Was den Niners für Liga eins noch fehlt

Die Basketballer spielen im Vorderfeld der 2. Bundesliga mit. Das weckt leise Hoffnungen auf einen baldigen Aufstieg. Doch welche Voraussetzungen müssten die Chemnitzer für die höchste Spielklasse überhaupt erfüllen?

Von Mario Schmidt

erschienen am 24.02.2017



Spielstätte: Erforderlich für die Basketball-Bundesliga (BBL) ist eine Halle mit mindestens 3000 Zuschauerplätzen. In dieser Hinsicht sei man durch die Chemnitz-Arena gut aufgestellt, sagt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold. "Da es sich aber um eine Veranstaltungshalle handelt, in der Konzerte und Messen statt- finden, könnten wir dort nicht die komplette Hauptrunde austragen", ergänzt Herhold. Nur Top-Spiele wie gegen Bayern München, Alba Berlin oder Bamberg sollen in der Arena stattfinden. Heimstätte bleibe die Hartmannhalle, deren Besucherkapazität durch Zusatztribünen erweitert werden kann, so der 38-Jährige. Pech für die Niners: Maximal 2900 Besucher dürften laut einem Gutachten in die Halle. Die erforderliche Kapazität wird also knapp verfehlt. "Damit wir noch 100 Fans mehr reinbekommen, müssen die Fluchtwege neu konzipiert werden. Das Thema ist ziemlich kompliziert. Vereinfacht gesagt geht es darum, wie viele Leute über welche Fluchtwege die Halle verlassen können", erklärt Herhold.

Trainingshalle: Wer in der BBL spielen will, muss nicht nur eine geeignete Spielstätte vorweisen. "Gefordert wird auch eine Trainingshalle, die dem Bundesligisten sieben Tage die Woche 24 Stunden lang zur Verfügung steht", sagt der gebürtige Karl-Marx-Städter, der seit Dezember hauptamtlich für die Korbjäger arbeitet. Damit soll gewährleistet werden, dass die zumeist am Vortag des Spiels anreisenden Gästeteams eine Trainingsmöglichkeit haben. Wie die Forderung in Chemnitz erfüllt werden soll, muss laut Herhold noch geklärt werden. "Eine Variante wäre, dass wir selbst eine Leichtbauhalle bauen", fügt er hinzu.

Personal: Zurzeit gebe es in der Niners GmbH, die für den Spielbetrieb der Profimannschaft in der Pro-A- Liga zuständig ist, dreieinhalb hauptamtliche Stellen, berichtet der Geschäftsführer. Für einen Start in der BBL seien vier gefordert. "Und die braucht man auch, unter anderem fürs Ticketing, die Sponsorensuche und -betreuung oder die Spieltagsvorbereitung", erklärt der Diplomkaufmann. An sportlichem Personal werde jeweils ein Bundesliga-Team im Altersbereich U 16 und U 19 verlangt. Gegenwärtig erfüllen die Niners diese Voraussetzung. "Sollte eine der beiden Mannschaften absteigen, muss man ihr Startrecht in der Bundesliga für jeweils 10.000 Euro erwerben", berichtet Herhold.

Saisonbudget: Für den Start in der höchsten Spielklasse wird ein Mindestetat für den Profi-Bereich gefordert. Bei Aufsteigern handle es sich um 1,6 Millionen Euro. "Das ist schon eine gewaltige Hausnummer. Zurzeit bewegen wir uns mit dem Budget für die Pro-A-Liga im hohen sechsstelligen Bereich", erklärt Herhold. Damit der finanzielle Sprung nicht zu hoch wird, wäre ihm am liebsten, wenn die Niners bereits in der letzten Zweitliga- Saison vor dem Aufstieg in diese Dimensionen vordringen könnten. Wird im ersten Spieljahr in der BBL der Klassenerhalt geschafft, ist für die darauffolgende Serie ein Etat von mindestens zwei Millionen Euro erforderlich, fügt der 38-Jährige hinzu.

Sponsoren: Eine der wichtigsten Fragen ist: Sollen die erforderlichen Etats lieber mithilfe zahlreicher kleinerer Förderer oder eher mit einem großen Hauptsponsor auf die Beine gestellt werden? Niners-Präsidentin Micaela Schönherr hatte in einem "Freie Presse"-Interview betont, dass ihr viele kleine Förderer lieber sind. Geschäftsführer Herhold vertritt dieselbe Auffassung. "Ein großer Sponsor würde uns - vielleicht noch mit einem langfristigen Vertrag - zwar viele Sorgen nehmen. Man macht sich als Verein damit aber auch abhängig von so einem Unternehmen", gibt Herhold zu bedenken. Besser sei, auf eine breite Basis zu setzen, so wie das zum Beispiel die Handballer des EHV Aue seit vielen Jahren erfolgreich praktizieren. Nach Auffassung des Geschäftsführers sollten die Niners ihre Sponsorensuche weit über die Stadtgrenzen hinaus ausdehnen - zumindest auf größere Teile des Regierungsbezirkes Chemnitz.

Lizenzantrag: "BBL um jeden Preis wird es bei uns nicht geben", unterstreicht Herhold. Ziel sei es, noch zwei bis drei Jahre in der Pro-A-Liga vorn mitzuspielen. "Anschließend wäre der Schritt in die Erste Liga der nächste und auch logische." Trotz dieser eher mittelfristigen Zielsetzung habe man sich entschieden, bereits für die kommende Saison eine Lizenz für die BBL zu beantragen. Bis Mitte April sei Zeit dafür, so Herhold. Er bezeichnet diesen Schritt als "Gesundheits-Check". Begründung: "Wenn wir den Antrag auf die Erstliga-Lizenz stellen, erhalten wir Schwarz auf Weiß, woran es noch fehlt - und wo wir bereits gut aufgestellt sind." Auf gar keinen Fall sei mit diesem Schritt die Forderung an Trainer Rodrigo Pastore und seine Schützlinge verbunden, bereits in diesem Jahr aufzusteigen. Im Gegenteil: "Sollte es im Frühjahr für unser Team optimal laufen und der Aufstieg überraschend geschafft werden, kämen wir ganz schön ins Schwitzen", gesteht der Geschäftsführer der Niners.