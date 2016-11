Verletzter CFC-Spieler Endres: "Mein Ziel ist die Rückrunde"

Der Innenverteidiger war gerade wieder von einer Rückenverletzung genesen - und muss nun erneut passen. Seinem Team traut er indes in den kommenden Spielen viel zu.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 19.11.2016



Abwehrspieler beim Chemnitzer FC, das ist irgendwie keine Position, die der Gesundheit dienlich ist. Tom Scheffel verletzte sich in den vergangenen zwei Jahren zwei Mal schwer am Kreuzband. Und in dieser Spielzeit fielen mit Jamil Dem, Marco Koch, Kevin Conrad und Marc Endres gleich vier Spieler vorübergehend verletzungsbedingt aus, die in der Vierer-Kette zum Einsatz kamen.

Besonders unglücklich verlief die Spielzeit dabei für Marc Endres. Der im Sommer 2014 von Heidenheim nach Sachsen gewechselte Spieler hat bislang 84 Partien für die Himmelblauen absolviert. Er ist in der Innenverteidigung eine Bank, musste aber hin und wieder wegen Verletzungen pausieren, wie im vergangenen Winter, als ihn eine Fersenblessur für einige Wochen aus dem Rennen nahm. Diese Spielzeit begann dagegen vielversprechend für ihn. Bis zum neunten Spieltag am 24. September war er immer gesetzt. Anschließend musste er aber fast eineinhalb Monate pausieren: Eine Verletzung im Rücken hatte bis auf die Beinmuskulatur ausgestrahlt.

Vor zwei Wochen war das überwunden und der gebürtige Friedrichshafener gab beim 3:0-Auswärtssieg der Himmelblauen in Wiesbaden sein Comeback. Kurz darauf der Rückschlag. Er habe im Training einen langen Schritt gemacht, berichtet Endres. "Weil es matschig war, bin ich weggerutscht. Es hat sofort gezogen und ich wusste, das war's." Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. "Das ist natürlich bitter, weil ich gerade wieder fit war", sagt der 25-Jährige. Den Kopf hängen zu lassen, ist aber keine Option: "Das passiert im Fußball. Ich kann es nicht ändern und es ist jetzt kein Drama für mich."

Das Fußball-Jahr 2016 hat Endres aber bereits abgehakt. Er wolle sich bei der nun anstehenden Reha nicht unter Druck setzen. "Das bringt ja nichts. Es geht um meinen Körper und ich muss sehen, dass ich langfristig fit werde." Sein Ziel sei es daher, dass er zum Trainingsauftakt nach der Weihnachtspause wieder voll angreifen könne. "Dann habe ich ja noch die komplette Rückrunde vor mir", sagt der Verteidiger, der beim CFC noch einen Vertrag bis Juni 2019 hat.

Heute gegen Kiel und den weiteren vier Partien bis zur Winterpause wird Endres also wieder ersetzt werden müssen. Zuletzt hat der Sommerneuzugang Emanuel Mbende seine Position eingenommen - und das mit Bravour, findet Endres. "Er hat sich stabilisiert. Die Mannschaft hat aus der Not eine Tugend gemacht und zuletzt lief es ja sehr gut." Helfen müsse er dem Deutsch-Kameruner kaum. "Er ist ein ruhiger und abgezockter Typ."

Das muss Mbende auch heute wieder beweisen. Mit Holstein Kiel kommt eines der stärksten Teams der Liga nach Chemnitz, findet Marc Endres. "Es wird ein schweres Spiel, aber ich gehe davon aus, dass wir zu Hause gewinnen."

Wie viele Punkte die Himmelblauen bis Weihnachten holen werden, dazu wagt Endres keine Prognose. Dennoch traut er dem Team einiges zu. "Ich denke, dass wir mit Tuchfühlung zu den ersten beiden Rängen in die Winterpause gehen", meint der verletzte Fußballer.

Chemnitzer FC gegen Holstein Kiel, heute 14 Uhr in der Community-for-you-Arena an der Gellertstraße.