Warum sich ein Eishockey-Club im Zwiespalt befindet

Die Crashers haben in der zurückliegenden Saison viele Siege eingefahren und den Zuschauerschnitt auf 800 erhöht. Für den nächsten Schritt müsste der Verein jedoch ein hohes Risiko eingehen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 22.04.2017



Nur einer Mannschaft mussten sie den Vortritt lassen. Die Crashers vom Eissportverein (ESV) Chemnitz, jüngstes Team der Eishockey-Regionalliga Ost, haben die zurückliegende Saison auf Platz zwei hinter Tornado Niesky beendet. Für Trainer Torsten Buschmann geht das vollkommen in Ordnung. "Niesky war die beste Mannschaft der vierten Liga", sagt Buschmann, zugleich 2. Vorsitzender des ESV.

Beinahe noch erfreulicher als der Silberrang war für die Puckjäger die Entwicklung des Umfeldes. Der Eishockey-Club hat sich in Sachen Zuschauerresonanz zur klaren Nummer drei der städtischen Sportszene hinter dem CFC und den Niners gemausert. "Wir konnten den Besucherschnitt bei unseren Heimpartien auf rund 800 erhöhen", erklärt der 41-Jährige. Dies sei zwar durch spezielle Ticket-Aktionen gelungen, trotzdem müsse man erst mal so viele Leute in die Küch- wald-Halle locken. Höhepunkt war das Heimspiel gegen Niesky, das 1870 Fans verfolgten.

Auch im Jugendbereich geht es bei den Crashers deutlich aufwärts. "Wir betreuen inzwischen etwa 150 Nachwuchsspieler, von denen 35 die Chemnitzer Sportschulen besuchen", sagt Buschmann. In der 2. Deutschen Nachwuchsliga erreichten die ESV-Talente das Playoff-Halbfinale, wo sie gegen Weißwasser die Segel strichen. "Nächste Saison wollen wir ins Endspiel", kündigt Buschmann an. Aushängeschild des Vereins ist Torhüter Mark Arnsperger, der gerade bei der U-18-Weltmeisterschaft im Einsatz war. Aufgrund der Vielzahl an jungen Puckjägern können die drei hauptamtlichen Trainer das Pensum kaum noch bewältigen. Bald soll es eine vierte Vollzeit-Stelle geben, so Buschmann. "Geplant ist, dass der neue Trainer im August vorgestellt wird. Mit der Finanzierung sieht es gut aus, weil wir mehr Zuschauer-Einnahmen und Mitgliedsbeiträge haben." Zudem sei die Anzahl der Förderer des Eishockey-Clubs gestiegen. "Wir konnten den Sponsorenpool auf rund 100 Unterstützer erweitern", betont Buschmann.

Was also spricht dagegen, den Aufstieg in die Dritte Liga ins Visier zu nehmen? "Wir könnten dort jetzt schon mit einer Wild Card starten. Es fällt mir schwer, dieses Angebot abzulehnen - im Gegensatz zum restlichen Vorstand", sagt der 41-Jährige. Sportlich habe man bereits die Voraussetzungen für die nächsthöhere Liga geschaffen. Wenn da nicht die finanziellen Anforderungen für Liga drei wären. "Wir brauchen zwei, drei Mutige, die eine Kapitalgesellschaft gründen. Ähnlich wie bei den Basketballern wäre eine Spielbetriebs GmbH fürs Männerteam erforderlich", erklärt Buschmann.

ESV-Vorsitzender Rico Kühnel kennt die Gedankengänge seines Mitstreiters nur allzu gut. "Torsten Buschmann ist immer ein bisschen euphorisch", sagt Kühnel augenzwinkernd. Zwar sei das Zuschauerpotenzial inzwischen deutlich höher und die Wahrnehmung der Sportart in Chemnitz viel positiver. "Aber wir sind weit davon entfernt, die Dritte Liga finanziell zu stemmen", unterstreicht der Vereins-Chef. In Zahlen: Der jetzige Etat von annähernd 250.000 Euro müsse in etwa vervierfacht, also auf eine Million Euro erhöht werden. "Unter meiner Regie wird es keinen Start in Liga drei geben. Im städtischen Eishockeysport ist schon genug verbrannte Erde hinterlassen worden", erinnert der 43-Jährige an die zahlreichen Finanzkrisen vergangener Jahre, darunter die Insolvenz der Wild Boys 2014. Ein hohes Risiko wegen einer höheren Spielklasse werde er nicht eingehen. "Das will ich meinem Verein nicht antun", so Kühnel, der selbstständiger Projektleiter und Inhaber einer Bau- management-Firma ist.

Die enorme Budget-Steigerung für die Oberliga, wie die Dritte Liga im Eishockey heißt, hängt laut Torsten Buschmann hauptsächlich mit Personalkosten zusammen. "Es handelt sich um eine Profi- Spielklasse mit vielen Partien. In Liga vier haben wir 12 Heimspiele bestritten, in der Oberliga wären es 30", berichtet Buschmann. Die Fahrten zu Auswärtsbegegnungen würden bis an die holländische Grenze und an den Bodensee führen.