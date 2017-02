Rücktrittsforderung gegen Stadtsportbund-Präsidenten

Als Stadtrat hat Heiko Schinkitz gegen das Projekt einer Schwimmhalle mit 50-Meter-Becken im Küchwald gestimmt. Das stößt auf scharfe Kritik.

Von Mario Schmidt

erschienen am 10.02.2017



Obwohl sich mehr als 13.000 Personen der Petition angeschlossen hatten, kommt der Bau einer Schwimmhalle mit 50-Meter-Becken im Küchwald nicht zustande. Das Vorhaben wurde am Mittwochabend im Stadtrat abgelehnt. Sauer über diese Entscheidung ist auch Steven Krüger, leitender Trainer am Landesstützpunkt Schwimmen in Chemnitz. Krüger übt in dem Zusammenhang scharfe Kritik an Heiko Schinkitz von den Linken. "Dass mit Herrn Schinkitz der Präsident des Stadtsportbundes und Vize-Chef des Olympiastützpunktes gegen diese Petition stimmt, ist für meine Begriffe ein Skandal", erklärt Krüger. In seinen Augen solle Schinkitz zurücktreten. "Er ist für diesen Posten nicht mehr tragbar", meint der Schwimmtrainer.

Ein weiterer, noch größerer Skandal sei jedoch, dass eine Petition mit mehr als 13.000 Unterstützer-Stimmen abgeschmettert wird. "Überall wundern sich etablierte Parteien über mangelndes politisches Engagement und fehlende Einstellung zur Demokratie. Hier wurde Basis- Demokratie betrieben, die vielen Menschen in Chemnitz zugute gekommen wäre und das Ansehen der Stadt nachhaltig positiv beeinflusst hätte", unterstreicht Krüger. Offensichtlich sei dies den Kommunalpolitikern von SPD, Grünen und Linken jedoch egal.

Jochen Bonitz, der den Petitionstext verfasst hatte, schließt sich der Kritik des Trainers an Schinkitz an. "Offenbar war ihm Parteidisziplin wichtiger als seine Funktion als Stadtsportbund-Chef", sagt Bonitz. Schinkitz habe den Sport an diesem Punkt im Stich gelassen und kein Rückgrat bewiesen. "Die Entscheidung, keine neue 50-Meter-Schwimmhalle zu bauen und dafür die Halle im Sportforum umzubauen, ist gegen die Interessen des Schwimmsports gerichtet", so Bonitz. Er frage sich, wo die Sportler während der Rekonstruktion hinsollen. Es gebe keine Ausweichmöglichkeit, zumal die Schließung der alten Halle in Bernsdorf bevorstehe. Die Sportler hätten dies mehrfach angesprochen, doch ihre Argumente seien ignoriert worden.

Schinkitz weist die gegen ihn gerichtete Kritik indes zurück und bezeichnet die Rücktrittsforderung als Schwachsinn. "Zum Stadtsportbund gehören nicht nur Schwimmer, wir vertreten mehr als 80 Sportarten", sagt er. Im Rahmen des Sportentwicklungsplanes, an dem der Stadtsportbund maßgeblich beteiligt war, seien fünf sogenannte Schwerpunktmaßnahmen aufgelistet worden, die vom Stadtrat allesamt beschlossen wurden. "Das konnte sich die Sportszene vorher nur erträumen", sagt Schinkitz. Dabei sei der Schwimmbereich sehr gut weggekommen - mit einer Gesamtinvestition von 21 Millionen Euro. "15 Millionen fließen in das neue Kombi-Bad in Bernsdorf und sechs Millionen in die Sanierung der Schwimmhalle im Sport- forum", erklärt Schinkitz. Mit dem letztgenannten Projekt werde eine langjährige Forderung der Schwimmszene erfüllt. "Insofern wünsche ich mir mehr Sachlichkeit bei den Diskussionen", so der Stadtsportbund-Präsident.

Sachlichkeit ist auch für Thomas Ebell, Vizepräsident des Schwimm-Clubs Chemnitz und Initiator der Petition, ein gutes Stichwort. Er habe sich über manche Aussagen während der Debatte am Mittwoch im Stadtrat sehr geärgert. So habe SPD-Fraktions-Chef Detlef Müller vorgeschlagen, der Schwimm-Club soll während des Umbaus der Halle im Sportforum anderthalb Jahre Pause machen. "So etwas ist eine Frechheit und eine Missachtung unseres Engagements", sagt Ebell. Er verweist unter anderem darauf, dass Chemnitz aufgrund der hier geleisteten erfolgreichen Arbeit in Kürze Wasserball-Bundesstützpunkt werden soll. "Die hiesigen beiden Sportschulen werden von 70 Schwimmern beziehungsweise Wasserballern besucht. Wenn wir anderthalb Jahre Pause einlegen, können wir gleich alles dicht machen", so der Vizepräsident. Dann würden die 70 Jugendlichen die Sportschulen verlassen, wodurch zehn Lehrerstellen gefährdet seien.

Ebell beklagt zudem, dass Vor- gespräche der Schwimmszene mit Stadtratsfraktionen zur Sitzung am Mittwoch "verzerrt" wiedergegeben worden seien. Dies betreffe zum Beispiel Petra Zais von Bündnis 90/ Die Grünen. "Ihrer Aussage nach hätten wir vorgeschlagen, das Stadtbad zu schließen. Das stimmte so nicht, war aus dem Zusammenhang gerissen. Außerdem ist Frau Zais bei den vorherigen Treffen gar nicht dabei gewesen", sagt Ebell.