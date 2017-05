Schwimmclub kämpft weiter für neues Bad

Der Vorstand des Vereins hat sich neu aufgestellt und erheblich verjüngt. Der neue Präsident sieht eine Krise im Schwimmsport der Stadt.

Sein 125-jähriges Bestehen feiert der Schwimmclub Chemnitz in diesem Jahr. Legt man diesen Maßstab zugrunde, ist der SCC ein alter Verein. Blickt man allerdings in den Vorstand, ist das Bild ein ganz anderes - spätestens seit der jüngsten Mitgliederversammlung im April und der Neubesetzung des Vorstandes.

Bei der Mitgliederversammlung wurde Holger Dietel zum Schatzmeister gewählt, er ist 36 Jahre alt. Noch 13 Jahre jünger ist einer der drei Vizepräsidenten, Jan Lamschick. Der 53-jährige Frank Heinrich, CDU-Bundestagabgeordneter, wurde bei der Sitzung zwar als Präsident des Vereins bestätigt. Mittlerweile führt er den Schwimmclub, der mit 1260 Mitgliedern einer der größten Sportvereine der Stadt ist, aber auch nicht mehr. Heinrich spricht von einem geordneten Übergang. Er habe sich wiederwählen lassen, aber schon damals den Wunsch geäußert, dass jemand übernimmt, der weniger eingespannt ist als er. "Für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, braucht es jemand, der mehr Zeit hat, als ich aufbringen kann", sagt Heinrich. Er bleibe SC-Mitglied und wolle dem Verein weiter helfen, beispielsweise bei der Sponsorensuche.

Zu seinem Nachfolger wurde vor wenigen Tagen Ulrich Müller gewählt. Auch er trägt zur Verjüngung des Vorstands bei: Müller ist 37 - 16 Jahre jünger als sein Vorgänger. Der gelernte Informatiker hat früher Wasserball gespielt, bevor er Spieler dieser Sportart in einem Verein in Dresden und beim sächsischen Schwimmverband betreute. 2009 zog er nach Chemnitz und schloss sich dem SCC an. Für fünf Jahre arbeitete Ulrich hauptamtlich als Wasserball-Trainer im Kinder- und Jugendbereich. 2014 kehrte er in seinen Job bei einer Software-Entwicklungs-Firma zurück, den er auch weiterhin ausüben wird. Vor wenigen Wochen sei er von Mitgliedern des Schwimmclubs angesprochen und gefragt worden, ob er sich die Chefrolle zutraue. "Ich habe eine Zeit mit mir gerungen, weil das eine große Herausforderung ist", berichtet Müller.

Die größte Herausforderung in seinem neuen Amt ist aus seiner Sicht "die Bewältigung der Schwimm-Krise". Damit meint Müller den drohenden Mangel an Wasserfläche. Im Juli wird das Hallenbad Bernsdorf für immer geschlossen. Als Ersatz wird ebenfalls in Bernsdorf ein Sport- und Freizeitbad mit einem 25-Meter-Becken gebaut. Da das zwei Bahnen mehr hat als das alte Bad, erhöht sich zwar die Wasserfläche, allerdings nur geringfügig. Zudem sind in dem neuen Bad keine größeren Wettkämpfe möglich, weil eine 50-Meter-Bahn fehlt. Vertreter des Schwimmclubs und Bürger der Stadt hatten sich deswegen für den Bau einer wettkampftauglichen 50-Meter-Schwimmhalle am Eissportkomplex am Küchwald eingesetzt. Eine Petition dazu hatten 13.000 Menschen unterschrieben. Der Stadtrat lehnte den Wunsch ab, gab jedoch zugleich Geld für die wettkampftaugliche Erweiterung der 50-Meter-Schwimmhalle im Sportforum frei. Wenn das soweit sei, müsse man womöglich Trainingszeiten weiter einschränken, so Müller. "Bisher haben wir dafür aber noch keinen Zeitplan erhalten."

In der Sportstätte trainieren hunderte Mitglieder bei 40 Übungsleitern. Aushängeschilder sind unter anderem die Nachwuchsschwimmer, von denen einige zur deutschen Spitze gehören, und die Bundesliga-Wasserballerinnen. Die Übungszeiten der Leistungssportler könne man kaum noch einschränken, sagt Müller. Bei allen anderen Sportlern wolle man aber auch so wenig Abstriche wie möglich machen. "Wir machen uns Sorgen, dass wir unseren Vereinsmitgliedern keine Heimat mehr bieten können." Weniger Trainingszeiten könnten zu einem Rückgang der Mitgliederanzahl und der Einnahmen führen. Der Wunsch nach einem weiteren, großen Hallenbad in Chemnitz werde deswegen weiter verfolgt. "Wir werden das Thema wieder aufgreifen", kündigt der neue Chef an, ohne Details zu nennen. Er strebe den Austausch mit der Stadtverwaltung an. "Manchmal klappt das, manchmal nicht so gut", so Müller.