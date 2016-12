Radsport: Stadt sucht Hunderte Helfer

Die deutschen Straßenmeisterschaften sollen der Veranstaltungs- höhepunkt des nächsten Jahres in Chemnitz werden. Nicht nur die personelle Absicherung stellt dabei eine große Herausforderung dar.

Von Mario Schmidt

erschienen am 30.12.2016



Seit Bürgermeister Philipp Rochold im Januar dieses Jahres die fünf Arbeitsgruppen zur Organisation der Meisterschaft vorgestellt hatte, hielt sich die Stadt mit Informationen zum Vorbereitungsstand zurück. "Wir haben eher im Hintergrund gearbeitet", sagt Rathaussprecher Thomas Liebert. Vom 23. bis 25. Juni 2017 werden in Chemnitz die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport ausgetragen - der Veranstaltungshöhepunkt des kommenden Jahres in der Stadt schlechthin.

Laut Mitorganisator Roland Kaiser vom Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) kommen dazu rund 350 Aktive, etwa ebenso viele Betreuer und annähernd 120 Ehrengäste beziehungsweise Sponsoren und Offizielle in die Stadt. "Der Radsport-Traditionsstandort Chemnitz wird 1a-Meisterschaften durchführen", betont Kaiser. Die Bewerbung für die Titelkämpfe war auf Initiative der beiden hiesigen Radsport-Clubs CPSV und RSV Chemnitz zustande gekommen.

Bei der Vorbereitung des Ereignisses wird der Organisationsstab vor große Herausforderungen gestellt. Nach Angaben der Stadt sind etwa 750 Helfer vonnöten, um die Rennen an den drei Tagen abzusichern. "Den Hut hat der Stadtsportbund auf, der auf seine Vereine zugehen wird, um Personal zu gewinnen", sagt Rathaussprecher Liebert. Zudem werde es sowohl einen Aufruf an alle Bürger als auch innerhalb der Stadtverwaltung geben, sich für die Titelkämpfe zu engagieren. Wie Stadtsportbund-Geschäftsführerin Janette Berndt ergänzt, werde die Chemnitzer Sportszene hauptsächlich den Bedarf an Streckenposten abdecken. "Bis zum 31. März müssen die Helfer unsererseits gemeldet sein. Erste Zusagen gibt es bereits, zum Beispiel von der SG Adelsberg", so Berndt.

Eines der schwierigsten Probleme bei der Vorbereitung der Meisterschaft ist inzwischen gelöst: die Streckenführung. "Wir hatten die Vorgabe der Oberbürgermeisterin, dass die Einzelrennen auf einer stadtnahen Runde ausgetragen werden. Es ist schwierig, in Chemnitz eine geeignete Strecke mit genügend Platz vor allem im Start- und Zielbereich zu finden", sagt Roland Kaiser, der auch die jährlich stattfindende Erzgebirgsrundfahrt des CPSV organisiert. Der 76-Jährige legte sich für die Einzelwettbewerbe auf eine 19,5-Kilometer-Runde durch die Stadt fest, die vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) inzwischen bestätigt wurde. Dessen Vizepräsident Udo Sprenger sei die Strecke abgefahren und habe sie zunächst für zu leicht befunden, berichtet Kaiser. Doch als es auf der Gornauer Straße im Stadtteil Reichenhain hinauf zur Zschopauer Straße ging, habe Sprenger seine Meinung revidiert. "Ganz oben, kurz vor der Neuen Zschopauer Straße, werden beim Einzelrennen der Männer dreimal Bergwertungen ausgefahren", kündigt Kaiser an. Die Strecke für die Wettbewerbe im Zeitfahren führt teils durch das Stadtgebiet und teils durch den Landkreis Mittelsachsen.

Als Bereich für Start und Ziel sei nur das Gelände am und auf dem Festplatz an der Hartmannstraße infrage gekommen, erläutert Andreas Liese vom Organisationsbüro. "Dort ist genügend Platz - auch für das Fahrerlager, in das jeder Besucher hinein darf. Uns ist eine lockere Atmosphäre vor Ort wichtig", betont Liese. In den naheliegenden Gebäuden der Hartmannhalle sowie der Handwerkerschule stehen genügend Toiletten, Umkleidemöglichkeiten und Räume für Kampfrichter zur Verfügung.

Das Budget für die Titelkämpfe beträgt gut 200.000 Euro und muss durch die Kommune gedeckt werden. "Es ist absehbar, dass die Stadt durch Sponsoren entlastet wird", erklärt Rathaussprecher Liebert.