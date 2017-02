Niners verlieren trotz weltmeisterlicher Unterstützung

Die Chemnitzer Basketballer mussten sich dem Bundesliga-Absteiger aus Crailsheim knapp geschlagen geben. Während Bahnrad-Sprinter Joachim Eilers begeistert von der Partie war, nahm ein nachdenklicher Spieler der Gastgeber die Niederlage voll auf seine Kappe.

Von Mario Schmidt

erschienen am 13.02.2017



Er war schon bestens gelaunt in die Hartmannhalle gekommen, wo er zusammen mit mehr als 2000 Zuschauern das Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga zwischen Chemnitz und Crailsheim verfolgte. "Ich bin gestern zum Polizeimeister ernannt worden", berichtete Bahnrad-Weltmeister Joachim Eilers am Samstagabend. Damit hat er eine gut vierjährige Ausbildung bei der Bundespolizei beendet. Dass es so lange dauerte, lag vor allem an einer einjährigen Pause, die der gebürtige Kölner im Olympia-Jahr 2016 ein- legen durfte.

Dass Eilers am Samstag die Partie der Chemnitzer Korbjäger besuchte, war alles andere als ein Zufall. "Ich bin ein Fan der Niners und komme so oft es geht zu ihren Spielen", sagte der 26-Jährige. Obwohl die Schützlinge von Cheftrainer Rodrigo Pastore gegen den Bundesliga-Absteiger aus Baden-Württemberg mit 87:96 (46:51) den Kürzeren zogen, zeigte sich der weltmeisterliche Gast hellauf begeistert. "Das war eine tolle Auseinandersetzung", betonte Eilers. Die Crailsheimer seien schon die bessere Mannschaft gewesen. "Nach der Halbzeitpause haben sie noch mal richtig aufgedreht. In der Verteidigung stand Crailsheim sehr gut, die Niners sind manchmal kaum noch durchgekommen", resümierte der erfolgreiche Athlet vom Polizeisportverein. Das Chemnitzer Team habe im Vergleich zur Vorsaison jedoch eine enorme Entwicklung genommen. "Wenn die Mannschaft so weitermacht, ist nächstes Jahr der Aufstieg in Liga eins drin", so Eilers.

Mit den Crailsheim Merlins (zu deutsch: Zauberer) war das in der Breite des Kaders wohl bestbesetzte Team der Pro-A-Liga in die "Hartmannhölle" gekommen. Im Auf- gebot stehen erfahrene, abgezockte US-Amerikaner, die in Europa schon viel herumgekommen sind. Und mit Konrad Wysocki verfügt Crailsheim über einen Akteur, der 51 Länderspiele für Deutschland auf dem Buckel hat. Somit lag die Favoritenrolle klar bei den Gästen, die mit den aufstrebenden Chemnitzern aber ihre liebe Mühe und Not hatten. Die Halle kochte, als die Niners zu Beginn des dritten Viertels sogar noch einmal in Führung gehen konnten (56:53). Doch ganz entzaubern ließen sich die Zauberer aus Baden-Württemberg nicht, "obwohl sie schlagbar gewesen wären", wie der Chemnitzer Kapitän Michael Fleischmann kurz nach Spielende feststellte.

Fleischmann sprach von einer "180-Grad-Drehung" seines Teams im Vergleich zur vergangenen Woche, als die Niners beim 58:71 in Trier enttäuschten. "Wir haben uns in Sachen Kampf, Physis und Spielwitz um hundert Prozent gesteigert", bemerkte der 30-Jährige. Fleischmann, der als äußerst selbstkritischer Profi bekannt ist, übte sich in Anlehnung an seinen Nachnamen in verbaler Selbstzerfleischung. "In drei, vier Situationen war ich heute sehr unkonzentriert und habe nicht das gemacht, was wir besprochen hatten. Diese Niederlage geht auf meine Kappe", erklärte der nachdenkliche Mannschaftskapitän.

Jetzt bereiten sich die Niners auf einen Doppel-Spieltag vor. Am Freitag müssen sie in Hanau antreten, danach geht es bereits am Sonntag mit einer Heimpartie gegen Hamburg weiter, die zu ungewöhnlicher Zeit um 16 Uhr beginnt. Nach dem Motto "Wettkampf ist schöner als Training" freuen sich die Chemnitzer eher auf die Doppelbelastung, wie Fleischmann durchblicken ließ. "Wenn man das Freitag-Spiel gewinnt, kann man den Schwung mit in den Sonntag nehmen", so der 30-Jährige. Und sollte es in Hanau nicht wie gewünscht laufen, könne das Team zwei Tage später bereits Wiedergutmachung betreiben.

Neun Spiele haben die Chem- nitzer in der Hauptrunde der Pro-A-Liga noch zu bestreiten. Welcher Tabellenplatz vor den Playoffs der besten acht Teams herausspringen soll, wollte Fleischmann nicht verraten. "Das bleibt intern." Man dürfe sich nicht verrückt machen, ergänzte Fleischmann. "Wenn wir alles gegeben haben und Achter werden, sind wir zufrieden. Sollten wir Dritter werden, sind wir es natürlich auch", sagte der gebürtige Thüringer. Niners-Trainer Pastore hatte in der vergangenen Woche gemeinsam mit Assistenzcoach Eiko Potthast eindringlich davor gewarnt, die Spieler mit zu hoch gesteckten Zielen unnötig unter Druck zu setzen. Wer jetzt von der Ersten Liga rede, verkenne die Realität, hatte Pastore hinsichtlich des schmalen Budgets für das Profi-Team erklärt.