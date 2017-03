Schwarzer Sonntag für den BSC Rapid

Die Elf aus Kappel hat in der Fußball-Landesliga gegen Glauchau 1:4 verloren und rutscht tiefer in den Tabellenkeller. Ein prominenter Neuzugang braucht nach schwerer Verletzung noch Zeit.

Von Mario Schmidt

erschienen am 27.03.2017



Die Sonne lachte vom tiefblauen Himmel. Den Fußballern des BSC Rapid war eher zum Heulen zumute. Sie erlebten einen schwarzen Sonntag. Der Chemnitzer Landesligist zog gestern im Stadion an der Irkutsker Straße gegen den VfB Empor Glauchau mit 1:4 (0:0) den Kürzeren. Nach der Pleite in diesem "Sechs-Punkte-Spiel", wie die Partie vorher von Rapid-Trainer Thomas Schreyer bezeichnet wurde, rutschen die Kicker aus Kappel tiefer in den Tabellenkeller.

"Wir stecken voll im Abstiegskampf, dessen sollte sich jeder Spieler bewusst sein", sagte Schreyer kurz nach dem Schlusspfiff - und sprach zugleich von der schlechtesten Saisonleistung seiner Mannschaft. Vor allem grobe individuelle Schnitzer ließen dem Coach die Haare zu Berge stehen. So beim Gegentreffer zum 0:2, dem ein Missverständnis zwischen Kapitän Markus Vettermann und Torhüter Tino Kretzschmar im eigenen Strafraum vorausging. Motto: "Nimm' du ihn, ich hab' ihn sicher." Der Glauchauer Willy Schad sagte danke und schoss den Ball ins leere Tor. "Schon in der ersten Halbzeit waren wir gedanklich zu langsam, haben keinen Zugriff auf das Spiel bekommen", musste Schreyer feststellen.

Zur Pause stand es wenigstens noch 0:0. Wer von den annähernd 250 Zuschauern glaubte, dass die Gastgeber nach dem Seitenwechsel Richtung Heimsieg marschieren, sah sich getäuscht. Die erste kalte Dusche gab es in der 52. Minute, als sich der BSC auskontern ließ und Ex-Regionalligaspieler Carsten Pfoh die Glauchauer in Führung brachte. Es folgte der erwähnte Kappler Aussetzer zum 0:2 (61.), auf den die Gastgeber vier Minuten später eine Antwort hatten: Florian Mielke erzielte per Kopf den Anschluss- treffer. Danach gab es Chancen fast im Minutentakt - für beide Teams. "Dass ich hohen Blutdruck habe, liegt an den Besuchen der BSC-Spiele", bemerkte ein älterer Zuschauer. Bald wandte er sich enttäuscht ab: Denn als Pfoh sein zweites Tor zum 1:3 markierte (81.), war die Messe gelesen. Die Abwehr der Kappler präsentierte sich weiter offen wie ein Scheunentor, sodass der ein- gewechselte Robin Hölzel kurz vor ultimo noch den vierten Treffer für die kampfstarken und robusten Glauchauer erzielte.

Damit hatte ein prominenter Neuzugang des BSC Rapid nicht den Einstand, wie er ihn sich vor- gestellt hatte: Felix Bachmann, von 2006 bis 2009 beim Chemnitzer FC unter Vertrag, wurde gestern nach 58 Minuten aufs Feld geschickt. Vom Mittelfeldmann sind noch keine Großtaten, geschweige denn Wunderdinge zu erwarten. "Ich habe mehr als dreieinhalb Jahre nicht gespielt und muss erst mal richtig fit werden", berichtete der 31-Jährige. Nach seinem Abschied vom CFC war er für den VFC Plauen und für Lok Leipzig am Ball. Anschließend ging er nach Merseburg. "Im August 2013 habe ich mich dort schwer verletzt. Das hintere Kreuzband, das Außenband und die Bizeps-Sehne waren gerissen", so Bachmann. Doch der gebürtige Erlabrunner wollte wieder Fußball spielen. Warum beim BSC Rapid? "Aus beruflichen Gründen. Ich arbeite jetzt in Chemnitz", erklärte der Investment-Berater.

Er wollte sich dem ambitio- niertesten Verein nach dem CFC anschließen. "Die Bedingungen hier in Kappel sind mit Kunstrasen und Sporthalle sehr gut", betonte Bachmann, der sich beim Landesligisten einen Stammplatz erkämpfen will. "Wenn er richtig fit ist, wird er uns mit seiner Ruhe am Ball weiterhelfen", ist Trainer Schreyer überzeugt. Diese Ruhe hatte dem Team in der gestrigen, meist völlig zerfahrenen Partie gefehlt. "Wir haben zu ein- fache Gegentore kassiert und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen", resümierte Felix Bachmann. Mit einem Spieler stand er bei seiner BSC-Premiere übrigens nicht zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld. "Mit Steve Grube habe ich früher schon in der zweiten Mannschaft des CFC zusammengespielt", berichtete der 31-Jährige.