Vorfreude aufs Derby nach abenteuerlicher Guatemala-Reise

Constanze Dietrich und Andrea Goldmann gehörten zu einer kleinen Fan-Gruppe, die CFC-Profi Stefano Cincotta in dessen Heimatland bei der WM-Qualifikation anfeuern wollte. Es wurde ein Trip mit Hindernissen.

Von Peggy Schellenberger

erschienen am 16.09.2016



20.000 Kilometer sind vier Chemnitzer und ein Bekannter aus Sachsen-Anhalt gereist. Die Fans des CFC und ganz besonderen Anhänger von Nationalspieler Stefano Cincotta hatten anlässlich des letzten WM-Qualifikationsspiels von Guatemala gegen St. Vincent bereits im Mai eine Reise gebucht. "Cicco wurde aber nicht nominiert, da ihm die Spielpraxis fehlte. Wir sind dennoch geflogen und bereuen das trotz des Koffer-Chaos nicht", betont Andrea Goldmann.

Nach der langen Hinreise folgte für das Ehepaar Constanze und Stefan Dietrichder Schock in Guatemala-City. "Zwei Koffer und eine Reisetasche, also das komplette Gepäck, kamen nicht mit an. Niemand sprach dort Englisch, und wir haben keine Hilfe bekommen. Unsere Nerven lagen blank", erzählt Constanze Dietrich. Ohne Wechselkleidung, Babysachen für Söhnchen Henri, ohne Kamera, aber in der Hoffnung, dass das Gepäck schnell nachkommt, startete der Urlaub in Zentralamerika. "Wir haben von den Hoteliers netterweise Windeln für Henri bekommen. Da uns gesagt wurde, das Zeug kommt einen Tag später, sind wir nicht gleich einkaufen gegangen", so die 30-Jährige.

Shoppen musste die Familie dann doch, denn die Koffer blieben verschollen. "Eine Reisetasche wurde beschädigt nachgeliefert. Da war die Babykleidung drin. Sie war feucht", berichtet Stefan Dietrich kopfschüttelnd. Das Chaos hielt die fünfköpfige Gruppe nicht davon ab, Stefano Cincottas Heimatland zu erkunden. Das Spiel Guatemalas gegen St. Vincent im Estadio Doroteo Guamuch Flores war ein Abschied aus der WM-Qualifikation. "Da sie zuvor nur 2:2 gegen Trinidad & Tobago gespielt haben, reichten die Punkte nicht. Wir sind natürlich trotzdem hin", sagt Andrea Goldmann. Die Deutschen waren im Stadion auch aufgrund ihrer "Cicco-Trikots" gefeierte Gäste und mussten für etliche Fotos mit den guatemaltekischen Fans posieren. Auch die Journalisten seien neugierig gewesen und veröffentlichten Beiträge in den Lokalzeitungen. "Die Sicherheitsvorkehrungen im Stadion sind dort extrem. Es lagen sogar Scharfschützen auf dem Dach", berichtet Constanze Dietrich.

Zur Nichtnominierung Cincottas und dem vorzeitigen Ausscheiden von Guatemala gesellte sich strömender Regen während des Spiels. "Das war aber egal. Die Stimmung ist einzigartig gewesen, und Guatemala hat den Gegner an die Wand gespielt. Das Spiel ging 9:3 aus, und wir waren durchgeweicht", so Andrea Goldmann. Neben dem Fußball-Spiel unternahm die Gruppe Ausflüge zum Atitlán-See, zur Maya-Stadt Tikal und nach Chichicastenango zu einem der farbenprächtigsten und größten Märkte der Welt.

Auch einen Insidertipp des CFC-Profis habe man befolgt. "Wir sind zum Zentralmarkt Mercado Central in Guatemala-City. Was dort los ist, kann man kaum in Worte fassen. Die Händler veranstalten wahre Kochfeste", schwärmt Constanze Dietrich und betont, dass das Land mehr als gegenwärtig 18.000 Touristen jährlich verdient habe. "Die Warnungen des Aus- wärtigen Amtes sind überzogen. Die einzige Katastrophe war wirklich Air France, die scheinbar ein Problem mit Gepäck haben", sagt sie. Denn die beiden Koffer, die sie mit ihrem Mann Stefan in Berlin bei Antritt der Reise aufgegeben hatte, haben sie seitdem nicht wieder- gesehen. "Wir haben die Info, dass die Sachen demnächst per DHL nach Chemnitz gesendet werden. Es bleibt also spannend", sagt Constanze Dietrich.

Spannung verspürt sie heute aber hauptsächlich wegen des Drittliga-Derbys zwischen dem CFC und Zwickau ab 19 Uhr in der Community4you-Arena. Dann geht es wieder auf die Südtribüne. "Wir hoffen auf richtig gute Stimmung, so wie in Guatemala, auf einen Heimsieg und dass Cicco in der Anfangs-Elf steht", ergänzt Andrea Goldmann.