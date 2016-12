Was Sponsoren zur CFC-Krise sagen

Die "Freie Presse" hat Förderer und Partner des Drittligisten zu dessen prekärer Situation befragt. Dabei gingen die Meinungen auseinander - und es gab auch eine überraschende Reaktion.

Von Mario Schmidt

erschienen am 03.12.2016



Bei der Wernesgrüner Brauerei, dem exklusiven Bierpartner des Chemnitzer FC, sei man über die Größe des Finanzlochs überrascht gewesen, sagte Stefan Didt. "Die Meldungen haben uns beunruhigt", ergänzte der Markendirektor von Köstritzer/Wernesgrüner. Seitens des CFC habe es keine Informationen zur Lage des Clubs gegeben. "Darüber hätten wir uns gefreut. So mussten wir es aus den Medien erfahren, was nicht gerade das Vertrauen stärkt", so Didt. Der Verein müsse jetzt reinen Tisch machen, um sein angekratztes Image wieder aufzupolieren. "Wir als Unternehmen halten zur Stange, wollen damit auch an die Fans ein Zeichen setzen, dass wir uns bei der ersten größeren Schwierigkeit nicht gleich zurückziehen", erklärte der Markendirektor.

Jürgen Thomas, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Fliesen Thomas in Burgstädt, erinnerte sich an den 24. November, als die Finanzkrise des Clubs bekannt wurde. "Gegen 11 Uhr habe ich bei uns im Lager noch zu einem Mitarbeiter, der CFC-Fan ist, gesagt: Läuft doch prima beim Club", erzählte Thomas. Anderthalb Stunden später habe er beim Mittagessen die Nachricht über das finanzielle Dilemma gelesen. "Ich war geschockt, halte jedoch als Sponsor zur Stange", so Thomas. Am gestrigen Freitag habe er sich sogar als Vereinsmitglied des CFC eintragen lassen. Kritisch sieht der Unternehmer vor allem die Transferpolitik des Vereins. "In den vergangenen zwei Jahren wurden mehr als 70 Spieler abgegeben beziehungsweise neu verpflichtet. Auf diese Weise wird Geld verbrannt", ist Thomas überzeugt.

Michael Bob, Geschäftsführer und Inhaber der Ahorn Hotels & Resorts, ließ indes mitteilen: "Die wirtschaftliche Situation des Chem- nitzer FC berührt uns nur indirekt, Vorrang hat die sportliche Situation." Als Haupt- und Trikotsponsor habe das Unternehmen volles Vertrauen in die Leitung des Vereins und in die maßgeblichen Gremien der Stadt Chemnitz "zwecks Findung einer tragfähigen guten Lösung für den allseits bekannten Traditionsverein".

Keinen Kommentar zur Lage des Drittligisten wollte der Namenssponsor des Stadions abgeben. "Ich kann nichts weiter zu dem Thema sagen. Keiner der Verantwortlichen des CFC hat mich über die Situation unterrichtet - ich weiß nur das, was in den Medien berichtet wurde", sagte Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der Community4you-AG.

Für Linda Hüttner, Geschäfts- führerin der Bau-Unternehmung Hüttner, steht unterdessen fest: "Wir halten zum CFC. Als Unternehmen sind wir hier ansässig, und viele unserer Mitarbeiter sind Fans beziehungsweise Mitglieder des Vereins." Sie sei schon überrascht gewesen, als sie von dem Finanzloch erfuhr. "Doch ich bin zuversichtlich, dass jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden, um das Problem zu lösen", betonte Linda Hüttner.

Gunnar Grosse, Vorstandsvorsitzender der Komsa Kommunikation Sachsen AG, verwies auf die aus seiner Sicht besonders Leidtragenden der Finanzkrise. "Man darf die Menschen nicht vergessen, die ehrenamtlich und schon über viele Jahre alles tun, um den Chemnitzer FC und das Stadion so hinzukriegen, dass wir stolz sein können. Der aktuelle Gegenwind ist nicht gut für die Leute, die sich hier aufopfern", erklärte Grosse.

"Entsetzt und wütend" ist Ringo Lottig, Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft, über das Chaos beim CFC. "Es darf nicht wahr sein, dass plötzlich so ein Finanzloch vorhanden ist. Fußball ist eine große Nummer, aber in Chemnitz wird sie nicht professionell gehandhabt", sagte Lottig. Was ihn besonders ärgere: Der Verein habe der gesamten Stadt einen Imageschaden zugefügt. "Es bedarf jetzt zehn positiver Nachrichten aus Chemnitz, um diese eine Nachricht wettzumachen", so Lottig. Aber vielleicht biete sich durch die Krise auch die Chance, ein zukunftsfähiges Konzept für den CFC aufzustellen, damit im Verein nicht immer nur Löcher gestopft werden müssen. Traurig sei, dass der Club seinen Partnern null Informationen über seine Schwierigkeiten herausgegeben habe. "Auch wir haben alles aus den Medien erfahren."