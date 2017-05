Trennung von Sven Köhler - CFC-Anhänger sind gespalten

Kein Trainer und die Lizenz in Gefahr. Am letzten Spieltag in der Dritten Liga hatten die Anhänger der Himmelblauen viel Diskussionsstoff. "Freie Presse" hat sich vor der Partie gegen Hansa Rostock umgehört.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 22.05.2017



Am Ende feierten sie Sven Köhler noch einmal. Als der Coach nach dem 2:0-Heimsieg des Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock eine Ehrenrunde im Stadion drehte, schallten ihm "Sven Köhler"-Fangesänge entgegen. Es war das letzte Heimspiel des 51-Jährigen, der sich mit den Himmelblauen auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt hat.

Bei den Fans ist die Trennung nicht unumstritten, das zeigt eine Umfrage der "Freien Presse" unter den Anhängern. "Er hat einen guten Job gemacht", meint Udo Reimann, der seit Jahrzehnten die Heimspiele des Fußball-Drittligisten besucht. Rainer Büschel ist sogar seit 50 Jahren regelmäßig im Stadion. Er hält dem Coach vor allem seine Leistung in der vergangenen Spielzeit zugute. "Sven Köhler hat uns in der Not geholfen", sagt Büschel. Er stört sich vor allem an dem Hin und Her der vergangenen Wochen, daran, dass man den Coach lange im Unklaren gelassen hat. "Ich hätte verlangt, dass man ordentlich mit ihm umgeht", sagt der langjährige FCK- und CFC-Anhänger.

Jens Heerklotz unterstützt die Trennung von Köhler indes. "Ich habe in diese Saison kein Spielsystem gesehen. Und zuletzt wirkte die Mannschaft kraftlos", sagt der Chemnitzer, der seit 42 Jahren den Himmelblauen die Daumen drückt. Ähnlich argumentiert Philipp Krumbiegel. "Die Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt", sagt er. Dass ein Trainer Impulse setzen kann, hätten zuletzt jüngere Coaches bewiesen, die bei Profi-Teams das Ruder übernommen haben, meint Krumbiegel. Ob Sven Köhler weiterhin die Verantwortung für die Drittliga-Fußballer hätte tragen sollte oder nicht, das vermag Anne Leopold nicht zu beurteilen. Allerdings stört sich die gebürtige Karl-Marx-Städterin am Zeitpunkt der Verabschiedung. "Wenn man einen neuen Trainer will, dann hätte man ihn schon eher in der Saison holen sollen, damit er sich einarbeiten kann."

Noch etwas anderes bewegte die Fans der Himmelblauen mindestens genauso sehr: die Zukunft des Vereins. Der bangt aus finanziellen Gründen um die Lizenz für die dritte Liga. Verweigert der Deutsche Fußball-Bund die Lizenz, geht es für den CFC vermutlich runter in die Regionalliga. "Das wage ich mir nicht vorzustellen. Aber die Angst, dass das passiert, ist schon sehr groß", bekennt Anne Leopold. Profi-Fußball sei wichtig für die Stadt, ergänzt sie. Der Gang in die Regionalliga wäre für Chemnitz "das schlimmste Ereignis", meint Sandra Schneider. "Chemnitz hat nicht so viel vorzuzeigen wie andere Städte. Der Abstieg muss unbedingt verhindert werden", fordert Schneider. Sie sei auch bereit, für den Verein zu spenden, ergänzt die junge Frau.

Andere Anhänger sehen die Situation nicht ganz so dramatisch. "Wenn der CFC absteigt, muss man sich zusammenraufen und einen Neuanfang hinbekommen", sagt Reinhart Seidel. Andere Fans gehen noch weiter und sehen in einem Neustart eine Spielklasse tiefer eine Chance. "Mein Herz hofft zwar auf einen Verbleib in der Dritten Liga, aber mein Verstand sagt, wir sollten absteigen, damit Tabula rasa gemacht wird", schildert ein 48-jähriger Burgstädter seine Gemütslage. "Man fühlt sich ja nur noch verarscht", ergänzt der langjährige CFC-Fan. Fan und Förderer Ingo Sieber beklagt die Mentalität im Verein. "Es hat sich vieles eingeschlichen. Sobald Erfolg da ist, lehnt man sich beim CFC zurück oder hebt ab." Sollte es eine Liga runter gehen, müsse man die Chance nutzen und neue Strukturen schaffen, fordert Sieber. "Das ist vielleicht der letzte Warnschuss für den Verein."