatte gerade eine Jugend-Bundesliga-Mannschaft ins Leben gerufen, in der Wess bald eine gute Rolle spielte. Prompt wurde er zu großen Nachwuchsturnieren wie der U-18-EM eingeladen.

Nach dem Abitur wechselte Wess nach Oldenburg. Dort spielte er zuletzt drei Jahre lang für die Basketball-Akademie Weser-Ems, dem Farm-Team (Talenteschmiede) des Erstligisten. "Das war nicht immer einfach für mich. In den ersten beiden Jahren erhielt ich nicht die Einsatzzeiten, die ich mir erhofft hatte", sagt der 2,04-Meter-Mann. Die dritte Saison sei gut verlaufen, und in diesem Sommer teilte ihm sein Agent mit: Die Niners Chemnitz haben Interesse an dir. "Ich hatte den Namen schon mal gehört. Dann habe ich mir im Internet Heimspiele der Chemnitzer angeschaut und war beeindruckt", erzählt Wess. Als er herausfand, dass er an der hiesigen Uni sein Studium in Wirtschaftsinformatik fortsetzen kann, war die Sache geritzt: Auf nach Sachsen!

Wegen des Studiums wird der Münsteraner nächste Woche einen größeren Auftritt im CFC-Stadion an der Gellertstraße haben. Dort findet anlässlich des neuen Herbstsemesters die Immatrikulations- und Auftaktfeier statt. "Ich soll auf der Bühne mit zwei weiteren Sportlern befragt werden, wie ich Studium und Sport unter einen Hut bringen will", sagt Wess. Für ihn sei von vornherein klar gewesen, dass er nicht nur auf die Karte Basketball setzt. "Die Karriere kann von einem Moment zum nächsten beendet sein, zum Beispiel durch eine schwere Verletzung. Deshalb sollte man eine Ausbildung in der Tasche haben", betont der 22-Jährige. Die Doppelbelastung sei zwar nicht einfach zu bewältigen. "Ich freue mich aber trotzdem darauf. Nur Basketball zu spielen und zwischen den Trainingseinheiten zu Hause zu sitzen, käme für mich nicht infrage. Da lerne ich lieber", so Wess.

In seiner neuen Heimat findet er sich gut zurecht. "Münster und Oldenburg sind schon schönere Städte, doch auch in Chemnitz gibt es hübsche Ecken. Ich fahre beispielsweise gern zum Stausee nach Rabenstein", berichtet der Basketballer, der bei den Niners einen Vertrag bis 2018 unterschrieben hat. Sein Ziel bei der BV? "Ich will mich weiter entwickeln und mit der Mannschaft die Playoffs erreichen. Das ist das Minimalziel", unterstreicht Wess - und spricht von einer "super Chemie" im Team. Er will eines Tages in der höchsten deutschen Liga, der BBL, auflaufen. Das könne er sich auch im Chem- nitzer Trikot vorstellen. "Ich denke, dass der Aufstieg der Niners im Verlauf der nächsten drei Jahre realistisch ist", fügt der Neue hinzu.