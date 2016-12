Niners holen im Ruhrpott die Kohlen noch aus dem Feuer

Die Chemnitzer Zweit- liga-Basketballer haben in Essen nach einer dramatischen Schluss- phase den vierten Sieg in Folge eingefahren. Unterdessen gibt es im Verein eine weitere personelle Änderung.

Von Mario Schmidt

erschienen am 05.12.2016



Sie haben im Ruhrpott die Kohlen gerade noch aus dem Feuer holen können. Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz hat am Samstagabend in Essen 83:79 gewonnen und damit den vierten Sieg in Folge eingefahren. Obwohl die Sachsen im dritten Viertel schon mit 19 Punkten vorn lagen, hing der Erfolg in einer dramatischen Schlussphase am seidenen Faden. "Es wurde eng, weil die Essener uns dann gedoppelt und ein aggressives Pressing gespielt haben. Darauf waren wir nicht vorbereitet", sagte Niners-Korbjäger Malte Ziegenhagen gestern Nachmittag, als er mit seinen Team- gefährten auf dem Weihnachtsmarkt bei einer Benefiz-Veranstaltung zu Gast war.

34 Sekunden vor Ende der Partie gingen die Gastgeber sogar 79:78 in Führung. Es sah nach einer überraschenden Niederlage der Niners aus. "In dieser Situation bin ich sehr angespannt gewesen", berichtete Ziegenhagen. Doch die Chemnitzer schlugen im Stile einer Spitzenmannschaft zurück. Der US-Amerikaner Joe Lawson bewies Nerven wie Drahtseile und versenkte einen Dreier zur erneuten Führung. "In dem Moment stand ich direkt neben Joe und dachte, dass er den Ball zu mir spielt. Als ich sah, dass er wirft, wusste ich: Der geht rein bei so viel Selbstvertrauen", bemerkte Ziegenhagen. Der 25-Jährige ließ durchblicken, dass Cheftrainer Rodrigo Pastore trotz des Sieges unzufrieden mit der Truppe war. Und das bekommen die Spieler zu spüren. Der heutige freie Montagvormittag wurde gestrichen, so Ziegenhagen. Stattdessen stehe mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel gegen Hanau Training auf dem Programm.

Außer Gefecht gesetzt ist vorerst Jonas Richter, der am Samstagabend früh vom Feld musste. Co-Trainer Eiko Potthast sprach gestern von einer Schrecksekunde im ersten Viertel des Essen-Spiels. "Jonas ist nach hinten gefallen und hat versucht, sich abzustützen. Dabei ist er aufs Handgelenk geknallt", sagte Potthast. Nach Lage der Dinge sei nichts gebrochen. Ob der 19-Jährige, der inzwischen nicht mehr aus dem Kader wegzudenken ist, bereits gegen Hanau wieder spielen kann, sei offen. "Gegen Dresden am 17. Dezember kann er aber dabei sein", hofft der Assistenzcoach.

Dass die Niners die äußerst knifflige Schlussphase in Essen gemeistert haben, spreche für den Charakter und Zusammenhalt der Mannschaft. "Wir finden als Team auch in schwierigen Phasen eine Lösung, bereiten uns in jedem Training auf Situationen wie zum Schluss in Essen vor", sagte Potthast. Ihm und den Spielern war gestern bei der Aktion auf dem Weihnachtsmarkt zugunsten eines Kinderhospizes keine Müdigkeit anzumerken, obwohl der Niners-Tross erst gegen 4 Uhr am Morgen aus dem Ruhrpott zurückgekehrt war.

Unterdessen gibt es beim Basketball-Zweitligisten eine weitere personelle Änderung. Nach der Wahl von Unternehmerin Micaela Schönherr zur Vereinspräsidentin haben die Niners nun auch einen neuen Geschäftsführer. Dabei handelt es sich um den 38-jährigen Diplom-Kaufmann Steffen Herhold. Er tritt die Nachfolge von Thomas Beneking an, der laut Vereinssprecher Matthias Pattloch wieder "ins zweite Glied als Niners-Gesellschafter" zurückgeht. Steffen Herhold ist gebürtiger Karl-Marx-Städter und in Chemnitz aufgewachsen. Sein Abitur legte er am Immanuel-Kant- Gymnasium ab und beendete 2007 sein Studium zum Diplom-Kaufmann an der hiesigen Technischen Universität. Danach war Herhold unter anderem als Manager für eine renommierte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft tätig.

In den 1990er-Jahren hatte er das Trikot von Niners-Vorgänger BG Chemnitz getragen und ging für das zweite Männerteam in der Oberliga auf Korbjagd. "Als mir im vorigen Sommer das Angebot gemacht wurde, Geschäftsführer der Niners zu werden, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein war für mich schon immer eine Herzensangelegenheit", betonte der zweifache Familienvater.