Niners in den Playoffs: Mehr Dramatik geht kaum

Sieg oder Entscheidungsspiel am Montag, heißt es vor der heutigen Auswärtspartie der Chemnitzer Zweitliga-Basketballer in Trier. Sie setzten auf einen Spieler, der gerade das beste Spiel seiner bisherigen Karriere gemacht hat.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 15.04.2017



Er bedauere, dass die beiden Mannschaften schon im Viertelfinale der Meisterschaftsrunde (Playoffs) aufeinandertreffen, sagt Marco van den Berg, Trainer der Gladiators Trier. "Es sind zwei sehr starke Teams und hochinteressante Spiele." Hochinteressant und an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten: Mit 80:78 (45:38) haben die Niners am Mittwoch die Heimpartie gegen Trier gewonnen und den zweiten Sieg eingefahren. Sollte ihnen heute Abend in Trier oder am Montag in der Hartmannhalle ein weiterer Erfolg gelingen, würde die Mannschaft von Rodrigo Pastore ins Halbfinale einziehen. Schon jetzt ist dem Trainer und seinen Spielern aber Historisches gelungen: Noch nie hat ein Chemnitzer Basketball-Team in den Playoffs zwei Siege errungen.

"Diese Mannschaft kämpft und sucht immer nach einem Weg, zu gewinnen", lobte Pastore. Das allein ist allerdings nicht immer ausreichend. Am Mittwochabend war selbst der erfahrene Argentinier zeitweise ratlos. "An einem bestimmten Punkt in dem Spiel musste ich zur Kenntnis nehmen, dass wir deutlich unerfahrener sind als Trier. Und dann gab es nichts, was ich tun konnte", sagte Pastore.

Schon vor der Partie musste der Coach eine schlechte Nachricht verkraften. Neben dem verletzten Daniel Mixich fiel kurzfristig der zuletzt sehr starke Jonas Richter wegen eines Magen-Darm-Infektes aus. Weil Stefan Wess einen schlechten Tag erwischte, agierte Pastore mit einer Siebener-Rotation. Zum Vergleich: Bei Trier kamen elf Basketballer zum Einsatz, jeder einzelne hatte also mehr Erholungszeit als sein Gegenspieler. "Wir haben nicht so einen großen und ausgeglichenen Kader. Das gibt unser Budget nicht her", sagte der Chemnitzer Trainer.

Dennoch lieferten die Sachsen eine starke Leistung, lagen zeitweise schon mit zwölf Punkten in Führung (59:47). Wie im ersten Aufeinandertreffen (76:70) bereitete ihnen aber die Spielweise der Gäste Probleme, die die Chemnitzer schon frühzeitig in deren eigener Hälfte attackierten. Und wie in dieser Partie klebten die Rheinland-Pfälzer wie Kaugummi an einer Schuhsohle an den Sachsen und ließen sich nie abschütteln. Eine Minute vor der Schlusssirene ging Trier mit 78:77 in Führung. "Ich habe meinen Mitspielern gesagt: ,Entspannt euch, diese Situationen haben wir im Training geübt'", berichtete Chris Carter, der mit 15 Punkten und neun Vorlagen einer der besten auf dem Feld war.

Ein Niners-Korbjäger nahm sich Carters Rat besonders zu Herzen: Joe Lawson. Der US-Amerikaner war nicht zu halten, erzielte 36 Punkte und erkämpfte neun Rebounds. "Unglaublich" nannte das sein Trainer, "außergewöhnlich" sein Mitspieler Carter. Das 24-jährige Schwergewicht (2,01 Meter, 113 Kilogramm) selbst sagte: "Das war das beste Spiel meiner Karriere. Und es kam zum richtigen Zeitpunkt."

Wie ein Schweizer Uhrwerk verwandelte Lawson in der kritischen Phase Wurf um Wurf - bis zehn Sekunden vor Schluss. Da hätte er mit zwei Freiwürfen den Vorsprung auf vier Zähler erhöhen und die Partieentscheiden können. Aber: Beide Freiwürfe gingen klar daneben. "Das waren die wichtigsten Freiwürfe im Spiel. Ich bin fast verrückt geworden, als ich sie verworfen habe", sagte der US-Amerikaner. Zum Glück trafen die Trierer bei ihrem letzten Angriff nur den Korbring, sodass die Niners ihren zweiten Sieg landeten.

Heute Abend (19 Uhr) wird die Aufgabe noch schwerer. In der Halle der heimstarken Trierer hatten die Sachsen am Sonntag eine klare 48:64-Niederlage bezogen. "Um dort zu gewinnen, müssen wir ein perfektes Spiel abliefern - und auf einen schlechten Tag von Trier hoffen", meinte Coach Pastore.