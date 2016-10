Warum die Wölfe um die Deutsche Meisterschaft boxen

Der eigentliche Zweitligist BC Chemnitz misst sich künftig in der Ersten Liga mit den Stärksten in Deutschland. Dabei hatten die Sachsen bis vor wenigen Tagen sogar mit einem Boykott des Wettkampf-betriebes geliebäugelt.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 19.10.2016



Olaf Leib verhehlt seine Anspannung nicht. "Da hat es uns hart erwischt. Das ist eine ganz schöne Suppe, die wir auslöffeln dürfen", sagt der Manager des Boxclubs Chemnitz. Was er damit meint, ist die Herausforderung, vor der seine Kämpfer stehen. In der vermutlich im Dezember startenden Saison gehen die Chemnitzer nicht wie gewohnt in der 2. Liga an den Start, sondern in der ersten Bundesliga, der höchsten Wettkampfklasse in Deutschland.

Das hat folgenden Hintergrund: Im Sommer habe sich mit Nordhausen nur ein deutsches Team für die 1. Liga gemeldet, berichtet Detlef Jentsch, Sportwart beim Deutschen Boxsport-Verband (DBV). "In den vergangenen Jahren haben immer mehr teure Ausländer in der Liga geboxt. Deswegen haben zuletzt viele Vereine aufgegeben, weil ihnen die Kosten zu sehr gestiegen sind", erklärt er. Kurzzeitig habe man damit geliebäugelt, die Liga mit Teams aus unter anderem Dänemark und Kroatien aufzustocken. "Wir brauchen aber keine erste deutsche Liga, in der dann vier nicht-deutsche Mannschaften boxen", sagt Jentsch.

Der Verband und die Vereine der beiden höchsten Wettkampfklassen hätten deswegen am vergangenen Wochenende die Notbremse gezogen und für einen "Neustart" der 1. Liga gestimmt. In der kommenden Saison gebe es eine Bundesliga mit voraussichtlich acht Teams in zwei Gruppen. In der Staffel Nord treffen Wismar, Schwedt, Hamburg und Hertha BSC Berlin aufeinander. In der Staffel Süd bekommen es die Wölfe mit Nordhausen, Selze-Hannover und Straubing zu tun - also Teams, die in den zurückliegenden Jahren zumeist in der 1. Liga geboxt haben, Nordhausen ist amtierender Vizemeister. Die beiden Staffelsieger ermitteln dann den Titelträger.

Leib begrüßt prinzipiell die Einigung. "Das ist eine bessere Lösung als die Aufstockung mit ausländischen Mannschaften", sagt der Wölfe-Manager. Da es zwei Staffeln gebe, sei der finanzielle und organisatorische Aufwand mit dem in der 2. Liga vergleichbar, in der die Chemnitzer seit 2005 gestartet sind. Zugleich bereitet Leib die starke Konkurrenz ein paar Sorgenfalten. "Die Nord-Gruppe hätte uns besser zu Gesicht gestanden." In der sind vor allem vormalige Zweitligisten vertreten. Man gehe deswegen "bescheiden" in die kommende Saison. "Wir werden Lehrgeld bezahlen." Für die Wölfe spreche ihre Erfahrung. "Wir sind de dienstälteste Liga-Mannschaft und haben zwischen 2003 und 2005 schon mal Erfahrung in der Bundesliga gesammelt", sagt Leib. Dennoch wolle man sich unter anderem in Tschechien nach Gastboxern umsehen. Die Hälfte der Mannschaft werde aber von Chemnitzer Kämpfern gestellt, verspricht Leib.

Ob die neukonzipierte Klasse ein Erfolg werde, hänge nun davon ab, ob alle Teams ihre Zusagen einhalten, ergänzt er. "Die Bundesliga soll jungen Sportlern die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln", sagt Leib. Seine Befürchtung: Wenn die Vereine zu viele zu starke Boxer zukaufen, kommen die Nachwuchs-leute unter die Räder.

Um das zu verhindern, habe man sich auf Einschränkungen geeinigt, sagt Jentsch vom DBV. So dürften pro Mannschaft nur zwei Boxer aus dem Bundeskader eingesetzt werden, die älter als 21 Jahre sind. Zudem müsse unter den ausländischen Startern mindestens einer pro Team unter 21 Jahre sein.

Ab Dezember bekommen die Chemnitzer Fans also Erstliga-Boxen zu sehen. Dabei hatte es kurzzeitig sogar so ausgesehen, als würden kommenden Winter überhaupt keine Liga-Wettkämpfe in der Stadt ausgetragen. Die Wölfe hatten mit einem Boykott geliebäugelt, hatten sogar den Meldetermin verstreichen lassen. "Wir sind mit der Entwicklung der Liga nicht einverstanden und wir sind enttäuscht, wie unfair Ronny Beblik behandelt wurde", hatte Leib im September gesagt. Beblik hatte sich Hoffnungen auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Rio gemacht. Der Verband hatte aber seinem etwa gleichstarken Dauerrivalen Hamza Touba aus Neuss den Vorzug gegeben, obwohl der Chemnitzer amtierender Deutscher Meister im Fliegengewicht ist.

Der Boykott sei nun vom Tisch, so Leib. Hauptgrund sei die Arbeit mit den Talenten, die Wettkampfpraxis bräuchten: "Wir können unsere jungen Boxer nicht vor den Kopf stoßen, nur weil sich der Verband so schäbig verhalten hat", sagt der Wölfe-Manager. Man sei schließlich im Kampfsport - und da gelte es, sich auch bei widrigen Umständen durchzubeißen.