Niners angeln sich Berliner Top-Trainer

Der Basketball-Zweitligist hat Konstantin Lwowsky von Alba zunächst für drei Jahre als Sportlichen Leiter seiner Jugend- abteilung verpflichtet - mit großen Zielen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 10.05.2017



Marx-Nischel statt Brandenburger Tor, Schloßteich statt Wannsee: Der gebürtige Berliner Konstantin Lwowsky wird seinen Lebensmittelpunkt Anfang Juli von der Hauptstadt nach Chemnitz verlegen. Mit der Verpflichtung des 43-Jährigen von Alba Berlin als Sportlicher Leiter des Nachwuchsprogramms Niners Academy ist dem Basket- ball-Zweitligisten ein Husarenstück gelungen. Vereinssprecher Matthias Pattloch bezeichnet Lwowsky als echte Institution des deutschen Jugend-Basketballs und spricht von einem "sensationellen Transfercoup". Für Niners-Präsidentin Micaela Schönherr steht unterdessen fest: "Konstantin Lwowsky bringt große Erfahrung auf allerhöchstem Niveau mit, verfügt über ein umfassendes Netzwerk und wird uns helfen, die Niners-Academy auf ein neues Level zu heben."

Zurzeit steht der 43-Jährige noch als Sportlicher Nachwuchsleiter bei Alba Berlin unter Vertrag. Stellt sich die Frage, warum er den namhaften Hauptstadt-Club verlässt und nach Chemnitz geht. "Ich arbeite seit zwölf Jahren für Alba. Je länger man bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist, desto wichtiger wird es, das Gespür für Veränderungen wachzuhalten", erklärte Lwowsky bei einem Treff mit der "Freien Presse" in Berlin. Für ihn sei die Zeit gekommen, aus dem gewohnten Umfeld auszusteigen, neue Herausforderungen anzunehmen.

Und die führen ihn jetzt nach Chemnitz, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. "Die Niners haben Visionen, gehen mit viel Ehrgeiz zur Sache und haben ein ambitioniertes Jugendprogramm in die Wege geleitet", begründet Lwowsky seine Entscheidung. Schon bei den ersten Gesprächen habe er gespürt, dass im Verein reichlich Energie steckt. "Außerdem gefallen mir der Zusammenhalt und die familiäre Atmosphäre", betont er. Er habe sich viel vorgenommen. "Es genügt mir längst nicht, in Sachsen die Nummer eins zu sein. Ich will mit meiner Arbeit erreichen, dass Chemnitz bald einer der besten Ausbildungsstandorte für junge Basketballer in Deutschland ist."

Trotz seiner bundesweit guten Kontakte will der Berliner vorwiegend auf Jungen aus der Chemnitzer Region setzen. "Die Niners kooperieren mit 20 Schulen der Stadt. Ich will aus dem Potenzial schöpfen, das bereits vorhanden ist. Neuzugänge von außerhalb soll es nur punktuell geben", so Lwowsky. Er werde auch nicht bei seinem Noch-Arbeitgeber Alba die Nachwuchsteams abklappern und fragen, wer nach Chemnitz wechseln will. "Wir brauchen Talente, die mit den Niners und der Region verwurzelt sind", sagt Lwowsky. Bestenfalls gelinge es, noch mehr Spieler vom Schlage eines Jonas Richter zu entwickeln, die den Sprung ins Chemnitzer Profi-Team schaffen. Der künftige Sportliche Leiter versteht sich zudem als Bindeglied zwischen Nachwuchs- und Profi-Bereich. Entsprechend eng werde er mit Cheftrainer Rodrigo Pastore zusammenarbeiten.

Eine der dringendsten Aufgaben sei es zunächst aber, Ersatz für Niners-Coach Rico Gottwald zu holen. Gottwald, einer von drei hauptamtlichen Nachwuchstrainern der Academy, wechselt auf eigenen Wunsch zu den Dresden Titans. "Zudem werden wir einen Athletik-Trainer verpflichten, den es im Verein noch nicht gibt", kündigt Lwowsky an.

Der namhafte Neuzugang der Niners hat Deutsch und Sport auf Lehramt studiert und begann bereits 1993, höherklassige Nachwuchsteams zu trainieren. "Ich habe bei der BG Zehlendorf gespielt. Dort sind junge Leute motiviert worden, Übungsleiter oder Schiedsrichter zu werden", erzählt Lwowsky. Sein späterer Werdegang als junger Trainer "sucht im deutschen Basketball seinesgleichen", sagt Niners-Präsidentin Schönherr. So gewann Lwowsky mit dem TuS Lichterfelde die deutsche U-18- und U-20-Meisterschaft. 2005 wechselte er als Co-Trainer der Profis zu Alba Berlin. Sechs Jahre später übernahm er die U 16 von Alba und nach weiteren zwei Jahren die U 19. Zuletzt war er als "Leiter Jugendleistungssport" beim Hauptstadt-Klub beschäftigt.

Dass die Niners-Profis gerade haarscharf den Aufstieg in Liga eins verpasst haben, sei kein Beinbruch. "Die Saison kann nur Motivation für die Zukunft sein und ist keine Enttäuschung", sagt Lwowsky. Erfreulich sei, dass die Eigengewächse Jonas Richter und Daniel Mixich weitere Schritte nach vorn gemacht haben. "Das bestärkt mich in meiner Einschätzung der Qualität des Chemnitzer Programms."