TU-Turner verpassen Mannschafts-Medaille knapp

Bei der erstmals in Chemnitz ausgetragenen Deutschen Hochschulmeisterschaft reichte es nur zu Platz vier. Für einige Athleten war es eine Rückkehr an den Ort großer Erfolge.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 07.11.2016



Am Ende gab es doch noch Edelmetall. Sebastian Bock vom Turn-Team der Technischen Universität Chemnitz hat bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft in der Hartmannhalle am Reck und am Barren jeweils die Goldmedaille gewonnen.

In der Mannschaftswertung hatte es für Bock und seine Teamkollegen Marek Schmidt, Lukas Leonhardt und Tobias Grünewald nicht für einen Podestplatz gereicht. Dabei waren die Chemnitzer nach ihrem Sieg 2015 als Titelverteidiger angetreten. "Die Konkurrenz war in diesem Jahr aber größer - und uns hat ein wichtiger Turner gefehlt", meinte Bock. Florian Lindner musste den Hochschul-Wettbewerb absagen, weil er zeitgleich einen anderen Wettkampf bestritt.

Turn-Fans aus der Region dürften diese Namen noch einiges sagen. Schließlich gehörten einige der TU-Sportler zum Mitteldeutschen Turn-Team. Die Mannschaft mit Sportlern des Kunstturnvereins (KTV) Chemnitz und des SV Halle ging viele Jahre in der ersten Bundesliga auf Medaillenjagd, trug die Heim-Wettkämpfe in der Hartmannhalle aus. Vergangenes Jahr hatte sich das Team aber wegen Besetzungs- und Finanzproblemen zurückgezogen. "Die Wettkämpfe mit dem Team haben viel Spaß gemacht, wir haben zusammengehalten", erinnert sich Marek Schmidt. Sebastian Bock ergänzt: "In der Organisation hat es leider etwas gemangelt."

Der 22-Jährige ist der Bundesliga aber erhalten geblieben. Er geht für die Siegerländer Kunstturnvereinigung an den Start. Beruflich hat er allerdings nichts mit dem Sport zu tun. Bock studiert Physik an der TU Chemnitz. "Physik hat mich schon immer interessiert. Und beim Sport war die Sporttheorie nicht so mein Ding." Weil er nun aber mit seinem Master beginne, werde er zunehmende weniger Zeit fürs Turnen haben. Trotz derzeit noch täglichem Training hat er sich im Übrigen gezielt auf die Hochschulmeisterschaft vorbereitet, verrät Bock. "In der Bundesliga bestreite ich nicht alle Geräte, musste deswegen nochmal Boden und Sprung üben."

Ganz andere Voraussetzungen hatte da Marek Schmidt. Der 32-Jährige betreibt Turnen nur noch aus Spaß. trainiert etwa zwei Mal wöchentlich. "In den vergangenen Wochen habe ich das intensiviert. Viele Elemente sind sofort wieder da, aber Kraft und Kondition fehlen." Schmidt, der sich als "technisch interessiert" bezeichnet, hat an der TU sein Studium im Werkzeugmaschinenbau abgeschlossen und ist nun Mitarbeiter der Uni. Vom Leistungssport hat er sich "stufenweise verabschiedet", denkt aber noch gerne zurück - vor allem an 2004. "Gleich nach der Gründung des Mitteldeutschen Turnteams sind wir Deutscher Meister geworden. Das war ein Riesenerfolg."

Am Wochenende wurde es nichts mit einer Mannschaftsmedaille. Spaß hatten die TU-Studenten dennoch. Vor allem genossen sie die Atmosphäre. Ungewöhnlich für Turn-Wettkämpfe: Viele der rund 400 Sportler, die gerade nicht turnen mussten, und die etwa 200 Gäste feuerten die Athleten permanent an. "Die machen die ganze Zeit Radau. Das fetzt schon", meinte Bock.