Warum der CFC öfter als gewollt in die Halle ausweichen muss

Der Drittligist hat seine erste Vorbereitungswoche hinter sich. Training auf Naturrasen wäre auch bei der jetzigen Witterung möglich, doch dafür müsste eine spezielle Voraussetzung geschaffen werden.

Von Mario Schmidt

erschienen am 07.01.2017



Noch eine Woche, dann empfängt der Chemnitzer FC den Bundesligisten FC Schalke 04 zum freundschaftlichen Vergleich. Für Chef- trainer Sven Köhler spielt die Partie gedanklich noch keine Rolle. Er hat jeden Morgen andere Sorgen. "Wichtiger ist für mich die Frage, was trainingsmäßig möglich ist", sagte Köhler gestern. Bei sibirischen Außentemperaturen sei Flexibilität gefragt. In ihrer ersten Vorbereitungswoche auf die Rückrunde der Dritten Liga haben die Himmelblauen mehrmals den Kunstrasenplatz im Sportforum in Beschlag genommen. "Das Sportamt versucht, die Spielfläche vom Schnee freizubekommen. Wir konnten sogar einige Pass-Übungen machen", berichtete der 50-Jährige.

Ständig auf dem Kunstrasen zu trainieren, komme allerdings nicht in Frage. "Das wäre nicht gut für die Gelenke. Die Anlage im Sportforum ist auch für Hockey ausgelegt und hat deshalb kürzere Halme", verwies Köhler auf den stumpfen Untergrund, der Verletzungsgefahren birgt. So werde jeden Tag neu entschieden, wo die nächste Einheit stattfindet. Gestern entschied sich Köhler mit seinem Assistenzcoach Ulf Mehlhorn für die überdachte Variante: Am Vormittag ging es in die Leichtathletik-Halle, und am Nachmittag stand ein lockeres Training in der Röhrsdorfer Soccer-Halle auf dem Programm. "Das kam über Anton Fink zustande, der dort hin und wieder privat kickt", so Köhler.

Ansonsten hätten die Spieler kein Mitspracherecht, wo und auf welche Weise trainiert wird. Köhler dachte an seine eigene Profi-Karriere beim Club unter Trainer Hans Meyer. "Der hätte uns früher auch nicht gefragt, was wir machen oder ob wir vielleicht zu Hause bleiben wollen", bemerkte der 50-Jährige, der hartes Konditionstraining während der Winter-Vorbereitung vermeidet. "Der Urlaub war ja mit 12, 13 Tagen sehr kurz. Da baut man körperlich längst nicht so ab wie bei vier Wochen Pause", erklärte Köhler. Er habe den Spielern ans Herz gelegt, sich in den letzten drei Urlaubs- tagen ordentlich zu bewegen. Seinen Eindrücken nach haben das alle befolgt und sich fit zurück- gemeldet - mit Ausnahme der verletzten Defensivspieler Marc Endres und Fabian Stenzel, die noch mehrere Wochen ausfallen.

Da auch Eigengewächs Tom Scheffel nach seinem zweiten Kreuzbandriss nicht zur Verfügung steht, sind die personellen Sorgen des Cheftrainers groß. "Unser Kader hat Qualität, keine Frage. Aber er ist eng gestrickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Dritt- ligist noch weniger Spieler zur Verfügung hat als wir", sagte Köhler. Der CFC halte auf dem Markt nach einer Verstärkung für den Defensiv- bereich Ausschau. Doch wie sagte Sportdirektor Stephan Beutel in dieser Woche: "Man muss prüfen, was die wirtschaftlichen Daten des Vereins hergeben." Und diese Prüfung dürfte erst nach der Mitglieder- versammlung am 16. Januar und der Neubesetzung der Führungs- gremien möglich sein.

Der CFC hatte aus finanziellen Gründen bereits auf ein Trainings- lager in wärmeren Gefilden verzichtet. Coach Köhler machte gestern keinen Hehl daraus, dass er mit dem Team dennoch gern auf einem Naturrasen trainieren würde. Das wäre am ehesten in der Community4you-Arena möglich - wenn dort die Rasenheizung angeworfen würde, was wiederum auch eine Kostenfrage für den angeschlagenen Verein ist. Laut Sven-Uwe Kühn, Geschäftsführer der Stadionbetrieb GmbH, ist die Rasenheizung im Hinblick auf das Schalke-Spiel am gestrigen Abend eingeschaltet worden. "Auf der Minimal-Stufe. Dadurch ist gewährleistet, dass kein Frost mehr in den Boden dringt, die Schnee- decke langsam absacken und das Schmelzwasser ablaufen kann", erklärte Kühn auf Anfrage.

In den nächsten Tagen sei damit kein Training auf der Spielfläche möglich. Um das zu gewährleisten, seien "weitere interne Absprachen" notwendig. Was die Betreibung der Rasenheizung kostet, lasse sich schwer sagen. "Das hängt auch von der Entwicklung der Außentemperaturen ab", bemerkte Kühn.