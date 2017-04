Niners gegen Gotha: Matchball in ungewohnter Umgebung

Die Chemnitzer Basketballer können morgen den Bundesliga-Aufstieg schaffen, geben aber ein Stück weit ihren Heimvorteil ab. In der Arena bereitet man sich darauf vor, dass die Korbjäger demnächst häufiger zu Gast sind.

Von Benjamin Lummer und Sebastian Siebertz

erschienen am 28.04.2017



Die Hartmannhalle hat nicht ohne Grund den Spitznamen als Hartmannhölle bekommen. Die Stimmung ist bei Heimspielen der Niners in der Zweiten Basketball-Bundesliga nicht selten auf dem Siedepunkt. So manch einer bedauert es deswegen, dass die Korbjäger für ihr zweites Heimspiel im Playoff-Halbfinale gegen Gotha morgen (19 Uhr) in die Messe umziehen.

"Wir verlieren etwas den Heimvorteil", erklärt Trainer Rodrigo Pastore und verweist auf die Viertel- finalserie gegen Trier, in der sein Team nur in der gewohnten Umgebung der Heimspielstätte die drei benötigten Erfolge einfahren konnte. "Wir brauchen unsere Fans. Ich hoffe, es kommen genauso viele wie zu den Christmas-Games", sagt der Argentinier. "Unsere Anhänger müssen uns helfen, dass wir uns so fühlen wie in der Hartmannhalle." Zum dritten Mal laufen die Niners in der wesentlich größeren Halle an der Neefestraße auf. Zu den beiden bisherigen Spielen kamen jeweils rund 5000 Zuschauer. Die fanden kurz vor Weihnachten 2015 und 2016 statt.

Chris Carter nimmt den Umzug gelassen. "Eine Halle ist im Endeffekt eine Halle. Hauptsache, es kommen viele Fans - und wir glauben an uns", sagt der US-Amerikaner, der vergangenen Sommer nach Sachsen gewechselt ist. Dass die Chemnitzer Korbjäger den Heimvorteil gegen Gotha nicht brauchen, stellten sie am Mittwochabend unter Beweis, als sie das Auswärtsspiel in Erfurt mit 82:72 für sich entschieden. Einige hundert Niners-Fans waren nach Thüringen gereist und hatten in der mit 2030 Zuschauern gefüllten Messe-Halle ordentlich Betrieb gemacht. "Die Unterstützung ist aktuell megageil. Es werden auch immer mehr. Sie feiern den Basketball, den wir spielen, und wir geben es auf dem Parkett zurück", freute sich Kapitän Michael Fleischmann nach dem zweiten Sieg des Halbfinales.

Beim dritten Umzug in die Messe am Samstag gibt es sogar einen Vorteil im Vergleich zu den beiden Christmas-Games. Damals war die Messe erst kurz vor dem Spieltag Basketball-tauglich. Anders diesmal: Bereits seit Montag konnten die Chemnitzer in der Arena trainieren. Das habe man sich so gewünscht, berichtet Co-Trainer Eiko Potthast. "Wenn wir ohne Training in die Messe gehen würden, wäre das kein Vor-, sondern ein Nachteil."

Bei den Chemnitzer Veranstaltungszentren C3, die die Messe betreiben, stieß der Verein mit seiner Bitte auf Wohlwollen. Geschäftsführer Ralf Schulze hat sich das Heimspiel am Sonntag und die Auswärtspartie in Erfurt angeschaut. Vor der morgigen Partie spricht er von "Euphorie". Zwar seien Spiel der Niners in der Arena nicht so lukrativ wie Messen oder Konzert. "Für den Standort Chemnitz wäre der Bundesliga-Aufstieg aber großartig."

Auf den sei die Messe vorbereitet, erklärt Schulz. "In positiver Voraussicht haben wir eine Korbanlage angeschafft." Rund 25.000 Euro kostet die. Den Parkettboden hat sich die Arena dieses Mal aus Dresden ausgeliehen. "Wir überlegen aber, einen eigenen anzuschaffen", sagt Schulze. Der würde mit 50.000 bis 80.000 Euro zu Buche schlagen. Die Investitionen haben einen Hintergrund: "Wir gehen davon aus, dass künftig mehr Basketball-Partien in der Arena stattfinden", erklärt der Geschäftsführer. Sollten die Niners kommende Spielzeit weiterhin in der zweiten Liga antreten, rechne man mit drei Partien in der Arena: eine zum Saisonauftakt, eine zu Weihnachten und eine zum Saisonabschluss.

Ganz anders sieht die Situation bei einem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga aus. In der höchsten Spielklasse müssen Vereine eine Spielstätte mit einer Kapazität von mindestens 3000 Zuschauern vorhalten. Die meisten Begegnungen wollen die Niners trotzdem in der Hartmannhalle austragen, die derzeit 2500 Besucher fasst. Sie soll brandschutztechnisch so umgestaltet werden, dass 500 Personen mehr Platz finden. Für etwa sechs Partien würde der Verein aber die Messe anmieten und umziehen. Das wären voraussichtlich die Spiele gegen Jena, Bamberg, Berlin, München, Ulm und den MBC. Das ließe sich irgendwie arrangieren, sagt Schulze, zumal der organisatorische Aufwand beim Aufbau des Spielfeldes geringer ist als bei einer Eislauf- oder Pferdesport-Veranstaltung. Weil die Arena im Winterhalbjahr aber an fast allen Wochenenden belegt ist, könnten wohl nur drei Partien an einem Samstag oder Sonntag dort stattfinden; die anderen drei müssten in der Woche ausgetragen werden.