Warum ein berühmter Fußballer nach Neukirchen kommt

Der ehemalige Nationalspieler Klaus Fischer ist beim Kreisoberligisten zu Gast gewesen, um für sein Sommercamp die Werbetrommel zu rühren. In seiner langen Profi-Laufbahn hatte der Stürmer sogar ein Tor des Jahrhunderts erzielt.

Von Georg Ulrich Dostmann

erschienen am 25.03.2017



Die Nacht von Sevilla 1982: Im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft liegt Deutschland gegen Frankreich in der Verlängerung mit 2:3 zurück. Dann bricht die 108. Minute an - einen Flankenball von Pierre Littbarski legt Horst Hrubesch mit dem Kopf auf den im Strafraum lauernden Klaus Fischer zurück. Der Stürmer hebt ab und vollführt aus kurzer Distanz einen spektakulären Fallrückzieher in das linke obere Eck des Tores. Der französische Schlussmann Jean-Luc Ettori hat keine Chance, überhaupt zu reagieren. Deutschland gleicht aus. Das anschließende Elfmeterschießen wird gewonnen, und die deutsche Nationalelf zieht ins Finale gegen Italien (1:3) ein.

Es sind diese Momente und vor allem seine Fallrückzieher, die Klaus Fischer zum Weltstar machten, obwohl der gebürtige Bayer auf diese Weise gerade einmal vier Tore erzielte. Am Donnerstagabend war der ehemalige Mittelstürmer zu Gast im Vereinshaus der Sport- gemeinschaft Neukirchen, um zwei Stunden lang seine "Klaus-FischerFußballschule" vorzustellen. Für diesen Termin reiste der heute 67-Jährige extra aus Gelsenkirchen an. Die Fußballschule existiere seit 20 Jahren und findet in diesem Jahr in etwa 30 Gemeinden in ganz Deutschland statt, "erstmalig auch in Sachsen", ergänzt Fischer.

Der Jugendleiter der SG Neukirchen, Tom Tolkmitt, erfuhr über Facebook von diesem Angebot. Kurzerhand habe er eine Nachricht verschickt - und noch am selben Abend mit dem berühmten Klaus Fischer telefoniert. Ergebnis des Gesprächs: Vom 10. bis 12. Juli wird die Fußballschule von "Mister Fallrückzieher" bei der SG Neukirchen Station machen. "Es handelt sich um ein Training für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2002 bis 2010. Dabei wird insbesondere die Ballbeherrschung trainiert", erklärt Klaus Fischer, der die Übungseinheiten selbst durchführt. "Früher wurde im Training mit Kindern viel Wert auf Dribblings gelegt. Heut- zutage beschweren sich die Trainer sofort, wenn die Kinder nicht schnell den Ball abgeben. Das hat zur Folge, dass deutsche Spieler viel schlechter dribbeln können als ausländische", beklagt der ehemalige Nationalspieler.

Mit ihm war eine lebende deutsche Fußball-Legende bei der SG Neukirchen zu Gast. Klaus Fischer, der erstmals mit elf Jahren bei einem Verein spielte, absolvierte 535 Bundesliga-Partien für den TSV 1860 München, den FC Schalke, den 1. FC Köln sowie den VfL Bochum. Der gelernte Glasbläser erzielte insgesamt 268 Tore. Damit liegt er hinter Gerd Müller auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste der höchsten deutschen Spielklasse. Nach 20 Jahren in der Bundesliga beendete er 1988 seine aktive Laufbahn.

In der Nationalmannschaft erzielte Fischer zwischen 1977 und 1982 insgesamt 32 Tore in 45 Spielen. Insgesamt sechs Tore von Klaus Fischer wurden zum Tor des Monats gewählt. An eines denkt er besonders gern zurück. "1977 habe ich in einem Länderspiel gegen die Schweiz ebenfalls per Fallrückzieher getroffen. Dieser Treffer wurde zum Tor des Jahrhunderts erklärt", berichtet Fischer. Auch das eingangs erwähnte 3:3 in der Nacht von Sevilla sei das damalige Tor des Jahres gewesen. Er erinnert sich: "Dieser Treffer war für mich der wichtigste meiner Karriere. Das hatte ich in diesem Moment noch nicht sofort verinnerlicht, erst im Nachhinein", erzählte er bei seinem Besuch in Neukirchen.