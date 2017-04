Niners jubeln über perfekten Playoff-Start

erschienen am 08.04.2017



Nichts für schwache Nerven: Nach einem Herzschlagfinale hat Basket-ball-Zweitligist Niners Chemnitz seine erste Begegnung der Meisterschaftsrunde gewonnen. Vor 2013 frenetischen Zuschauern in der Hartmannhalle setzten sich die Chemnitzer gestern Abend mit 76:70 (36:34) gegen Trier durch. Gegen sehr aggressiv auftretende Gäste, die sich 30 Fouls leisteten, sah die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore fünf Minuten vor Schluss dank einer Elf-Punkte-Führung schon wie der sichere Sieger aus. In der letzten Spielminute schmolz der Vorsprung aber auf zwei Zähler zusammen. "Wir haben stark gekämpft, waren aber in einigen Situationen zu unkonzentriert. Das hat Trier dann genutzt", sagte Kapitän Michael Fleischmann (Foto, rechts vorn). Am Ende behielt sein Team aber die Nerven. Morgen Nachmittag steigt in Trier die zweite Begegnung. Wer zuerst drei Siege erzielt, zieht ins Halbfinale der Playoffs ein.