Veranstalter des Silvesterlaufs von Teilnehmerzahl überwältigt

Nach zwei Jahren Pause hat das Sportereignis mit fast 400 Startern auf einer neuen Strecke in Klaffenbach stattgefunden. Dabei wurden auch kritische Stimmen laut.

Von bernd Wild

erschienen am 02.01.2017



Florian Obers legt gerade einige Meter zurück, um sich warmzulaufen. "Das Wetter spielt mit, es regnet nicht, ideale Bedingungen für einen Laufwettbewerb. Auch die Strecke ist in Ordnung - ein leicht gefrorener Boden ist besser als ein matschiger Untergrund", sagt der Chemnitzer. Wenig später steht er am Start und nimmt die acht Kilometer in Angriff. Obers zählt zu den nahezu 370 Teilnehmern des Chemnitzer Silvesterlaufes am Samstag. Für viele Aktive ist es der sportliche Jahresabschluss.

Auf das Ereignis am letzten Tag des Jahres mussten viele Läufer aus Chemnitz und Umgebung die vergangenen beiden Jahre verzichten. Denn nach 22 Jahren hatte am 31. Dezember 2013 unter der Regie des Chemnitzer Polizeisportvereins (CPSV) der vorerst letzte Silvesterlauf mit Start und Ziel an der Forststraße stattgefunden. Danach fand sich beim CPSV keiner mehr, der sich den Hut für den Wettkampf aufsetzen wollte. Nun haben sich der Verein Lauf-Kultour, Larasch (eine Online-Plattform, die sich dem Ausdauerbreitensport widmet), das "Spoorth"-Geschäft und der Golfclub Chemnitz zusammengetan, um den Silvesterlauf zurückkehren zu lassen. Mit den neuen Organisatoren gibt es auch eine andere Strecke. Diese führt nicht mehr wie früher durch den Zeisigwald, sondern rund um das Gelände des Golf- platzes am Wasserschloss Klaffenbach. Eine Runde beträgt zwei Kilometer. Neben den acht Kilometern wurden am Samstag Läufe über vier und zwei Kilometer sowie ein Bambini-Lauf angeboten.

Inzwischen werden die ersten Teilnehmer des Hauptlaufes über acht Kilometer erwartet. Nach 31:17 Minuten kommt Christian Flegel als Sieger ins Ziel. Der 29-Jährige von der SG Adelsberg ist ein alter Bekannter beim Chemnitzer Silvesterlauf. "Ich war schon öfters dabei, habe sogar zweimal gewonnen. Deshalb bin ich froh, dass es jetzt eine Neuauflage gibt", betont der Sieger. Mit der Strecke habe er sich gleich anfreunden können. "Sie ist sehr anspruchsvoll. Aber wenn der Boden morastig ist, bekommt man sicher ein paar Probleme", ergänzt der Chemnitzer. Über den Sieg sei er schon ein wenig überrascht gewesen. "Ich hatte vor einigen Tagen noch mit einer Erkältung zu tun, wollte aber unbedingt beim Silvesterlauf dabei sein", erzählt der 29-Jährige. Vor allem die letzte Runde habe ihm alles abverlangt. Einen Kritikpunkt muss Flegel loswerden: "Man wurde oft von vielen Läufern links und rechts überholt, vor allem von jenen, die schon überrundet waren. Daher sollte man bei der nächsten Veranstaltung die Startzeiten zwischen den einzelnen Läufen überdenken."

Ingmar Lange vom Team "Fangt das Gnu" aus Limbach-Oberfrohna, der ebenfalls über acht Kilometer gestartet war, findet die Strecke nicht so gut. "Sie war mir zu holprig. Es gab auch einige Stürze. Zudem fehlten die befestigten Wege. Ich fand die vorherige Route durch den Zeisigwald schöner", sagt er.

Die Organisatoren zeigen sich dennoch zufrieden mit dem Wettkampf, wenn es auch zwischendurch einen Stromausfall gegeben hatte und deshalb die offiziellen Ergebnislisten gestern noch nicht im Internet standen. "Wir sind überwältigt von der Teilnehmerzahl, hatten schon allein 300 Voranmeldungen. Gehofft hatten wir bei der Neuauflage des Silvesterlaufes mit maximal 200 Läufern", erklärt Mitorganisator Martin Arzt von der Lauf- Kultour. Und er weist auf eine Besonderheit dieses Wettbewerbes hin: "Der neue Chemnitzer Silvesterlauf ist der einzige Crosslauf auf Grün in Deutschland." Das sei vor allem durch die gute Zusammen- arbeit mit dem Golfclub Chemnitz zustande gekommen. "Wenn auch die Golfer am Anfang etwas skeptisch gewesen sind", ergänzt Arzt.

Auch Frank Seidel, Manager vom Golfclub, ist stolz darauf, dass der Chemnitzer Silvesterlauf wieder ins Leben gerufen worden ist. "Als die Idee geboren wurde, haben wir genau abgeschätzt, was auf uns zukommt, vor allem in puncto Streckenführung. Zudem soll das Ganze zeigen, dass wir als Golfclub offen für viele Veranstaltungen sind", sagt Seidel. Die Organisatoren wollen sich schnell zusammensetzen und den Silvesterlauf auswerten. Und sie haben schon signalisiert, dass es den Wettkampf 2017 erneut geben wird.