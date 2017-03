Rückkehrer versalzt dem CFC die Suppe

In der Saison 2014/15 hat Dan-Patrick Poggenberg erfolgreich für die Himmelblauen gespielt. Mit dem MSV Duisburg holte er jetzt drei Punkte in Chemnitz - und freute sich nicht nur über den Sieg seiner Mannschaft.

Von Mario Schmidt

erschienen am 28.03.2017



Seine ehemaligen Kollegen, die nach der Heimniederlage wie begossene Pudel in die Kabine schlichen, taten ihm kein bisschen leid. "Dass man früher hier gespielt hat, blendet man als Sportler aus", sagte Dan- Patrick Poggenberg. 2014/15 war er für den Chemnitzer FC aufgelaufen, ausgeliehen von Bundesligist VfL Wolfsburg. Der Abwehrspieler lieferte damals eine starke Saison ab, war anschließend von den Himmel- blauen nicht mehr zu halten.

Poggenberg wechselte zum Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg und damit in einen sportlichen Fahrstuhl. Die Duisburger stiegen 2016 sofort wieder ab, sind jetzt als klarer Spitzenreiter der Dritten Liga aber drauf und dran, in Liga zwei zurückzukehren. Ihr 3:2-Erfolg am Samstag beim CFC war ein großer Schritt Richtung Aufstieg. Und Poggenberg spielte gegen seinen Ex-Club in der Defensive gewohnt souverän, leitete mit einem weit geschlagenen Ballsogar den dritten Treffer des Tabellenführers ein. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben", gestand Poggenberg danach.

Der Blondschopf hat eine schwere Zeit hinter sich. Rund zehn Monate war Poggenberg außer Gefecht gesetzt. Ein Schienbeinbruch und ein Bänderriss im Sprunggelenk zogen eine quälend lange Zwangspause nach sich. Der Einsatz gegen den CFC war erst sein zweiter in der Startformation nach dem 3:2-Heimsieg der Duisburger in der Vorwoche gegen Erfurt. Das Endergebnis im Stadion an der Gellertstraße kam ihm also bekannt vor.

Obwohl er die Himmelblauen nach nur einer Saison wieder verlassen hatte, sei viel Positives hängengeblieben. "Das Jahr in Chemnitz war sehr schön. Ich habe mich hier wohlgefühlt und stehe immer noch mit damaligen Mannschaftsgefährten in Kontakt", berichtete der Abwehrspieler, der am Samstag das Trikot von CFC-Kapitän Kevin Conrad mit nach Hause nahm. Er habe sich vor allem darauf gefreut, in dem fertig gestellten Stadion aufzulaufen, das er in seiner Chem- nitzer Zeit nur als Baustelle kannte. Inzwischen sind auf dem Gelände der Community4you-Arena alle Baustellen beseitigt. Lediglich in der Abwehr des CFC ist noch eine zu entdecken - eine ziemlich große sogar. Mit einfachen Pässen in die Spitze gelang es dem Tabellenführer mehrfach, die Chemnitzer Verteidigung auszuhebeln. "Aber auch wir haben zu simple Gegentore kassiert. Nach der 2:1-Führung des CFC haben wir aber die richtige Reaktion gezeigt, sind cool geblieben", so Poggenberg, der am heutigen Dienstag seinen 25. Geburtstag feiert.

Dass der MSV Duisburg in dieser ansonsten so engen, ausgeglichenen Dritten Liga ein Stück vorweg marschiert, ist für den gebürtigen Schleswig-Holsteiner offenbar keine Überraschung. "Wir haben eine sehr hohe individuelle Qualität. Der Kader ist nach dem Zweit- liga-Abstieg so gut wie zusammengeblieben und sogar noch etwas verstärkt worden", erklärte Poggenberg. Und als es wie vor kurzem mal eine kleine Krise mit vier sieg- losen Spielen in Folge gab, habe die Devise in Duisburg gelautet: "Ruhig bleiben und konzentriert weiter- arbeiten."

Dies gilt beim MSV auch, wenn außerhalb des Platzes mal was schiefläuft. Jüngstes Beispiel: die Anreise nach Chemnitz am Tag vor dem Spiel. "Kurz vor der Abfahrt ist der Mannschaftsbus kaputtgegangen. Es wurde ein neuer organisiert, der aber längst nicht so komfortabel war", erzählte Poggenberg. Unterwegs habe es dann noch einen langen Stau gegeben. Die Unannehmlichkeiten hielten das Duisburger Team leider nicht davon ab, dem CFC die Suppe zu versalzen.