Warum ein Basketballer die Berufsausbildung sausen lÃ¤sst

Warum ein Basketballer die Berufsausbildung sausen lässt

Der erst 17-jährige Aaron Kayser kommt vom Mitteldeutschen BC und hat bei den Niners in Chemnitz einen Vertrag bis 2018 unterschrieben. Der bereits 2,05 Meter große Korbjäger sorgt nicht nur mit seinem Vereinswechsel für Überraschungen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 09.09.2016



28. Mai 1989, Stadion der Freundschaft in Cottbus: Bei den DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik fällt auch im Zehnkampf die Entscheidung. Am Ende des zwei- tägigen Wettbewerbs jubelt René Günther. Der Athlet vom SC Chemie Halle holt sich mit 8013 Punkten den Titel - ein Resultat, mit dem Günther im Jahr 2016 locker Deutscher Meister geworden wäre. Sein sportliches Talent hat er vererbt. Und davon könnte in nächster Zeit ein Chemnitzer Verein profi- tieren, allerdings nicht der Leichtathletik-Club Erdgas, sondern die Niners.

Aaron Kayser ist der Sohn von René Günther und hat gerade beim Basketball-Zweitligisten angeheuert. Der Center-Spieler soll zunächst vor allem die U-19-Mannschaft der BV Chemnitz in der Nachwuchs-Bundesliga verstärken und behutsam ans Profi-Team herangeführt werden. Wer dem 17-Jährigen gegenübersteht, staunt über dessen Körperlänge nicht schlecht. Aaron Kayser, der vom Mitteldeutschen BC aus Weißenfels zu den Niners wechselte, ist bereits 2,05 Meter groß. "Vor zwei Jahren habe ich die Prognose bekommen, dass ich 2,07 Meter groß werde - plus/minus fünf Zentimeter", berichtet der Blondschopf.

Noch ein Stück wachsen will er nicht unbedingt. "Das reicht jetzt so. Ich bin mit meiner Größe recht zufrieden", bemerkt Kayser, der aus Freyburg in Sachsen-Anhalt stammt. Seinen Vater, den ehemaligen Zehnkämpfer, hat er immerhin schon um sieben Zentimeter an Körpergröße übertroffen. Bei dieser Länge ist das Einkleiden nicht immer ein Vergnügen. "Ich gucke meistens im Internet nach Schuhen und Kleidung", sagt der junge Basketballer, der eine stolze Schuhgröße von 49,5 hat.

Seine ersten sportlichen Versuche hatte Aaron Kayser als Fußballer und Handballer unternommen. "Als ich elf Jahre alt war, fragten meine Eltern, wie es denn mit Basketball aussieht", erzählt der Neu-Chemnitzer. Das Probetraining in Weißenfels habe ihm zugesagt. Von da an drehte sich das Leben des langen Schlaks hauptsächlich um die Korbjagd. Dass Kayser viel Talent hat, ist auch den Spähern des FC Bayern München nicht entgangen. Schließlich überzeugte der blonde Hüne bereits in der U-16-Bundesliga und gehörte zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft in diesem Alters- bereich. "Ich bin schon mehrfach von den Bayern als Gastspieler eingeladen worden", berichtet der 17-Jährige nicht ohne Stolz. Erst in diesem Sommer lief er fürs U-18-Team der Münchner im serbischen Belgrad beim "Adidas Next Generation Tournament" auf - ein großes Turnier mit vielen europäischen Spitzenvereinen und zahlreichen Scouts auf den Tribünen.

Für seine Entwicklung seien jedoch die Niners die derzeit beste Adresse, so Kayser. "Hier kann ich einen weiteren Schritt nach vorn machen - sowohl physisch als auch spielerisch", ist der BV-Neuzugang überzeugt. Sein Wechsel nach Chemnitz habe auch mit dem hiesigen Nachwuch-Coach Sascha Prötzig zu tun. "Wir kennen uns eine Weile. Er ist ein sehr guter Trainer, von dem ich schon viel lernen konnte", betont Kayser. "Ich habe Aaron bereits vor einigen Jahren in Weißenfels beziehungsweise Halle trainiert und freue mich, dass er zu uns gekommen ist. Neben seinen sehr guten körperlichen Voraussetzungen bringt er vor allem viel Gefühl und einen gewissen Instinkt mit", erklärt Prötzig.

Von der Körperlänge her ist Aaron Kayser schon ein Großer. Jetzt will er im Basketballsport hoch hinaus. Sein Traum sei es, "1. Bundesliga oder europaweit" zu spielen - sprich, ein erfolgreicher Profi zu werden, der mit seinem Sport gutes Geld verdient. Dafür geht er einen nicht alltäglichen Weg: Er lässt die Berufsausbildung erst mal sausen. "Ich habe in diesem Jahr meinen Realschulabschluss gemacht. Jetzt bin ich hier in Chemnitz und will mich voll auf Basketball konzentrieren", sagt Kayser. Seine Ex-Mitschüler nehmen das Abitur oder eine Ausbildung in Angriff, so der 17-Jährige. "Ich nicht, denn ich will als Basketballer ganz oben ankommen. Meine Eltern stehen voll hinter dieser Entscheidung", fügt der Niners-Spieler hinzu.

Er weiß allerdings, dass er sich noch in mehrfacher Hinsicht verbessern muss, will er seine Ziele erreichen. Auch an Muskelmasse müsse er noch deutlich zulegen. Kayser: "Zwei- bis dreimal pro Woche gehe ich in die Mucki-Bude. Das hat Cheftrainer Rodrigo Pastore so festgelegt."