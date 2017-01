Niners-Talent Richter: "In Chemnitz passt einfach alles"

Der 19-Jährige hat seinen Vertrag beim Basketballzweitligisten um ein Jahr verlängert. Vor dem morgigen Spiel in Baunach kämpft er allerdings mit den Auswirkungen einer Pechsträhne.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 27.01.2017



Man werde irgendwann in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld ausgeben müssen, um Jonas Richter Basketball spielen zu sehen. Das hatte Niners-Trainer Rodrigo Pastore Mitte November über einen seiner jüngsten Spieler gesagt, nachdem der beim Heimsieg gegen Nürnberg mit 15 Punkten und neun Rebounds überzeugte. Pastore meinte, dass Richter einst wohl zu einem großen Basketball-Club wechseln werde. Allerdings nicht so bald. Denn gerade erst hat der 19-Jährige seinen Vertrag beim Chemnitzer Basketball-Zweitligisten um ein Jahr bis 2018 verlängert.

"In Chemnitz passt einfach alles", sagt der 2,05 Meter große Basketballer zu seiner Entscheidung und ergänzt: "Ich bekomme Einsatzzeiten, komme sehr gut mit dem Trainer zurecht und die Fans sind super." Der Coach schätze die Nachwuchsarbeit der Niners Academy, meint Richter, der seit dem siebten Lebensjahr für Chemnitz spielt. "Und er schafft es, uns junge Spieler in die Zweitliga-Mannschaft zu integrieren." So kommt auch Richter auf im Durchschnitt 18 Minuten Einsatzzeit pro Partie.

Ein weiterer Grund für seine Entscheidung für Chemnitz: Richter plant, im Oktober ein Studium an der Technischen Universität aufnehmen, eventuell im Fach Wirtschaftsingenieurwesen.

Davor steht aber noch ein halbes Jahr Schule. Und das hat es in sich. Im März und April legt das Chemnitzer Eigengewächs am Sportgymnasium die Abiturprüfungen ab. Erst gestern hat er die Vorprüfung im Fach Deutsch geschrieben. Weil er die Abiturzeit von zwei auf drei Jahre gedehnt hat, lasse sich Schule und Leistungssport gut verbinden, sagt Richter. "Wenn die Prüfungen anstehen, wird es aber schon hart. Dann ist nur noch Lernen und Training angesagt." Die größten Probleme werde ihm wohl die Prüfung in Geografie bereiten, verrät Richter: "Da muss man viel auswendig lernen und das liegt mir nicht."

Morgen reist der junge Chemnitzer mit den Niners nach Bayern. Beim Spiel im oberfränkischen Baunach sind die Sachsen klarer Favorit. Der Gegner steckt als Drittletzter mitten im Abstiegskampf, hat zuletzt aber unter anderem das Top-Team aus Heidelberg geschlagen. Baunach ist zudem Ausbildungsclub des deutschen Serienmeisters Bamberg. Zum Kader gehören deshalb einige Akteure, die schon über Erstliga-Erfahrung verfügen. "Einige von ihnen werden wir schon in wenigen Jahren auf hohem nationalen oder sogar internationalen Level sehen", sagt Pastore.

Seine Mannschaft sei aber in "einer guten Verfassung", findet der Coach. Und sie kann zudem auf Unterstützung setzen. Rund 100 Fans der Chemnitzer Riesen wollen sich auf den Weg nach Baunach machen. "Es ist großartig, dass uns trotz Winterwetter so viele Anhänger begleiten", meint Pastore.

Der Trainer hofft zugleich auf die Rückkehr von Jonas Richter auf das Parkett. Denn der 19-Jährige hat zuletzt mehrere Partien verletzungsbedingt verpasst. Erst brach er sich einen Knochen der Hand und musste vier Wochen pausieren. Wieder fit, trainierte Richter eine Woche - und fiel dann erneut aus, dieses Mal wegen einer Fersenprellung. "Das reicht jetzt langsam mal für diese Saison", sagt der Schüler des Sportgymnasiums. Er trainiere nun wieder mit der Mannschaft, so Richter. "Mal sehen, ob es für das morgige Spiel reicht."

Ohnehin muss er wie einige andere Akteure im Team nun noch härter um Einsatzzeiten kämpfen. Seit mit Neuzugang Craig Bradshaw ein weiterer US-Amerikaner zum Kader gehört, hat der Trainer noch mehr Wechseloptionen. "Dass heizt den Konkurrenzkampf schon an. Jeder muss eine Schippe drauflegen", sagt Richter. Er sehe Bradshaw dennoch in erster Linie als "eine Bereicherung für die Mannschaft".