Wie Sportvereine die Krise des Chemnitzer FC sehen

Die finanzielle Misere des Drittligisten hat in der städtischen Sportszene teils heftige Reaktionen ausgelöst. Einige Vereinsvertreter zeigen sich schockiert - und das aus mehreren Gründen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 26.11.2016



Für Christian Scharf steht fest: "Wir brauchen den CFC als Aushängeschild. Ich wünsche dem Club, dass er die nötige Finanzspritze bekommt", sagte gestern der Präsident des BSC Rapid in Kappel, höchstklassiger Fußball-Verein der Stadt nach den Himmelblauen. Scharf sprach von einer "Schockphase", in der er sich befinde, seit das gut zwei Millionen Euro große Finanzloch des Drittligisten bekannt gegeben wurde.

Er könne nicht nachvollziehen, dass der CFC als sogenannter Vorzeigeverein zum wiederholten Mal in so eine missliche Lage geraten ist. Die angekündigte Hilfe der Stadt solle dem Fußball-Club letztmalig gewährt werden, meint Scharf. "Der CFC muss endlich seine Hausauf- gaben machen. Sollte es noch einmal zu so einer Situation kommen, müssen Köpfe rollen", betont der Rapid-Präsident. Seine Forderung: "Wenn die Stadträte dem Rettungspaket für den Club zustimmen, sollen sie noch eine Million für die anderen Vereine drauflegen, von denen viele um ihre Existenz kämpfen."

Der gerade wiedergewählte Präsident des Polizeisportvereins, Volker Lange, drückte unterdessen sein Mitgefühl für CFC-Chef Mathias Hänel aus. "Wer so etwas selbst schon mal durchgemacht hat, weiß, welche Lasten jetzt auf Herrn Hänel liegen, der das Amt ja auch ehrenamtlich bekleidet", sagte Lange. Er selbst hat mehr als vier Jahre an der Sanierung des rund 1400 Mitglieder starken Polizeisportvereins gearbeitet, der mit über 200.000 Euro in der Kreide stand. "Für uns war das sehr viel Geld", so Lange. Jetzt sei er über die Höhe des Defizits beim CFC erschrocken. "Das muss über einen längeren Zeitraum entstanden sein. Insofern wundert es mich, dass nicht früher gegengesteuert wurde", erklärte Lange. Die Stadt brauche ihren Fußball-Club. "Es ist gut zu sehen, dass Kommune und CFC in dieser schwierigen Lage zusammenstehen und bereits über einen Zwei-Millionen-Euro-Rettungsschirm reden."

Dass dem Fußball-Drittligisten mit Steuergeldern aus der Patsche geholfen werden soll, schmeckt Heike Oelsner gar nicht. "Da liegt die Befürchtung nahe, dass andere Sportarten wieder einmal zu kurz kommen", sagte die Geschäftsführerin des Schwimm-Clubs Chemnitz. Ihr Verein müsse schon viele Jahre auf dringend notwendige Maß- nahmen warten, die immer wieder zurückgestellt worden seien. "Jetzt soll die Sanierung der Schwimm- halle im Sportforum beschlossen werden. Ich hoffe, es bleibt dabei", so Oelsner. Zudem werde eine neue Schwimmhalle in der Stadt benötigt - eine große mit 50-Meter-Becken. Darüber, dass der CFC mit mehr als zwei Millionen Euro in der Kreide steht, kann die Geschäfts- führerin nur den Kopf schütteln. "Das ist eine Summe, mit der unser Club vier Jahre lang sehr gut leben könnte. Ich finde es außerdem sehr bedenklich, dass immer nur einer Sportart geholfen wird", sagte Oelsner.

Für Peter Seifert, Vorsitzender des CFC-Wirtschaftsbeirates und Präsident des Leichtathletik-Clubs Erdgas, steht fest: "Die Chemnitzer Wirtschaft könnte die Finanzlücke des Fußball-Drittligisten nicht kurzfristig schließen." Insofern sei der Vorschlag von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig der richtige und wohl auch einzig mögliche Weg. Die Rathausspitze will dem CFC 1,26 Millionen Euro zukommen lassen, falls der Stadtrat dem Vor- haben zustimmt. Die Zahlung hängt mit der Aufkündigung des Erbbaurechtsvertrages für das Stadion-Grundstück im Jahr 2012 zusammen. Weil auf dem Gelände die neue Arena errichtet werden sollte, musste der bis 2060 gültige Erbbaurechtsvertrag zwischen Verein und Stadt aufgelöst werden. Der CFC verlor seine Rechte an dem Grundstück, deshalb steht ihm eine Entschädigung von 1,26 Millionen Euro zu. Ursprünglich war vereinbart worden, dass diese Entschädigung nicht ausgezahlt wird, sondern sich mit der Nutzung des neuen Stadions pro Jahr um jeweils ein Zwanzigstel reduziert. Jetzt sollen die 1,26 Millionen Euro an den Verein überwiesen werden. "Ich hoffe, dass es vom Stadtrat so beschlossen wird", sagte Seifert. Aus seiner Sicht sind im Zusammenhang mit der Misere einige personelle Veränderungen beim CFC notwendig. "Der Club muss sich professioneller aufstellen", betonte der Ex-Oberbürgermeister und frischgebackene Ehrenbürger der Stadt.

Die Entwicklung bei den Himmelblauen mache ihn betroffen, sagte Rainer Grunwald, Vizepräsident des VfB Fortuna. "Im Interesse des Fußballs hatte ich mir gewünscht, dass der Chemnitzer FC und das neue Stadion eine Erfolgs- geschichte werden", so Grunwald. Doch es zeige sich, dass Profi- Fußball ein schwieriges Unterfangen ist. "Wir als VfB Fortuna drücken dem CFC fest die Daumen, dass er das Ganze gebacken bekommt", sagte der Vereinsvize. Aus seiner Sicht wäre es zudem wünschenswert, wenn deutlich mehr Besucher als die derzeitigen gut 6000 zu den Heimspielen in die neue Community4you-Arena an der Gellert- straße kommen.