Niners vor Nervenschlacht in der "Hartmannhölle"

Zum fünften und entscheidenden Duell um den Erstliga-Aufstieg empfangen die Chemnitzer Basketballer heute Abend die Rockets aus Gotha. Die Partie sorgt bereits im Vorfeld für ein Novum.

Von Mario Schmidt und Benjamin Lummer

erschienen am 03.05.2017



Basketball-Fans mit labilem Kreislauf sollten sich genau überlegen, ob sie heute das Spiel in der Richard-Hartmann-Halle besuchen. Dort bestreiten die Chemnitzer Niners ab 19.30 Uhr das fünfte und entscheidende Duell um den Erstliga- Aufstieg gegen die Gotha Rockets. Man muss kein Prophet sein, um eine Nervenschlacht vorauszusagen. "Auch eine Verlängerung liegt im Bereich des Möglichen", sagte Co-Trainer Eiko Potthast gestern.

Nach der Niederlage im vierten Spiel am Montagabend in Erfurt (74:78) und dem 2:2-Ausgleich der Thüringer wollte sich der Ärger über die Schiedsrichter-Leistung bei den Chemnitzern nur langsam legen. Kaum habe es ein bisschen Körperkontakt gegeben, sei gegen die großen Spieler der Niners Foul gepfiffen worden. Das hat sich laut Assistenzcoach negativ auf den Spielfluss ausgewirkt. Man habe anders wechseln müssen, damit die Betroffenen nicht frühzeitig mit dem fünften Foul vom Feld fliegen.

Heute Abend bietet sich aber noch einmal die Chance, Chemnitzer Basketball-Geschichte zu schreiben. "Wir sollten uns keine Gedanken darüber machen, was wir erreichen können. Es geht nur darum, 40 Minuten lang guten Basketball zu spielen", sagte Potthast. Dass die Partie nicht in der Chemnitz-Arena, sondern in der "Hartmannhölle" stattfindet, sei erfreulich. "Wir hätten schon das zweite Halbfinal-Heimspiel gern in der Hartmannhalle ausgetragen. Dort ist der Heimvorteil garantiert, wenn 2600 Fans nahe am Spielfeldrand am Rad drehen", so der 25-Jährige. Die Rückkehr in die Hartmannhalle sei vom Management der Niners entschieden worden. "Wir hatten darauf keinen Einfluss", erklärte Potthast.

In der Messe spielt indes niemand die beleidigte Leberwurst, weil sich die Basketballer für die kleinere Halle entschieden haben. "Klar hätten wir die Mannschaft gern wieder hier in der Arena gehabt. Doch wir sind nicht sauer und werden mitfiebern, denn nur der Aufstieg zählt", betonte Marketing-Chefin Yvonne Buchheim.

Die Mitarbeiter in der Niners-Geschäftsstelle hat der spontane Umzug ins Schwitzen gebracht. "Wir sind seit Tagen über dem Limit", sagte Pressesprecher Matthias Pattloch. Gestern mussten er und seine Kollegen noch den Unmut einiger Anhänger besänftigen. Der Grund: Direkt nach dem Spiel in Erfurt am Montagabend hatte der Vorverkauf für die heutige Partie begonnen. Dabei seien auch Plätze angeboten worden, die eigentlich Dauerkartenbesitzern vorbehalten sind, erklärte Pattloch. Die habe man nicht einfach rückbuchen können. "Alle Dauerkartenbesitzer bekommen nun aber einen Platz, nur nicht unbedingt ihren angestammten", versprach der Sprecher. Schwieriger sei die Lage bei denen, die keine Dauerkarte besitzen, aber regelmäßig die Spiele besuchen. Einige von ihnen waren in Erfurt und hatten auf der Heimfahrt den Vorverkaufsstart verpasst; die Tickets waren in kurzer Zeit raus. "Da können wir nur um Verständnis bitten, uns entschuldigen und nach einer Lösung suchen", so Pattloch. Die Partie wird - ein Novum bei den Niners - schon im Vorverkauf ausverkauft sein. "Wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach keine Tickets mehr an der Abendkasse", sagte Pattloch.

Für Fans, die keine Karten für das heutige Spiel bekommen, wird nach Vereinsangaben im Pentagon 3 Public Viewing angeboten. Der Eintritt ist frei.