Runder Geburtstag mit Hindernissen

Der langjährige FCK- und CFC-Spieler Thomas Laudeley wird heute 50 - und feiert im Krankenhaus. Er würde alles wieder so machen, sagt er über seine Karriere. Eins bedauert er aber dennoch.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 18.11.2016



Kantinen-Essen statt Dinner im Restaurant, 22 Uhr Nachtruhe statt großer Party: So stellt man sich seinen 50. Geburtstag nicht vor. Thomas Laudeleys Ehrentag wird aber wohl genauso ablaufen. Seit fast zwei Wochen ist das Hartmannsdorfer Krankenhaus sein Aufenthaltsort. Der Grund: Ein erst 2012 eingesetztes Hüftgelenk ist kaputt. "Ich wollte mich setzen und da knirschte es gewaltig im Gebälk", erinnert sich Laudeley an den Moment.

Seit der Operation vor zehn Tagen ist er zumeist ans Bett gefesselt, darf sich nur wenig bewegen. "Das ist das Schlimmste, wenn man wie ich gerne aktiv ist." Auf den Klinikaufenthalt folgen viele Wochen Reha. Der Misere begegnet der ehemalige Profi-Fußballer mit Galgenhumor. Auf seiner Facebook-Seite führt Laudeley eine Art Kliniktagebuch, indem er Anekdoten aus dem Krankenhaus-Alltag - wie die Lärmbelästigung durch schnarchende Zimmergenossen - zum Besten gibt. "Ich mache das aus Langeweile, will aber auch den Leuten zeigen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man sich einer OP unterzieht", sagt er.

Auch für ihn ist es wichtig, optimistisch an Eingriffe heranzugehen. Denn vermutlich stehe bald die nächste OP an, sagt er. Das Knie ist kaputt. Knie- und Hüft-Schaden - beides seien wohl Nachwirkungen seiner Zeit als Fußballer, so Laudeley: "Ich war ja kein Feinmotoriker. Der Ball hat mit mir gemacht, was er wollte. Ich habe von meiner Physis gelebt und den Platz umgepflügt." Trotz der nun auftretenden Leiden bedauere er die Entscheidung für den Fußball nicht: "Ich würde fast alles wieder so machen."

Als Kind begann Laudeley bei der SG Adelsberg mit dem Fußballspielen, später wechselte er in den Nachwuchs des FC Karl-Marx-Stadt, wo er später ein fester Bestandteil der Männer-Mannschaft wurde. 15 Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft der DDR, 111 DDR-Oberliga Einsätze für den FCK und 184 Partien im Dress des Chemnitzer FC zählt seine persönliche Statistik. Darunter waren auch die Europacupspiele des CFC gegen Boavista Porto und den FC Sion. "Das waren definitiv die Höhepunkte. Gegen die Schweizer gelangen mir zwei Tore - und das als Tore-Verhinderer", sagt der 50-Jährige. 2001 beendete er seine Profi-Karriere und kickte noch drei Jahre beim VfB Chemnitz, bevor er ganz Schluss machte.

Ein anderes Trikot als das eines Chemnitzer Clubs hat Laudeley also nie getragen. Das, so sagt er heute, bedauere er. "Ich bin nicht unbedingt neidisch auf die Kollegen, die gewechselt sind, grübele aber, warum ich es nicht gemacht habe." Die Chance dafür habe es wohl gegeben - ohne, dass er es gewusst habe. "Ich habe später erfahren, dass Mitte der 90er Jahre der HSV an mir interessiert gewesen sein soll." Ein Angebot sei aber nie bis zu ihm vorgedrungen. "Das ist schon schade."

Nach dem Ende der Karriere sei er in ein Loch gefallen, berichtet der Vater von drei Kindern. "Ich hing in den Seilen, habe ein Jahr rumge- eiert." Es folgten eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann, ein Engagement bei der Messe und schließlich ein Job beim Stadtsportbund, dem er nun seit zehn Jahren angehört. Parallel arbeitet Laudeley als Co-Trainer der B-Junioren des Chemnitzer FC und blieb damit dem Fußball treu. "Das ist schließlich mein Ein und Alles."

Seine Nachwuchsspieler bei den Himmelblauen, sagt der Ex-Profi, müssten heute viel mehr bewältigen als er und seine Teamkollegen vor 35 Jahren. Dafür winke ihnen im Profi-Fußball ein deutlich höheres Gehalt - zu Laudeleys Leidwesen. "Meiner Meinung nach verdienen heute zu viele mittelmäßige Fußballer zu viel Geld." Das werde ihm vor allem derzeit im Krankenhaus bewusst, wenn er die hart arbeitenden Pflegekräfte sehe.

Sich klar zu äußern, das sieht Laudeley als eines seiner Markenzeichen. "Ich sage immer meine Meinung." Manchmal schießt er dabei über das Ziel hinaus. Vor zwei Jahren äußerte er sich auf Facebook abschätzig gegenüber Flüchtlingen. In einer Boulevard-Zeitung wurde er anschließend als Rassist bezeichnet. "Das bin ich nicht. Ich habe viele ausländische Freunde", sagt Laudeley. Die Bemerkung sei damals aus persönlichem Frust heraus gefallen - und hatte Folgen: "Ich habe eins auf den Deckel bekommen und das ausgesessen." Aussitzen oder -liegen muss er nun auch seine gesundheitlichen Probleme. Das werde er - auch dank seiner Erfahrungen im Sport. "Der Fußball hat mich auch eine gewissen Lockerheit gelehrt."