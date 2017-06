Rad-Meisterschaft: Was geplant ist - und wo es noch hakt

Die Titelkämpfe der Rad-Elite in gut drei Wochen sind der sportliche Höhepunkt der Stadt 2017. Während noch Straßen repariert werden müssen, können sich Hobby-Radler bereits auf ein besonderes Mitmachangebot freuen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 02.06.2017



Strecke: Die Routen wurden nun endgültig festgelegt. Beim Einzelzeitfahren am Freitag fahren die Radprofis vom Chemnitzer Stadtzentrum aus ins Chemnitztal bis zum Abzweig Burgstädt (Frauen) beziehungsweise bis nach Altmittweida (Männer) und zurück. Das Straßenrennen der Frauen und Männer führt die Sportler in den Chemnitzer Süden. Der 19,4 Kilometer lange Rundkurs führt unter anderem durch die Stadtteile Bernsdorf, Reichenhain, Adelsberg und Gablenz. Knackpunkt ist sicherlich der Anstieg von Reichenhain zum Adelsberg. Pro Runde ist ein Höhenunterschied von 238 Metern zu überwinden. Die Männer fahren am Sonntag über elf Runden insgesamt 213,4 Kilometer, die Frauen am Samstag sechs Runden und damit knapp 120 Kilometer. Während der Rennen kommt es zu größeren Sperrungen; Anlieger der Strecke können dann ihre Grundstücke nicht mit motorisierten Fahrzeugen verlassen, informiert die Stadtverwaltung. Betroffen davon sind auch etwa 120 Gewerbetreibende.

Straßenschäden: An einigen Stellen müssten noch Straßenschäden behoben und die Fahrbahn ausgebessert werden, sagt Roland Kaiser vom CPSV. Gemeinsam mit dem RSV organisiert der Verein das Rennen mit. So sei unter anderem die Augustusburger Straße nahe dem Stadtzentrum in schlechtem Zustand. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass sie die geplante Strecke kontrolliert und Mängel - unter anderem eben auf der Augustusburger Straße - aufgelistet hat. Die Schäden sollen ab Anfang Juni beseitigt werden.

Teilnehmer: Die Radprofis müssen sich bis zum 8. Juni beim Bund deutscher Radfahrer (BDR) für das Rennen anmelden. Der BDR überprüft dann die Anmeldungen. Am 14. Juni stehe fest, welche Radprofis im Chemnitz an den Start gehen, sagt Roland Kaiser vom CPSV. Dabei sein wird voraussichtlich der mehrfache Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin. Kaiser hofft zudem auf einen Start des gebürtigen Zschopauers Marcus Burghardt. Erwartet werden insgesamt mehr als 300 Sportler.

Helfer: Sie werden bei allen Sportveranstaltungen gebraucht. "Dass wir aber so viele Helfer auftreiben mussten, ist schon ungewöhnlich", sagt Silvio Bonk vom Stadtsportbund. Die Dachorganisation der Vereine der Stadt war erfolgreich: Mehr als 500 Frauen und Männer wurden ausfindig gemacht. Sie haben bereits zwei Einweisungs-Treffen hinter sich. Ihren Dienst am Renn- Wochenende bekommen sie mit 30 Euro und einem T-Shirt vergütet.

Budget: Um den Etat für die Großsportveranstaltung hatte es Diskussionen gegeben. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung mit einem Budget von 200.000 Euro kalkuliert. Im Januar stand fest: Das ist viel zu wenig. Die Stadträte sollten weitere 550.000 Euro bewilligen - oder sich für eine Absage der Veranstaltung entscheiden. Sie wählten den finanziellen Nachschlag. Die 750.000 Euro reichen voraussichtlich, teilt die Stadtverwaltung nun mit - "sofern kurzfristig keine unvorhersehbare Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept oder aufgrund einer Sicherheitslage noch erforderlich werden".

Jedermann-Rennen: Der Stadtsportbund ermöglicht allen Chemnitzern, die es sich zutrauen, eine Runde der Originalstrecke zu absolvieren. "Das Angebot richtet sich an geübte Hobby-Radler, die ab und an eine Tour machen." Am zweiten Renntag, dem Samstag, können sie ab etwa 11 Uhr die Route abfahren, die wenig später von den Profi- Frauen in Angriff genommen wird. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenfrei. Kinder unter 14 Jahren können aufgrund des anspruchsvollen Profils nicht mitmachen. Die Strecke ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesperrt, die Fahrer werden aber von der Polizei begleitet.

Rahmenprogramm: In der Inneren Klosterstraße können Besucher Hochrad fahren, auf dem Jakobikirchplatz zeigt der sechsfache Trial-Weltmeister Marco Hösel aus Thalheim seine Mountainbike-Show und bietet Workshops für Kinder an; die Fahrräder dafür werden gestellt. Auf dem Düsseldorfer Platz wird ein Mini-Velodrom aufgebaut, in dem sich Radfahrer bei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometern pro Stunde rasante Wettkämpfe liefern. Auch wer kulturelle Angebote den sportlichen vorzieht, kommt auf seine Kosten. Auf dem Theaterplatz wird am Freitag und am Samstag das Musical "My Fair Lady" aufgeführt. Im Stadthallenpark feiern Jugendliche beim Summerbreak-Festival den Ferienbeginn.