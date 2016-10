Not-Operation an einer 66-JÃ¤hrigen

Not-Operation an einer 66-Jährigen

Die 1950 eröffnete Radrennbahn im Chemnitzer Sportforum wird gegenwärtig durch Firmen der Region für rund 1,4 Millionen Euro saniert. Freudensprünge vollführen der Stützpunkttrainer und seine Schützlinge deswegen aber nicht.

Von Mario Schmidt

erschienen am 14.10.2016



Morgens gegen 9 Uhr im Sport- forum. Es ist feucht und kalt. Von der Radrennbahn dringen Geräusche ins weitläufige Gelände. Das 333 Meter lange Zementoval ist eine Baustelle, an der zwei große Kräne aufgestellt sind. Seit Ende Juni laufen die Arbeiten zur Sanierung der 66 Jahre alten Sportstätte. "Wir wollten schon im Frühjahr damit beginnen. Doch die Zeit- verschiebung war wegen der Vor- bereitung der Bahnsprinter auf die Olympischen Spiele notwendig", erklärt Sebastian Fritzsch. Die Sanierung sei dringend notwendig gewesen, ergänzt der Leiter des Sportforums. "Sonst hätten wir die Anlage aus Sicherheitsgründen schließen müssen."

Zwei Bereiche der Sportstätte bereiteten besondere Sorgen: die marode Brüstung, Bahnkopf genannt, und der Belag, in dem sich laut Objekt-Chef Risse gebildet hatten. "Diese drohten weiter auf- zugehen, wodurch die Sicherheit der Sportler nicht mehr gewähr- leistet war", erläutert Fritzsch. Der Bahnkopf bröckelte indes vor sich hin, wobei schon einige Teile auf die Bahn-Oberfläche fielen. "Wir hatten bereits vorher jedes Jahr Ausbesserungen vorgenommen, um das Training zu gewährleisten", sagt der Leiter des Sportforums.

Wenn es nach ihm geht, könnte sich der Klima-Wandel mit milden Temperaturen im kommenden Winter besonders bemerkbar machen. "Wie lange die Arbeiten dauern, hängt davon ab, wie streng und wie lang der Winter wird", so Fritzsch. Zurzeit liege man im Plan. "Der Bahnkopf in der Nord- kurve ist fertiggestellt. Jetzt laufen die Arbeiten in der Südkurve." An der Sanierung seien fast ausschließlich Firmen der Region, unter anderem aus Chemnitz, Neukirchen/E. und Hainichen, beteiligt.

Die Erneuerung des Fahrbahn- belags werde voraussichtlich erst im Frühjahr vorgenommen. Für die Beschichtung und Markierung der Oberfläche sind nach Angaben der Stadt Temperaturen von mindestens fünf Grad notwendig. "Wir lassen drei Probeflächen anfertigen und stimmen dann mit den Bahnradsportlern ab, welche verwendet wird", kündigt Sportforums-Leiter Fritzsch an.

Für Landesstützpunkttrainer Ralph Müller und seine Schützlinge ist die fast anderthalb Millionen Euro teure Sanierung der Bahn kein Grund, Freudengesänge anzustimmen. "Die Anlage wird in den kommenden Jahren so wie vorher dahin dümpeln, kann lediglich von April bis September genutzt werden - und nur, wenn es trocken ist", sagte Müller auf Anfrage. Die Wettkampf- saison dauere aber von Oktober bis Ende März. Bahnradsport sei längst eine Hallensportart geworden. Weltmeisterschaften fänden im Februar oder März statt. "Und in diesem Zeitraum können wir die Chemnitzer Bahn auch künftig nicht nutzen, müssen deshalb zum Training weiterhin nach Frankfurt/Oder fahren", erklärte Müller.

Für ihn ist und bleibt die Sanierung der Anlage nichts Halbes und nichts Ganzes. Der erfolgreiche Coach bezeichnet seine langjährigen Bemühungen um den Bau einer Radsport-Halle auf dem Gelände als Kampf gegen Windmühlen. "Die Gelder, die in den vergangenen 10 bis 15 Jahren in Ausbesserungs- arbeiten der Sportstätte investiert wurden, hätte man auch in solch eine Halle stecken können", sagt Müller. Diese würde zwar 12 bis 13 Millionen Euro kosten, doch es gebe vielfältige Möglichkeiten der Refinanzierung. "Mancher denkt, dass dort nur Asse wie Joachim Eilers, Max Niederlag und Stefan Bötticher trainieren würden. Das ist natürlich nicht der Fall", betont der Stützpunkttrainer. Man könne die Halle vermieten, zum Beispiel für Trainingscamps und Lehrgänge von Landesverbänden. Der Bedarf sei enorm. "Doch mit der jetzigen Sanierung der Anlage wird sich in dieser Hinsicht mindestens zehn Jahre lang nichts tun", stellt Müller resigniert fest. Erschwerend für Chemnitz komme hinzu, dass in Nürnberg der Bau einer 250 Meter langen Holzbahn in einer geschlossenen Halle vorbereitet wird. Damit könne man ein ähnliches Projekt im hiesigen Sportforum erst recht vergessen.

Sebastian Fritzsch kann in Anbetracht der Kritik des Stützpunkttrainers nur mit den Schultern zucken. "Die Gegebenheiten hier sind, wie sie sind. Wir als Stadt tun das Nötigste, um weiter Training auf der Anlage zu gewährleisten", sagt Fritzsch. Der Bau einer Radsport-Halle in Chemnitz sei nicht vorgesehen. Und auch eine Modernisierung der maroden Traversen ist nicht in Sicht. "Dafür sind erst mal keine Mittel eingeplant", erklärt der Objekt-Chef. Nur ein kleiner Tribünen-Abschnitt im Zielbereich ist nutzbar und bietet knapp 1000 Besuchern Platz.