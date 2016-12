Sanfte Landung auf neuen Matten

Gelungene Premiere auf der Mini-Schanze in Einsiedel: Zehn alpine Skisportler des Einsiedler Skivereins, darunter mit Cedric Grunert (Foto) ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, haben Heiligabend die sanierte Schanzenanlage eingeweiht. In den vergangenen Wochen wurden auf der 1971 erbauten Schanze am Mühlberg 180 Quadratmeter Matten im Auslauf ausgetauscht. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 15.000 Euro, berichtet die Vereinsvorsitzende Andrea Nuckelt. Viele der rund 265 Vereinsmitglieder haben selbst Hand angelegt. Genutzt wird die Schanze, auf der Sprung-Weiten von bis zu 18 Metern möglich sind, von den alpinen Skisportlern, die sich damit auf Sprünge beim Abfahrtslauf vorbereiten.