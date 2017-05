Platznot: Ringerclub soll umziehen

Der Verein wollte für rund eine Million Euro auf dem Gelände des Sportforums eine neue Halle bauen. Daraus wird nichts. Mithilfe der Stadt ist jedoch eine andere Lösung gefunden worden, von der ein weiterer Club profitieren könnte.

Von Mario Schmidt

Moritz Lehnert kann den Umzug kaum erwarten. "Das ist eine schöne, große Halle, in der deutlich mehr Mattenfläche zur Verfügung stehen wird", sagt das Talent vom Ringerclub Chemnitz (RCC). Die Rede ist von einer seit knapp drei Jahren leerstehenden Turnhalle an der Markersdorfer Straße, in die ab September dieses Jahres wieder Leben einziehen soll.

Die Sportstätte ist als neues Domizil des RCC geplant, dessen jetzige Heimstätte im Sportforum aus allen Nähten platzt. Als eine der bundesweit besten Nachwuchs- abteilungen im Ringen müssen die Chemnitzer dort in einem Kabuff zusammen mit den Boxern trainieren, in das gerade eine zwölf mal zwölf Meter große Matte passt. "Es ist so eng, dass man ab und zu die Ferse eines nebenan trainierenden Vereinsgefährten ins Gesicht bekommt", berichtet Moritz Lehnert. Der 16-jährige Sportschüler gehörte zu den insgesamt vier Startern des RCC bei den deutschen Jugend-Meisterschaften im hessischen Birkenau, wo die Chemnitzer in der Vereinswertung unter mehr als 90 Klubs Platz acht belegten.

Erfolgreich und mit immer mehr Zulauf: Die Führungsriege des Vereins musste sich etwas einfallen lassen, um den notwendigen Platz für die jungen Athleten zu schaffen. "Wir wollten für rund eine Million Euro eine neue Halle auf dem Gelände des Sportforums bauen", sagt RCC-Sprecher René Racz rückblickend. 500.000 Euro Förderung durch die Sächsische Aufbaubank hätten in Aussicht gestanden. "Die andere Hälfte wollten wir als Verein über 20 Jahre finanzieren - mit der Stadt als Bürge", berichtet Racz. Dazu sei es aber nicht gekommen, "weil unser Finanzierungskonzept nicht wasserdicht war".

Die Kommune habe den Verein aber nicht hängen lassen und ihm die Halle an der Markersdorfer Straße angeboten. Bei einem Rundgang wird deutlich: Die Sportstätte, in der laut Stadtverwaltung im Herbst 2015 vorübergehend 70 Flüchtlinge untergebracht waren, befindet sich in gutem Zustand. "Auch die Sanitäranlagen sind in Schuss", sagt Racz. Sorgen bereitet aber ein Teil des Hallenbodens, den der Verein in Eigenleistung erneuern will. "Ein Fallrohr war kaputt. Dadurch ist die Halle unterspült worden", erklärt das RCC-Vorstandsmitglied.

Für die Sanierungsarbeiten werde man Spendengelder verwenden, die der Verein sowohl aus der Wirtschaft als auch von Privatpersonen erhalten habe. "Bisher sind schon rund 18.000 Euro zusammengekommen", sagt Racz. Auch beim letzt- jährigen Stadtfest hatten die Ringer an ihrem Stand auf der Sportmeile des Stadtsportbundes Geld gesammelt. Zudem beschloss der Stadtrat im Februar einen Zuschuss von 20.000 Euro für das künftige Domizil des RCC und des Profilsports Ringen am Sportgymnasium, das nach Angaben der Rathaus-Pressestelle eine Sportfläche von etwa 450 Quadratmetern aufweist.

Während der Verein die nötigsten Arbeiten vor dem geplanten Einzug im September selbst erledigen will, kündigt die Stadt eine Großinvestition an: In die künftige Ringer-Sportstätte und eine benachbarte Turnhalle (Markersdorfer Straße 64 a) sollen in den nächsten beiden Jahren insgesamt 1,5 Millionen Euro gesteckt werden. "Vorgesehen ist, die Fassaden und Dächer energetisch zu sanieren sowie Fenster, Türen, Lüftungsanlagen und die Hallenbeleuchtung zu erneuern", berichtet eine Stadtsprecherin.

Vom Umzug der Ringer an die Markersdorfer Straße könnte noch ein anderer Verein profitieren: Der Box-Club Chemnitz, der sich zurzeit die Schwerathletikhalle des Sport- forums mit dem RCC teilt. Nur eine dünne Wand trennt die Trainingsflächen von Faustkämpfern und Ringern. Box-Manager Olaf Leib weiß allerdings noch nicht, ob er die frei werdende Fläche mit seinen Athleten in Beschlag nehmen wird. "Mit uns als Box-Club ist darüber noch nicht gesprochen worden. Wir wissen nichts genaues über dieses Thema", sagte Leib. Vom Prinzip her hätten die Boxer dasselbe Problem wie die Ringer. "Wir bräuchten mehr Platz, stoßen an unsere Grenzen", so Leib. Die Faustkämpfer müssten jetzt schon regelmäßig in andere Hallen ausweichen.