Starker Auftritt der Niners und Sonderlob für einen 19-Jährigen

Basketball-Zweitligist BV Chemnitz hat das Team aus Nürnberg mit 82:61 geschlagen. Mit dafür verantwortlich war ein Chemnitzer Eigengewächs, dem der Trainer eine große Zukunft vorhersagte.

Von Benjamin Lummer

So muss man sich wohl einen perfekten sportlichen Abend vorstellen: Nach drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen, dazu 15 Punkte und neun Rebounds selbst erzielt und dann skandiert ein Großteil der 1770 Zuschauer auch noch den eigenen Namen. "Das ehrt mich natürlich sehr", sagte Jonas Richter nach dem 82:61-Heimsieg des Basketball-Zweitligisten BV Chemnitz gegen das Team aus Nürnberg und ergänzte: "Während der Partie bekomme ich die Rufe aber gar nicht so mit."

Richter, der im Alter von sieben Jahren das erste Mal bei der BV auf Körbe warf, war einer der stärksten Akteure auf dem Spielfeld am Samstagabend. Da ließen die Niners von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer die Partie gewinnen wird. Die Sachsen waren den Franken in fast allen Belangen überlegen, leisteten sich weniger Ballverluste, nur halb so viele Fouls und waren unter dem Korb zumeist einen Schritt schneller. Schon Mitte des zweiten Viertels hatte sich die Mannschaft von Rodrigo Pastore einen 20-Punkte-Vorsprung herausgearbeitet, der später auf 25 Zähler anwuchs. Nach drei Dreiern des starken Nürnbergers Diante Watkins schmolz die Führung im dritten Spielabschnitt aber kurzzeitig auf 14 Zähler zusammen und Pastore nahm eine Auszeit. "Wir hatten zuletzt zwei Spiele verloren, weil wir ein Viertel richtig schlecht waren. Deswegen habe ich frühzeitig eingegriffen", sagte der Coach. Und Jonas Richter ergänzte: "Wir haben uns zu sicher gefühlt. Die Auszeit war ein Weckruf." In der Tat zogen die Niners nach der zweiminütigen Unterbrechung die Zügel an und siegten letztlich verdient.

Die vorangegangenen drei Niederlagen gegen die Spitzenteams MBC, Crailsheim und Kirchheim hätten die Defizite der Niners aufgedeckt, meinte Richter: "Daran haben wir gearbeitet, besser attackiert und mehr Pässe gespielt." Das Ergebnis: der sechste Sieg im zehnten Saisonspiel, Tabellenrang sechs und ein zufriedener Trainer: "Wir haben gut verteidigt und waren in der Offensive sehr clever."

Auf die Leistung von Jonas Richter angesprochen, erinnerte sich der Argentinier an seine ersten Wochen in Chemnitz im Sommer 2015. Damals, sagte Pastore, sei nicht jeder von dem jungen Chemnitzer überzeugt gewesen, obwohl der sogar für die deutsche U18-Nationalmannschaft spielte. "Heute wird offensichtlich, was ich damals schon gesehen habe", meinte Pastore und ergänzte: "Er liefert im Spiel das ab, was ich täglich im Training sehe."

Der 2,05 Meter große Korbjäger freute sich über das Lob, sagte aber auch. "Ich darf jetzt nicht abheben. Es reicht nicht, ein, zwei gute Spiele zu machen."

Im Moment kann er sich ohnehin nicht nur auf Basketball konzentrieren. Richter besucht die 13. Klasse des Sportgymnasiums, im Frühjahr stehen Abiturprüfungen an. "Das ist stressig, aber derzeit bekomme ich es gut hin", sagte der Chemnitzer. Und danach? Pastore prophezeite ihm jedenfalls schon mal eine große Zukunft. Das, was man im Moment bezahlen müsse, um Jonas Richter spielen zu sehen - ein Niners-Ticket kostet zwischen zehn und 17 Euro -, sei wenig. "In einigen Jahren wird man deutlich mehr bezahlen müssen", so der Coach.