Sven Köhler: Wir sind keine Spitzenmannschaft

Nach dem Erfolg in Wiesbaden verbringt der Chemnitzer FC die Punktspielpause auf Relegationsplatz drei. Der Cheftrainer ist in Anbetracht des Aufwärtstrends seiner Mannschaft erleichtert, tritt aus mehreren Gründen jedoch auf die Euphoriebremse.

Von Mario Schmidt

erschienen am 08.11.2016



Die Sorgenfalten hatten sich schon tief in die Stirn gegraben. Nach dem "klassischen Fehlstart", wie Vorstandsvorsitzender Mathias Hänel die Zwischenbilanz von nur einem Sieg in den ersten sechs Punktspielen bezeichnete, drohte beim Chemnitzer FC bereits Unruhe einzuziehen. Nach zehn Runden wollten sich die Mienen immer noch nicht aufhellen - Platz 14 mit mageren zwölf Punkten stand zu Buche.

Das ist gerade mal gut einen Monat her und im schnelllebigen Fußball-Geschäft Schnee von gestern. Nach der jüngsten Serie mit drei Siegen und einem Unentschieden verbringt der CFC die jetzt anstehende Punktspielpause auf Rang drei. Der 3:0-Sieg am Samstag bei Wehen Wiesbaden war der vorläufige Höhepunkt des himmelblauen Aufwärtstrends und sorgte insbesondere beim Cheftrainer für Erleichterung. "Natürlich schlafe ich jetzt besser. Als Trainer denkt man am meisten darüber nach, wenn es nicht läuft", sagte Sven Köhler im gestrigen Gespräch mit der "Freien Presse". Er kenne die Gesetzmäßigkeiten des Geschäfts nur zu gut. Soll heißen: Noch ein paar schlechte Spiele mehr, und seine Arbeit wäre in Frage gestellt worden.

Doch der 50-Jährige hat mit seinem Team die Kurve bekommen. Vorerst zumindest. "Die Leistung der Mannschaft hat sich stabilisiert. Ich bin froh, dass wir uns gefunden haben. Wir dürfen uns aber nichts vormachen und uns nicht vom derzeitigen Tabellenplatz blenden lassen", warnte Köhler. In der Dritten Liga gehe es viel zu ausgeglichen zu. "Wenn man ein Spiel verliert, rutscht man sofort wieder ins Mittelfeld ab", betonte der CFC-Trainer. Die Frage, ob Chemnitz jetzt ein Spitzenteam sei, verneinte er strikt. "Es wäre vermessen, so etwas zu behaupten", sagte der frühere Zweitliga-Profi.

Ein wesentlicher Grund für die Steigerung der Himmelblauen sind laut Chefcoach die anfangs gescholtenen Neuzugänge, die sich immer besser zurechtfinden. In Wiesbaden war Köhler vor allem über die Auftritte von Julius Reinhardt und Dennis Mast erfreut. "Auch Björn Jopek zeigt inzwischen, dass er uns fußballerisch weiterhelfen kann", ergänzte der Trainer. Es sei von vornherein klar gewesen, dass die Neuen Zeit brauchen, um in Tritt zu kommen. Köhler erinnerte daran, dass die Profis zwar über Zweitliga-Erfahrung verfügen, zuletzt aber kaum in ihren Klubs zum Einsatz kamen. "Wenn sie in der Zweiten Liga Stamm- spieler gewesen wären, hätten sie ja auch gar keinen Grund gehabt, zu einem Drittligisten zu wechseln", gab Köhler gestern zu bedenken.

Einen schweren Stand hat der von Dynamo Dresden ausgeliehene Angreifer Mario Rodriguez. Der gebürtige Kalifornier hat nach Aussage von Sven Köhler Pech, dass CFC-Eigengewächs Florian Hansch eine unerwartet gute Entwicklung genommen hat. "Die hat ihm niemand zugetraut", gestand Köhler. Wenn er die Wahl habe, Hansch oder Rodriguez als Einwechsler aufs Feld zu schicken, entscheide er sich gegenwärtig für Erstgenannten. Dies dürfte auch am Freitagabend der Fall sein, wenn die Himmel- blauen im Viertelfinale des Sachsenpokals bei Budissa Bautzen antreten. Dorthin war Hansch in der Vorsaison ausgeliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln.

Köhler spricht von einer unangenehmen Aufgabe für seine Schützlinge. "Bautzen spielt als Regional- ligist nur eine Klasse unter uns und wird sich umso mehr Hoffnungen machen, eine Runde weiterzukommen", so der 50-Jährige. Um nichts anbrennen zu lassen, werde man darauf verzichten, Stammkräfte zu schonen. Spielraum für größere Rotationen hat Köhler auch gar nicht. "Dazu ist unser Kader nicht groß genug. Und wir haben ja auch noch Verletzte."