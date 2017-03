Viel zu wenig - Fink redet Klartext

So wird es nichts mit dem Aufstieg. Die 0:3-Nieder- lage in Lotte offenbarte die Schwächen im Gefüge des Chemnitzer FC. Ein paar zu viele - findet Routinier Anton Fink.

Von Thomas Scholze

erschienen am 10.03.2017



"Der Platz war tief, die Bedingungen schwierig. Aber das gilt ja für beide Mannschaften", sagte Trainer Sven Köhler nach dem Abpfiff des Nachholspiels am Mittwochabend in Lotte, "die Gastgeber hatten sich darauf besser eingestellt, waren aggressiver als wir." Und sie halfen sich gegenseitig, waren oft zu zweit zur Stelle, um den ballführenden Chemnitzer zu attackieren. Tugenden, die beim CFC an diesem verregneten Abend verschüttet waren. Und weil Daniel Frahn vorn zwei große Chancen ausließ, den Gästen hinten dafür folgenschwere Fehler unterliefen, stand am Ende ein deutliches 0:3. "Das Ergebnis spiegelt das Geschehen nicht richtig wider", erklärte Kevin Conrad trotzdem, "das Match hätte Mitte der zweiten Hälfte auch in die andere Richtung kippen können. Bis zum 3:0 haben wir eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht."

Eine Sicht der Dinge. Der CFC-Kapitän selbst hatte vor dem 0:1 das Kopfballduell gegen Lottes Gerrit Nauber verloren. Conrad verursachte später auch den Elfmeter, der den K.o. für die Köhler-Truppe brachte. Beim 0:2 hatte der zur Bewachung von Neidhart eingeteilte Dennis Mast diese Aufgabe vernachlässigt - ein Geschenk an die Hausherren.

Auf die Palme brachte das vor allem Anton Fink: "Wir haben hier auf die Fresse bekommen. Und so wie wir uns präsentiert haben, absolut verdient. Das war zu wenig." Die andere Sicht. Fink war auch erzürnt darüber, dass das Spiel überhaupt angepfiffen worden war: "Meiner Meinung nach war der Platz nicht bespielbar. Aber die können hier in Lotte offenbar machen, was sie wollen - Spiele absagen und stattfinden lassen, wie es ihnen passt. Ich finde das nicht okay."

Der CFC musste auflaufen, hatte für diese Bedingungen aber nicht den richtigen Plan. Viele lange, hohe Bälle können doch für den CFC nicht das Mittel der Wahl sein, Herr Fink? "Eigentlich nicht", bekannte der Routinier, "aber wir haben es eben so gespielt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen." Dicke Luft. Engagement und Einsatzwillen könne man dem Team nicht absprechen, so Fink weiter, aber auch das sei eben nicht ausreichend gewesen. "Wir haben nicht nur zu wenig Fußball gespielt, sondern dazu auch noch zu viele Zweikämpfe verloren", monierte der 29-Jährige.

Das Problem nun: Am Sonntag wartet mit dem FSV Zwickau ein Gegner, der den CFC mit ähnlichen Mitteln bekämpfen wird. Wieder ein Aufsteiger, der vor allem seine Kampfkraft in die Waagschale werfen wird. Der CFC muss dort entschiedener gegenhalten als in Lotte. Und besser mit den Standards des Kontrahenten umgehen. "Das ist nicht nur ein Problem der Abwehr", mahnte Kevin Conrad, "da müssen alle richtig mitmachen". "Eigentlich können wir das", sagte Anton Fink, "ich bin zuversichtlich, dass wir in Zwickau wieder ein anderes Gesicht zeigen werden. Wir sind in der Lage, so eine Niederlage schnell abzuhaken und es im nächsten Spiel besser zu machen. Das haben wir in dieser Saison schon oft genug bewiesen."